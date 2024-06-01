О борьбе с пороками в Архангельской губернии

Прошлое, настоящее, будущее – звенья одной цепи. В наследство от предков нам не только добродетели достались, но и грехи. Боролись с последними наши земные предшественники как могли. Обличениям человеческих пороков, борьбе с ними посвящались многие публикации архангельских газет начала прошлого века. Способ борьбы с одним из них отражён в объявлениях о вакансиях, где зачастую едва ли не единственным требованием была трезвость нанимаемого работника. Примеры из апрельских и майских номеров 1914 года газеты «Архангельск»:

Требуется опытный трезвый капитан на буксирный пароход. Соборная 10.

Нужен трезвый кучер. Кирочная доктору Шарину.

Требуется трезвый рабочий, умеющий обращаться с лошадью. Соломбала, лавка П.Я.Ганичева.

Требуется в электро-театр «МУЛЕН-РУЖ» сторож трезвый, женатый.

Правящие верхи, будто бы осознав опасные последствия утверждённой ими в 1894 году государственной монополии на алкоголь, казённым языком вдруг заговорили о «намерении» бороться со злом:

Школа и борьба с алкоголизмом. Предуказание рескрипта и последовавший затем ряд циркуляров разных министерств довольно красноречиво свидетельствуют о намерении вступить в борьбу со народным пьянством. Алкоголизм есть громадное общественной зло, губительное значение которого для России трудно преувеличить. Под влиянием алкогольной отравы народ вырождается физически и духовно. Алкоголизм губит благосостояние народа, толкает его на преступления и приводит его в состояние одичания и озверения. Алкоголизм развит не только среди взрослых, но и среди детей.

Против детского алкоголизма применялись речи, доклады и хоровое пение:

Трезвенническое утро. В местной духовной семинарии 6-го мая состоялось трезвенническое утро. Была сказана речь о. И.Поповым. Было прочитано четыре доклада на тему о школьном алкоголизме и борьбе с ним. Утро закончилось хоровым пением трезвеннической песни. Такое же утро состоялось и в женском епархиальном училище.

Существовал и «праздничный» способ борьбы с зелёным змием:

Праздник трезвости. В дни «всероссийского праздника трезвости» 7 го, 8 го, и 9 го апреля по распоряжению министра внутренних дел, по соглашению с министром финансов торговля крепкими напитками из частных мест продажи, за исключением ресторанов первого разряда, производится не будет. Казенные винные лавки также будут закрыты.

О достигнутом эффекте от трёхдневного праздника трезвости газеты не сообщили.

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Кстати, любопытно сравнить «показатели» российского пьянства в разные годы. Статистика из открытых источников: 1914 год – потреблялось 3 литра чистого алкоголя на человека в год, 1960 - 10, 1970 - 12, 1984 - 14. Нынче пьяные на улицах не валяются и всё же в пределах 10 литров вроде как выпивает каждый россиянин за год. Что есть в 3 раза больше, чем в 1914 году.

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О тесной связи двух пороков говорится в заметке автора, опубликованной в номере газеты «Архангельск» 15 мая 1914 года:

Борьба с развратом и пьянством. 11 мая состоялось собрание прихожан Кузнечевско-Троицкой церкви, на котором приняло участие около 20 человек. Собрание открылось докладом о. Н.Родимова о расходовании попечительских сумм на ремонт церкви. Избрав для поверки отчётности И.Т.Ефимова и Е.Н.Барткевича, собрание как бы нехотя перешло к обсуждению вопроса о закрытии винной лавки и выселении из пределов Кузнечихи публичных домов.

Первым высказался Е.Н.Барткевич. Казенная лавка почти вплотную прилегает к развалившейся церковной ограде. У казенки толпятся постоянно золоторотцы, распивающие водку на глазах прохожих, много здесь пьяных баб. Упившись они не могут уйти далеко и сваливаются тут же около мостков. Постоянно можно видеть, когда идёшь в церковь валяющихся у ограды пьяных мужчин и женщин, поэтому казенку отсюда надо во чтобы то ни стало убрать.

Так как этого же мнения придерживались и остальные члены собрания, вопрос о закрытии казенки был решён единогласно.

Затем перешли к вопросу о закрытии в Кузнечихе домов терпимости.

- Года два назад, - говорил В.А.Тютерин, обыватели Кузнечихи подавали прошение г.губернатору о закрытии здесь публичных домов; под прошением подписалось около 200 человек, но вопрос до сих пор почему-то не получил надлежащего разрешения. Боюсь, что и новую попытку постигнет та же участь.

- За это время переменились и губернаторы и чины канцелярии губернатора, одни уходили, другие приходили, сказал г.Барткевич. Надо предполагать, что вследствие этих перемен вопрос и не получил необходимого движения. Надо вновь возбудить ходатайство и всемерно его поддерживать. В настоящее время даже дети местных обывателей зачем-то ходят в публичные дома. Это ли не разврат среди белого дня?

- Всё зло в пьянстве, говорил о.Родимов. Трезвый не пойдёт в публичный дом и надо поэтому бороться, главным образом, с первым злом, а потом уже и со вторым.

- Я живу рядом, говорит какой-то член попечительства лет пятидесяти, и ни разу не был в публичном доме, так как я не пью

- Вопрос о выселении из Кузнечихи домов терпимости, продолжал г.Барткевич, вопрос первостепенной важности.

Нашёлся и сочувствующий. – А куда они денутся? Спросил он.

- А куда угодно, ответил г. Барткевич.

- Просто срам жить в Кузнечихе, говорит П.С.Абросков. Вообразите себе, что она известна даже в других городах и многие думают, что Кузнечиха сплошь состоит из публичных домов. Приезжает в Архангельск какой-нибудь торговец и спрашивает ваш адрес – отвечаешь: «Кузнечиха» и не редко на его лице сейчас же появляется недвусмысленная улыбка. Надо непременно убрать отсюда публичные дома.

Вопрос о закрытии в Кузнечихе домов терпимости решён единогласно.

Собрание постановило составить очередное прошение.

Ещё одним способом борьбы с пьянством было устройство чайных общества трезвости. По неведомой причине тянулись к этому заведению и многочисленные сторонники Бахуса:

Около чайной общества трезвости босяки устроили себе что-то вроде ночлежки и отдыхают вокруг неё, особенно в тёплые дни, с утра до ночи, часто в очень живописных позах. Огромное скопление народа было здесь и в день Троицы 25 мая. За день произошло несколько драк и в дело часто вмешивался городовой и околоточный надзиратель.

Завершился в конце мая 1914 года процесс сбора подписей обывателей Кузнечихи о закрытии винной лавки и домов терпимости. Удалось собрать 120 подписей. Архангельский губернатор отправил прошение в Петербург.

Минуло 110 лет. Борьба продолжается.

Газеты прочитал Александр Чашев