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Прощай, элита? Читая послание Президента

«Фенита ля комедь,

Комедь фенита, 

здесь можно о****ть.

Прощай элита»

(Группа «Ленинград» - «Прощай элита»)

 Уже много написано комментариев о послании Президента Путина. Хотелось бы отметить его заявление о необходимости смены элит в России. На мой взгляд – этот момент прошёл как-то малозаметным, на фоне других предложений на ближайшие шесть лет.

Что предлагает Путин. 

Надо сделать ставку на новую элиту - бойцов прошедшие фронта СВО. Они люди закалённые, смотрели в глаза смерти, их ничем не испугаешь.

Сколько продлится СВО пока не известно, но рано или поздно она закончится. Ветераны боевых действий вернуться домой. 

Мой старинный приятель, Владимир Дурасов, мужчина в возрасте – ему за 50 - также ветеран. Сейчас получил ранение, слава Богу, средней тяжести, лежит в госпитале. Мы созваниваемся.

Меня поразили его слова – «ты знаешь, а на фронтах сражается Рабоче-крестьянская Красная армия, все мужики простые. Всяких там буржуинов, интеллигентов, там практически нет».

Да, на них можно положиться, подучить, конечно, Путин и Программу «Кадры» предложил. Всё просто, но только на первый взгляд.

Разберёмся сначала – а что означает термин «элита»?

Много интерпретаций этого термина: одни полагают, что принадлежность к элите обеспечивается знатным происхождением, другие причисляют к этой категории самых богатых, третьи – наиболее одарённых. Но многие сходятся во мнении, что элита – это правящая группа, являющаяся верхней стратой общества. Элита стоит на вершине государственной пирамиды, контролируя основные стратегические ресурсы власти, принимая решения общегосударственного уровня. 

В основе развития общества и всех его подсистем лежат объективные экономические, политические и социальные законы, но они действуют не автоматически, а проявляются и осуществляются через субъективную деятельность людей. Поэтому элита, в силу своего статуса, профессиональной подготовки, личных качеств, близости к рычагам власти и центрам принятия судьбоносных стратегических решений, всегда оказывает заметное влияние на социально-экономические и политические процессы.

В каком смысле в своей речи упомянул этот термин Путин?  

- Управленцы или собственники?

 От этого зависит политика отношения к элитам.

А здесь, на мой взгляд, появляется противоречие – с одной стороны, говорит он, - «сделать участников СВО, ветеранов новой элитой», а далее, в послании, он говорит, «элита 90 х, олигархи и другие богатые «новые русские» не должны являться «элитой».

Собственность, это одно, а власть – другое?

  Считаю, что эти понятия в нашем государстве тесно взаимосвязаны.

Если быть точным, «собственники» — это классовое понятие, характеризующее отношение к средствам производства, но крупные собственники в России – олигархи, своим происхождением и существованием обязаны сильным влиянием на власть в период их становления – 90 е годы прошлого века. Без политических решений не видать бы им своих капиталов.

Тогда было «сформировано», так называемое, теневое «правительство» России – «семибанкирщина» (хотя их 9 человек, но название было введено по аналогичной ситуации начала 17 века – «семибоярщина»), контролирующие тогда 50% российской экономики:

  1. Борис Березовский — ЛогоВАЗ
  2. Михаил Ходорковский — Роспром Груп (Менатеп)
  3. Михаил Фридман — Альфа-Групп
  4. Пётр Авен — Альфа-Групп
  5. Владимир Гусинский — Группа «Мост»
  6. Александр Смоленский — СБС-Агро (Столичный банк сбережений)
  7. Владимир Потанин — Онэксимбанк
  8. Виталий Малкин — Российский кредит
  9. Владимир Виноградов — Инкомбанк   

Вот это и была политическая элита нашего общества 90- х - начала 2000 -х годов. Полное сращивание денег и власти, беззакония и чванливой надменности.

(Хочется привести пример на злобу дня. Сказки – как хорошо и демократично мы жили в 90-е годы. Вот, что мне рассказал тот же Володя Дурасов, работая в охране сегодня уже беглого архангельского олигарха с «позывным» Крупчак.

- Идёт банкет в честь дня рождения босса, все говорят заздравные тосты, но тут незадача - простой парень не понял чувства этикета, или пиетета, в общем, ест арбуз во время произношения тоста. Не проникся чувством благодарности к начальству. И что? На следующий день его уволили. Вот такие были нравы) 

Президентская кампания 1996 года стала новым этапом сближения крупного капитала и власти. В марте 1996 года президент Борис Ельцин провел встречу с группой банковских руководителей, обещавших финансировать предвыборную кампанию президента в обмен на будущие послабления.

Вплоть до августа 1998 года власть опиралась на поддержку полутора десятка кредитных организаций. Встречи банкиров с президентом и ключевыми министрами были регулярными.

После президентских выборов 1996 года, совершив невозможное, не пожалев даже арестованной и сданной в бюджет коробки с "черным налом", олигархи отправили во власть своего представителя — Владимир Потанин в августе становится первым вице-премьером правительства, курировавшим экономический блок. Следует отметить, что ранее именно Владимир Потанин разработал и предложил руководству страны концепцию залоговых аукционов – легальный способ разворовать страну.

Тогда популярным было заклинание: в руководстве страны должно быть больше богатых людей — им нет необходимости воровать!

Вполне понятно, что имеющие такую власть добровольно с ней не расстаются.

Но здесь появляется другая команда – силовики.

Кстати, без политической игры силовикам, которые и привели нашего Президента тогда к власти, не удалось бы этого сделать. Ставка тогда была сделана на Березовского (или сам Березовский сделал ставку, но проиграл, он позднее в апреле 2001 г. опубликовал в печати открытое письмо, в котором были такие строчки: «Меня развели самого первого. Не учел его, Путина, чекистскую заточку. Исправлюсь. Следующего президента будете выбирать сами. Не ошибитесь»), который поддержал эту идею. 

Да и так называемой «Семье» (Борис Ельцин и всякие там родственники), также были даны гарантии неприкосновенности, а сами знаете – Президент слово держит.

Позже Путин как-то сказал, шутя – "спецоперация по внедрению на пост Президента России проведена успешно".

25 февраля 2000 г. кандидат в президенты Владимир Путин сформулировал новый курс в отношениях с бизнесом.

- Слово пацана, не полезете в политику, не будет и кровь на асфальте.

 Говоря языком президента, он продолжил тему «равноудаленного положения всех субъектов рынка от власти», дав тем самым название новому курсу — «равноудаление олигархов».

Тогда они еще не могли предполагать, насколько резко и решительно новая власть начнет освобождаться из их «объятий». Олигархи тогда разделились на «умных» и «амбициозных».  

«Умные» - отошли в тень, продолжили заниматься бизнесом и никуда не лезли. «Амбициозные» явно переоценили свое положение и возможности. 

Показательным было – дело ЮКОСА Михаила Ходорковского.

Когда его посадили, это оказало весьма отрезвляющее впечатление на российский олигархат: уже в первом квартале 2004 года МНС зафиксировало десятикратный рост собираемости по налогу на добычу полезных ископаемых ( НДПИ ), в 2003 году НК " ЛУКОЙЛ " добровольно доплатила в бюджет более $103 млн.

После «дела ЮКОСа» практически все нефтяные компании уточнили свои позиции по уплате налогов и стали вносить в бюджет значительно большие суммы. В 2004 году рост сбора налогов составил 250 % от уровня 2003 года.

Спустя год после посадки Ходорковского суммарный бюджет РФ составил 6 трн. 170 млрд. рублей. Для сравнения в 2004 году - всего 3 трн. 326 млрд. То есть, как вы понимаете, бюджет увеличился в два раза! А собираемость налогов с нефтяного сектора поднялась в 3,4 раза.

Как сложилась дальнейшая судьба олигархов из «семибанкирщины»? 

  1. к 2020 году сохранили своё положение только Фридман, Авен и Потанин. В 2022 году после начало СВО, все трое попали под европейские и американские санкции;
  2. политическая значимость Смоленского резко снизилась ещё при Ельцине, в 2003 году он избавился от своих банковских активов, в 2000-е годы написал несколько книг;
  3. Виноградов также начал терять влияние ещё в конце 1990-х, а в 2008 году он умер от инсульта, будучи весьма стеснённым материально;
  4. Виталий Малкин после краха банка начал политическую карьеру и до 26 марта 2013 представлял Бурятию в Совете Федерации, по состоянию на 2014 год занимал 130-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России;
  5. Березовский, способствовавший возвышению Путина и его партии «Единство» в 1999 году], вместе с Гусинским оказался  в опале и покинул Россию в 2000 году. Березовский умер 23 марта 2013 года в Лондоне от повешения
  6. Михаил Ходорковский, собиравшийся продать свой нефтедобывающий бизнес западным инвесторам, в 2003 был арестован, а затем осуждён к 8 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве, уклонении от налогов и других преступлениях. В 2009—2010 гг. состоялся новый судебный процесс, и он получил новый срок, 14 лет за хищение нефти у компании ЮКОС, во главе которой находился. 21 декабря 2013 года Михаил Ходорковский был помилован и в тот же день выехал в Берлин. После освобождения поселился с семьёй в Швейцарии, где получил вид на жительство. «Forbes» оценивает его состояние в 600 млн долларов. По данным на 2016 год, постоянно живёт в Лондоне. Политикой заниматься не прекратил, хотя обещал лично Путину в своём обращении о помиловании не делать этого.

 Однако, с богатством элиты было не покончено. 

Мы живём в капиталистическом обществе, поэтому статус элит должен быть подкреплён их экономическим благосостоянием. Это «закон жанра». В советском обществе статус партийно-советского аппарата (элиты) был также на базисе более высоких зарплат, льгот, выделением хороших квартир и государственных премий. Не входящим в этот круг приходилось довольствоваться малым. Причём важнейшим критерием была лояльность к советской власти, партийность, зачастую – показушная.

(Я как-то писал на эту тему «55 лет в очереди на жильё, Архангельская быль», где рассказал о том, что мой дедушка, принадлежавший к советской элите (бы хорошим инженером – строителем), получил прекрасное по тем меркам жильё всего за 3 года, а я – не принадлежавший ни к советским, ни другим элитам, стою в очереди на жильё уже 55 лет.)

В «нулевые» появилась своя элита и она уже не лезла в политику со своими идеями и предложениями. Она выполняла то, что ей сказали на самом верху.

Это уже не тот уровень богатства, что «нахапали» в 90-е прежние олигархи ( хотя и здесь есть исключения – например Аркадий Ротенберг, близкий к власти человек, который к 2000 году был весьма скромным предпринимателем из Петербурга, а сейчас В 2020 году журнал Forbes назвал семью Ротенбергов богатейшей в России — первое место с общим состоянием $5,45 млрд (+$270 млн за год). 

В основном это постсоветская модель – высокий уровень заработной платы, доходы от прибыли акционерных полугосударственных компаний, возможности «осваивать» бюджетные деньги через различные аффилированные структуры. Всё это взамен лояльности и деловых качеств. Причём, если такое «элитное» лицо в чём-то провинилось – его быстро накажут, лишив всего (хотя это случается крайне редко… пока).

Вот такая иерархическая система власти и богатства получается, причём как на федеральном, так и региональном уровне. Почти как в Китае.

Но последние события – СВО и июньский мятеж - показали определённую слабость такой структуры. Не хватает патриотизма, большая зависимость от Запада. Многие топ-менеджеры, после начала СВО, просто удрали из страны, заранее переведя свои деньги за границу, другие затаились – ждут, что всё скоро закончится и пойдет по-старому. Никакой идеологии – просто расчет.

Это относится к богачям из 90 х (элита по богатству) и к управленческой элите нулевых.

Как бывший учитель истории, чтобы лучше воспринимался материал, стараюсь всегда свои слова подтверждать яркими примерами. Вот, что приходит на память относительно «лояльности» наших элит:

- пришлось мне в студенческие годы, будучи студентом - историком Архангельского педагогического института, учился с сегодняшним секретарём Фонда исторического наследия «Император» (монархическо-клерикального направления) Владимиром Станулевичем. Перед началом первого курса, сразу после поступления, нас направили собирать картофель в деревню Тойнокурье, что в Приморском районе.  Так, вот, собравшись на обед, у костра мы об чем-то шумно рассуждали. Пока к нам не подошёл Володя и завёл необычный разговор – о том, как непатриотично носить джинсы с американским флагом… 

Мы как-то не ожидали такого поворота, приумолкли, не знали, как отнестись такому разговору (в свете сегодняшних событий, может, снова стать актуальным), сболтнёшь чего, а время - до Горбачёва ещё год, попрут из института за антисоветчину. А у меня ещё «хвост» по линии КГБ, два года назад напечатал листовки о том, чтобы наши войска в Польше не вмешивались в конфликт внутри страны. Хорошо тогда отделался выговором по комсомольской линии.

Никто эту тему не поддержал, разговор умолк, но через несколько дней в газете «Северный комсомолец» появилась статья Станулевича про эти сами американские нашивки на джинсах. После второго курса он перешёл на заочное и устроился на работу в Соломбальский райком ВЛКСМ.

Прошло лет 6 - 7. Была создана компания АТК, как молодежное предприятие, где Володя стал Генеральным продюсером. Правда он уже давно переобулся, ходил в джинсах с американским флагом, ездил на Запад и вёл весьма западный образ жизни.

А ещё лет через десять он снова «переобулся» - стал ходить в строгом костюме. И вообще стал ярым монархистом. 

Вот так и наша сегодняшняя элита.

Будущая элита должна быть другой, следуя тексту послания Президента, и однозначно - не бедной.

Я считаю, что люди, прошедшие войну, по статусу не должны открывать двери перед представителями «старых» элит.

Вопрос в другом – ка её обеспечить благами?

Остаться чисто на управленческих ролях они не захотят, значит, надо «отжимать» что-то у олигархов, или теснить элиту «нулевых».

 Политическое руководство на это не пойдёт, хотя народ, наверное, был бы не против – 90% населения России не относятся к богатым людям, из них 70% просто бедные. Поэтому смотреть, как «жируют» буржуи, им неприятно.

 Особенно, были бы не против политики левой направленности, но только на 50%, так как эти несметные богатства были бы перераспределены от одних собственников к другим.

Элиту «нулевых» тоже особо не «прижмёшь» – сегодня это интеллект, управленческий опыт и   уже сформированная каста. 

Сталинский опыт здесь не пройдёт. Поэтому эту часть выступления Президента нужно воспринимать как предвыборную речь. 

Время покажет…

Михаил Скоморохов, специально для ИА RUSNORD

13 март 09:00 | : Горячая тема / Политика

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