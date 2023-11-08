55 лет в очереди на жильё. Архангельская быль

«…- я называю его русским фатализмом, тем фатализмом без возмущения, с каким русский солдат, когда ему слишком тяжел военный поход, ложится наконец в снег»,

Фридрих Ницше о русском характере .

Накануне Нового года, по местному телевидению показали порадовавший всех горожан сюжет – сдали многоквартирный дом для архангелогородцев, которые попали в программу по переселению из аварийного жилья. Дом большой - 314 квартир, куда переселены 900 человек.

Продолжаются баталии между властями и жильцами аварийных домов, с приватизированными квартирами, но пока без переломного успеха с той или иной стороны.

Тема расселения как-то стала актуальной.

Хочу рассказать свою историю. В которую трудно поверить, но она правда.

Не знаю, но я, наверное, чемпион Архангельской области стояния в очереди на получения жилья, где мы стоим уже 55 лет и окончания её нет...

55 лет назад, в далёком 1968 году, мои дедушка и бабушка - Иван Михайлович и Ульяна Александровна, а также родители - Валентина Вениаминовна и Виктор Иванович, решили подать документы на расширение своего жилого фонда. Согласно действовавшим тогда законам на человека приходилось 6 метров жилой площади (сегодня 12 метров), к которой не относилась площадь кухни, коридора, туалета. Квартира была в 46 квадратных метра, но жилых – только 30, две комнаты – одна 18 метров, другая 12.

Поэтому с моим рождением мы вплотную подошли к проблеме «перенаселённости» жилплощади.

Однако не всё было так просто – 5 жильцов по 6 квадратных метров, получается – 30. Не срастается. Но советская власть – народная, пошла навстречу, посчитали, что печки (там печное отопление) отнимают квадраты, соответственно – минус две печки, минус два квадрата. На все эти «договорённости» по печкам ушло 5 лет. Ура, в конце концов, документы на расширение зарегистрировали.

Быстро сказка сказывается, но не быстро дело делается.

Были такие правила – надо было каждый год ходить и проверять очередь, не придёшь два года – выкинут. Собирай потом документы заново.

Вот и ходили, проверяли. Очередь реально шла. Насколько я помню, когда нас поставили – мы были в очереди за номером 2 500, но в каждый год очередь убывала то на 100 очередников, то на 300, а было и больше, и меньше. Очередь была исполкомовской – строили на территории района, поэтому часть квартир отдавали району (боюсь ошибиться 10 или 20 % от вводимого жилья)

Конечно, были и «внеочередники», разные там льготники, но и них была своя очередь.

Значительная часть жилья строилась самими предприятиями. Заводами, министерствами и жилищно-строительными комбинатами. В каждом из таких предприятий был жилищный отдел, который регулировал вопросы очередности, финансирования в зависимости от прибыли предприятия.

Реальные строители – Домостроительные комбинаты, работающие на деньги от застройщиков, строили, имели значительную часть, порядка 25 % от вводимого жилья.

Получается, что бесплатную квартиру можно было получить, если ты работал на «хорошем» предприятии, сильным в смысле строительства жилфонда, или работая на домостроительным комбинате, за два – пять лет. Передовикам – меньше года.

Нам не повезло. Родители работали не на тех предприятиях. Небогатых, не имеющих свою жилищную программу, а дедушка с бабушкой были пенсионеры.

Поэтому оставалась очередь в исполкоме.

Очень рассчитывали, что лет через 10 - максимум 15 получим жильё, уже благоустроенное. Хотя бы к моему 10 классу учёбы в школе, т.е. к 1980 году, когда нам обещали Коммунизм. Но мы надеялись хотя бы на квартиру.

Хочу честно отметить, что в шестидесятые – семидесятые годы в Архангельске коммунальное обслуживание было на самом высшем уровне (с сегодняшней ситуацией не сравнить), во дворах была чистота и порядок. Мусор и нечистоты вывозились так строго, что до этого уровня нам сегодня «как до Луны».

В каждом доме был Уполномоченный по дому, в каждой квартире – ответственный квартиросъёмщик. Дворы и дороги убирались на оценку пять с плюсом. Почта разносилась до 11 00. Всё было строго и ответственно. Уже потом, в 80 – е, настал полный бардак. А что происходило позже – полный беспредел.

Наша квартира находится по адресу – улица Первомайска, дом 17 корп. 1. Поэтому, когда я сейчас приезжаю туда, у меня сердце кровью обливается. Там полный ужас – ни дорог, ни мостовых, всё брошено, запущено. Люди живут в таких условиях, что в них жить просто невозможно. Если Вы читали пьесу Максима Горького «На Дне», загляните туда – там хуже...

Вернёмся к нашей очереди на жильё. Хочу сказать, что ни в 1980 году, ни в 1990 и далее – мы так ничего и не получили.

Бабушка и дедушка, а также мои родители уже давно ушли. Подросли и мои дети. Стали взрослыми. Подрастают внуки, а очередь всё идёт и идёт. Прошло уже 55 лет, а мы всё ждём положенную нам жилплощадь.

Недавно мы с моей внучкой Дашей, ученицей 4 класса 35 гимназии, завели разговор об этой нашей очереди на жильё.

Я был поражён её недетским суждением, а в принципе правильным:

- Дедушка, ну как ты не можешь понять, что это обман. Дядя Брежнев не дал квартиру, дядя Андропов – не дал, Черненко не дал, Горбачёв не дал, Ельцин – не дал, Путин № 1 – не дал, дядя Медведев – не дал, дядя Путин № 2 – не дал, дядя Цибульский - не дал, думаешь дядя Путин № 3 даст? Не даст!

Моя двоюродная сестра уехала с родителями в Голландию, - папа у неё хороший компьютерщик. Я подрасту и тоже уеду, заработаю денег и куплю тебе квартиру, вот и всё !..

Что ещё хочется отметить, мои предки, по линии отца, коренные Поморы уже в 16 поколении, жили с незапамятных времён в Холмогорском районе, в деревне Ухострово. Дедушку в 1929 году «раскулачили», т.е. отняли землю, хотя его семья была «справная», никого не нанимала из работников, работали все сами.

После этого он уехал в Архангельск и всю жизнь проработал печником, причём высококачественным – делал печи на хлебозаводах.

Так вот, приехав в Архангельск в 1929 году, он уже в 1932 году получил квартиру на Новгородском проспекте, где вырастили троих детей.

Однако в 1942 году во время бомбёжки их дом сгорел, сам он был на фронте.

Через два года семье предоставили квартиру, правда с подселением и с нормами 3 квадратных метра на человека.

Дети выросли, разъехались, но дед получил новую квартиру (уже на Первомайской) в 1957 году.

Что касается мамы – её родители приехали в Архангельск в 1928 году, после того как был построен Волховстрой, где мой дед был одним из ведущих инженеров. Бабушка сама из Питера, но поехала к дедушке по Большой любви, бросив всё в Ленинграде.

Так вот, приехав в Архангельск в 1928 году, они уже в 1932 году получили хорошую квартиру, с горячей водой, где старшая сестра моей мамы прожила 60 лет. Дом до сих пор стоит - Ломоносова 59.

Мой дедушка был хорошим инженером, Дом Профсоюзов на Троицком – это его работа.

В советское время, когда был другой подход к выделению жилплощади (подчеркну в сталинский), жильё получали. Позднее, когда стали отходить от этих норм, а особенно, в поздний, капиталистический период, кода был абсолютно другой принцип – покупки жилья, народ остался жить в хибарах столетней давности, в которых живёт и сейчас. Денег на покупку жилья при наших доходах явно не хватает.

Но тут уже политика.

В России всегда так, живём в хибарах, зато с имперским духом всё в порядке - по количеству ракет и танков впереди планеты всей.

Что касается Архангельска, нам ещё лет пятьдесят, при таких темпах переселения из аварийного жилья, нужно будет расселять людей.

Наш русский характер – терпеть и ждать лучших времён, надеяться на чудо.

Поэтому – хочу «Ёлку желаний» и, чтобы дядечка Морев вытянул мой счастливый билетик, на котором будет написано - квартира.

Михаил Скоморохов, специально для «Rusnord».