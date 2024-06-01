Смерть почтальона. Из недавнего прошлого Поморья

В начале XIX века в произведениях русских писателей появился тип литературного героя, именуемого «маленький человек». Примеры: пушкинский Самсон Вырин из «Станционного смотрителя», Акакий Акакиевич из повести Николая Гоголя «Шинель», Макар Девушкин из повести «Бедные люди» Фёдора Достоевского», чеховские Беликов из «Человека в футляре», Червяков из «Смерти чиновника», Дымов из «Попрыгуньи».

Когда читал опубликованную 7 мая 1914 в газете «Архангельск» небольшую заметку о недолгой жизни и ранней смерти сийского почтальона, вспоминались названные «герои», а также многие живые и усопшие родные, близкие, знакомые из рода «простых людей», составляющих в любые времена абсолютное человеческое большинство. И вопрос не раз себе при этом горестный себе задавал: «Почему в подлунном мире существуют несправедливость и страдание?». Религии, философы, писатели предлагают свои умные ответы. Только вот разум нормального человека не может их принять.

Итак, заметка о коллеге, написанная простым, душевным человеком начала XX века:

С.Сийское.

Смерть почтальона

22 апреля тихо скончался на 27 году жизни от горловой чахотки почтальон местного п.-тел. отделения П.Ф. Оборин.

Покойный в январе месяце с.г. при сопровождении государственной почты в Плесецкое сильно простудился, стал замечать общее недомогание и небольшой кашель; мало придавая этому значения, он всё время был на службе, сопровождая почты; последний раз он был отправлен из Сии с почтою в Шенкурск 25 февраля, но сокрушенный болезнью с трудом добрался до Семеновского п.-т. отд., отстоящего от Сии в 120 вер. и дальше следовать не мог.

Из Семеновского Оборин был отправлен в Сию с обратною почтою 1 марта и более уже не возвращался.

Хозяйка убогой квартиры, которую занимал покойный, зная, что квартирант безнадежен, предложила ему очистить квартиру. Ни убеждения, ни просьбы начальника отделения оставить больного и дать ему спокойно умереть, ни к чему не привели, не помогли и воздействия полиции, и больному, вынесенному уже на руках своими сослуживцами, пришлось выехать в больницу в с.Емецкое, за 22 вер. Распутица и полная бездорожица окончательно убили последние силы больного и 22 апреля его не стало.

Тело покойного почтальона сослуживцы решили похоронить в месте службы в с.Сии, заплатив за перевоз из Емецка 8 р.

За большой дороговизной, могила была вырыта теми же служащими, ими же было и предано тело земле товарища по службе.

После смерти почтальона Оборина осталась жена с ребёнком буквально без всяких средств к существованию.

Сослуживец

***

Французский писатель и баснописец Жан Лафонтен более трёх веков назад предположил: «Страдать, но жить - таков удел людей».

Неужто прав и этот классик? …Грустно, коли так.

Александр Чашев

На фото – небеса над Сией.