Священники рассказали новодвинским гимназистам о красоте любви

Интеллектуальная игра «PRO «Преступление и наказание» объединила учеников Новодвинской гимназии и школьников из Холмогорского округа. О событии повествуется сайт Сийского монастыря, ниже приводим полный текст сообщения.

Викторина — итог сотрудничества новодвинских педагогов и Антониево-Сийского монастыря. И это не просто более глубокое изучение творчества Фёдора Михайловича Достоевского. Но, что очень важно, понимание его, как православного писателя, глубоко чувствующего русскую душу в христианской традиции.

Игра состоит из пяти туров (по пять вопросов в каждом). Шестой — блиц, он позволяет дать более развернутый ответ, обосновать свое мнение. Ребята не только продемонстрировали знание великого романа, но и подробно изучили биографию писателя, историю и быт Северной столицы — Санкт-Петербурга. Задания были интересными: символики чисел, цвета, имён в произведении, атмосфера Питера во времена Достоевского… И неизменной канвой шла православная тема: сюжеты из Евангелия, духовное состояние героев романа, покаяние…

Результаты девяти команд оценивало жюри. В составе его насельник Сийской обители игумен Варсонофий (Чугунов), помощник благочинного Северодвинска по миссионерской деятельности, клирик Воскресенского храма города корабелов протоиерей Александр Лашков, начальник отдела организации образования управления социальной политики администрации МО «Город Новодвинск» Дарья Попова, учитель русского языка и литературы школы поселка Луковецкий Ирина Громова.

В напутственных словах участникам викторины батюшки отметили важность христианской любви для всех нас — а это дает нам чтение Евангелия и вдумчивое, осознанное понимание русской классики. У нас богатейшее литературное наследие и изучая, постигая его, мы сможем стать духовно богаче, понять Россию, нашу веру и традиции.

Команды показали хорошие знания. Было видно, что они не формально подошли к состязанию. Проанализировав ответы, жюри выбрало победителей. Два первых места получили представители Новодвинской гимназии. Третьими стали гости из Луковецкой школы.

Конечно, никто не остался без подарков. Все собравшиеся получили сертификаты, победители — дипломы. Антониево-Сийский монастырь передал командам книги. Автор повести-притчи «Начальник тишины» монах Салафиил. А лучшие из лучших поедут в Санкт-Петербург, где еще подробнее познакомятся с жизнью и творчеством Федора Достоевского.