Что не так с Шевелой?

В Котласе усиливается противостояние между исполнительной власть и законодательной – вторая недовольна первой.

Депутаты местного горсовета сели писать письмо губернатору Цыбульскому. Выдержка:

- . К сожалению, Шевела Д. Д. отказывается от настраивания регулярного, основанного на взаимном уважении, диалога с депутатами! Напротив, с первой сессии, на которой мы принимали решение о согласовании его кандидатуры на пост главы Котласа, мы наблюдаем очевидное, жесткое, агрессивное давление на тех или иных депутатов с целью склонить их голосовать так, как хочет Шевела.

Далее идёт длинный список конкретных примеров, когда глава города отказывался прислушиваться к депутатскому мнению, причём частенько в грубой форме.

И концовка:

Мы считаем, что ни глава ГО Котлас, никто другой не может оказывать давление на депутатов. Собрание депутатов ГО «Котлас» — это уважаемые люди, избранные на демократических выборах населением городского округа. Мы призываем Вас поставить вопрос о прекращении «террора» депутатского корпуса со стороны главы ГО «Котлас» и поспособствовать налаживанию конструктивного диалога главы ГО «Котлас» Шевелы Д. Д. с депутатским корпусом ГО «Котлас».

Сразу уточню – я считаю нормальным возникновение споров между исполнительной и законодательной ветвями, одна сторожит другую. Но только в тех случаях, когда в спорах рождается истина, идущая во благо горожанам. Здесь же ситуация похожа на надвигающийся властный коллапс – девять депутатов, поставивших подписи, просят главу региона «приструнить» Дениса Шевелу, хотя за этим читается «заменить».

Девять человек… почти импичмент, среди подписантов есть члены «Единой России». Да, нет подписи председателя горсовета Сергея Мелентьева, бывший мэр во главе парламентариев всегда мина замедленного действия. Но это может быть как корпоративная солидарность бывшего градоначальника с градоначальникам нынешним, так и нежелание быть понятым превратно – «я тут, рядышком, и у меня есть опыт управления».

Первая мысль при анализе ситуации в Котласе – да что же за напасть на славный город?! Ведь это не только депутатские хотелки и капризы, источники редакции в южной столице Поморья подтверждают – с уходом Дейнеко и приходом Шевелы ничего кардинально не изменилось. Не в администрации, на улицах и во дворах. Хотя Шевела ставленник региональной власти, но такой же была и Дейнеко. Значит, деньги из регионального бюджета поступают вовремя и в срок. Получается, с ними просто не умеют эффективно работать. А также с подчинёнными и с депутатским корпусом, что уже половина успеха управления, если не больше.

Шевела – третий глава одного и того же города, к чьим способностям управленца (а речь именно о них) большие претензии. Вспомним о двух предыдущих…

Андрей Бральнин продержался на посту главы города почти два срока (всё закончилось арестом и гибелью в дворике СИЗО). Причём первый раз избирался народом и даже кое-что сделал. Но дальше подвели «медные трубы» власти - появился соблазн сделать из горсовета послушный «карманный» механизм, самоощущение «везунчика по жизни», а за сим желание иметь свой процент с муниципальных контрактов. Он, собственно, и начинал с банковского дела.

Светлана Дейнеко вошла в кабинет главы Котласа победительницей. Ещё бы, перед этим год она информационно уничтожала Бральнина, а до этого рулила медиа ресурсом в столице региона. Вошла, как бы, говоря – смотрите, что журналистка может! И продемонстрировала во всей красе, превратив серьёзное правительственное учреждение в подобие местечковой редакции: сплетни, шушуканье по углам, дружба против кого-то, бесконечные чаепития и застолья по малейшему поводу, а наутро – неприкрытое хамство с подчинёнными как расплата за мимолётное панибратство. И это, увы, специфика основной профессии- журналисты востребованы не только созидателями, но и разрушителями, не все успевают вовремя перестроиться.

Но ведь Денис Шевела не такой. В его биографии многолетняя работа в исполнительной власти региона на ответственных позициях. Причём занимался он именно вопросами развития местного самоуправления, а первое юридическое образование подкреплено обучением в Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению «Управление национальными проектами в органах власти». Он же был постоянным членом комиссии по отбору кандидатов на должности глав муниципалитетов.

И это, по моему мнению, как раз минус (пусть и звучит странно). Денис Дмитриевич – отличный теоретик в области местного самоуправления, но все мы знаем, насколько часто теория отличается от практики. Особенно в таком сложном городе, как Котлас, где к любому новому главе ещё долго будут относиться с подозрением и проверять на вшивость.

Плюс политически пестрый депутатский корпус серьёзной оппозиционной составляющей, с которой поневоле приходится договариваться. А это уже талант… часто врождённый.

И ещё интересно – хотел ли сам Шевела на пост мэра Котласа, или ему партия велела? Как сообщают наши источники, в первые дни он говорил в кулуарах, что его основная задача – достойное проведение Президентских выборов 2024 года.

Задача выполнена, что дальше?

Впрочем, и котласским депутатам хочется посоветовать с их парламентской стороны искать варианты диалога с действующим главой города (а не тупо блокировать его предложения). Иначе могут услышать сверху сакраментальное – других мэров для вас у нас нет… к вам просто боятся ехать.

Леонид Черток