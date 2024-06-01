Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

О борьбе с пороками в Архангельской губернии

Прошлое, настоящее, будущее – звенья одной цепи. В наследство от предков нам не только добродетели достались, но и грехи. Боролись с последними наши земные предшественники как могли. Обличениям человеческих пороков, борьбе с ними посвящались многие публикации архангельских газет начала прошлого века. Способ борьбы с одним из них отражён в объявлениях о вакансиях, где зачастую едва ли не единственным требованием была трезвость нанимаемого работника. Примеры из апрельских и майских номеров 1914 года газеты «Архангельск»:

Требуется опытный трезвый капитан на буксирный пароход. Соборная 10.

Нужен трезвый кучер. Кирочная доктору Шарину. 

Требуется трезвый рабочий, умеющий обращаться с лошадью. Соломбала, лавка П.Я.Ганичева. 

Требуется в электро-театр «МУЛЕН-РУЖ» сторож трезвый, женатый. 

Правящие верхи, будто бы осознав опасные последствия утверждённой ими в 1894 году государственной монополии на алкоголь, казённым языком вдруг заговорили о «намерении» бороться со злом:

Школа и борьба с алкоголизмом. Предуказание рескрипта и последовавший затем ряд циркуляров разных министерств довольно красноречиво свидетельствуют о намерении вступить в борьбу со народным пьянством. Алкоголизм есть громадное общественной зло, губительное значение которого для России трудно преувеличить. Под влиянием алкогольной отравы народ вырождается физически и духовно. Алкоголизм губит благосостояние народа, толкает его на преступления и приводит его в состояние одичания и озверения. Алкоголизм развит не только среди взрослых, но и среди детей. 

Против детского алкоголизма применялись речи, доклады и хоровое пение:

Трезвенническое утро. В местной духовной семинарии 6-го мая состоялось трезвенническое утро. Была сказана речь о. И.Поповым. Было прочитано четыре доклада на тему о школьном алкоголизме и борьбе с ним. Утро закончилось хоровым пением трезвеннической песни. Такое же утро состоялось и в женском епархиальном училище. 

Существовал и «праздничный» способ борьбы с зелёным змием:

Праздник трезвости. В дни «всероссийского праздника трезвости» 7 го, 8 го, и 9 го апреля по распоряжению министра внутренних дел, по соглашению с министром финансов торговля крепкими напитками из частных мест продажи, за исключением ресторанов первого разряда, производится не будет. Казенные винные лавки также будут закрыты. 

О достигнутом эффекте от трёхдневного праздника трезвости газеты не сообщили.  

**

Кстати, любопытно сравнить «показатели» российского пьянства в разные годы. Статистика из открытых источников: 1914 год – потреблялось 3 литра чистого алкоголя на человека в год, 1960 - 10, 1970 - 12, 1984 - 14. Нынче пьяные на улицах не валяются и всё же в пределах 10 литров вроде как выпивает каждый россиянин за год. Что есть в 3 раза больше, чем в 1914 году.  

**

О тесной связи двух пороков говорится в заметке автора, опубликованной в номере газеты «Архангельск» 15 мая 1914 года:

Борьба с развратом и пьянством. 11 мая состоялось собрание прихожан Кузнечевско-Троицкой церкви, на котором приняло участие около 20 человек. Собрание открылось докладом о. Н.Родимова о расходовании попечительских сумм на ремонт церкви. Избрав для поверки отчётности И.Т.Ефимова и Е.Н.Барткевича, собрание как бы нехотя перешло к обсуждению вопроса о закрытии винной лавки и выселении из пределов Кузнечихи публичных домов.

 Первым высказался Е.Н.Барткевич. Казенная лавка почти вплотную прилегает к развалившейся церковной ограде. У казенки толпятся постоянно золоторотцы, распивающие водку на глазах прохожих, много здесь пьяных баб. Упившись они не могут уйти далеко и сваливаются тут же около мостков. Постоянно можно видеть, когда идёшь в церковь валяющихся у ограды пьяных мужчин и женщин, поэтому казенку отсюда надо во чтобы то ни стало убрать. 

 Так как этого же мнения придерживались и остальные члены собрания, вопрос о закрытии казенки был решён единогласно. 

 Затем перешли к вопросу о закрытии в Кузнечихе домов терпимости. 

- Года два назад, - говорил В.А.Тютерин, обыватели Кузнечихи подавали прошение г.губернатору о закрытии здесь публичных домов; под прошением подписалось около 200 человек, но вопрос до сих пор почему-то не получил надлежащего разрешения. Боюсь, что и новую попытку постигнет та же участь. 

- За это время переменились и губернаторы и чины канцелярии губернатора, одни уходили, другие приходили, сказал г.Барткевич. Надо предполагать, что вследствие этих перемен вопрос и не получил необходимого движения. Надо вновь возбудить ходатайство и всемерно его поддерживать. В настоящее время даже дети местных обывателей зачем-то ходят в публичные дома. Это ли не разврат среди белого дня?

- Всё зло в пьянстве, говорил о.Родимов. Трезвый не пойдёт в публичный дом и надо поэтому бороться, главным образом, с первым злом, а потом уже и со вторым. 

- Я живу рядом, говорит какой-то член попечительства лет пятидесяти, и ни разу не был в публичном доме, так как я не пью

- Вопрос о выселении из Кузнечихи домов терпимости, продолжал г.Барткевич, вопрос первостепенной важности.

 Нашёлся и сочувствующий. – А куда они денутся? Спросил он.

- А куда угодно, ответил г. Барткевич.  

- Просто срам жить в Кузнечихе, говорит П.С.Абросков. Вообразите себе, что она известна даже в других городах и многие думают, что Кузнечиха сплошь состоит из публичных домов. Приезжает в Архангельск какой-нибудь торговец и спрашивает ваш адрес – отвечаешь: «Кузнечиха» и не редко на его лице сейчас же появляется недвусмысленная улыбка. Надо непременно убрать отсюда публичные дома.

Вопрос о закрытии в Кузнечихе домов терпимости решён единогласно. 

 Собрание постановило составить очередное прошение. 

 Ещё одним способом борьбы с пьянством было устройство чайных общества трезвости. По неведомой причине тянулись к этому заведению и многочисленные сторонники Бахуса:   

Около чайной общества трезвости босяки устроили себе что-то вроде ночлежки и отдыхают вокруг неё, особенно в тёплые дни, с утра до ночи, часто в очень живописных позах. Огромное скопление народа было здесь и в день Троицы 25 мая. За день произошло несколько драк и в дело часто вмешивался городовой и околоточный надзиратель. 

Завершился в конце мая 1914 года процесс сбора подписей обывателей Кузнечихи о закрытии винной лавки и домов терпимости. Удалось собрать 120 подписей. Архангельский губернатор отправил прошение в Петербург. 

Минуло 110 лет. Борьба продолжается. 

Газеты прочитал Александр Чашев 

16 июнь 09:30 | : Горячая тема / Будни

Главные новости


Страхование КАСКО в Архангельской области: опыт одной покупки
Как казаки ели. Рецепты из прошлого

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (178)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20