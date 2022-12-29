В начале славных дел. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья входили в привычный рабочий ритм. Вот лишь несколько примеров…
Вице-спикер городского парламента Александр Гревцов (КПРФ) принял участие в работе городского координационного совета по делам инвалидов. И поднял два важных вопроса, касаемых создания безбарьерной среды в столице региона. Где подчас ни из дома выйти, ни по тротуару проехать.
Первый. Обустройство пандусов в жилых домах, расширение дверных проёмов в помещениях общего пользования и т.п. С одной стороны, всё это обязательно должно делаться в многоквартирных домах, где живут инвалиды. Однако чиновники и управляющие компании, опираясь на Жилищный кодекс, заставляют инвалида проводить общее собрание собственников жилья, на котором большинство должно проголосовать за обустройство пандуса за счёт всех собственников дома. Таким образом, государство перекладывает свои обязательства по поддержке инвалидов на граждан - собственников жилья. И понятно, как в таком случае голосуют люди: "У нас крыша течет, а вы нам про пандус...".
Второй. Обеспечение доступности помещений, переданных обществам инвалидов, общественным организациям. До места собрания маломобильным гражданам и инвалидам по зрению просто не добраться без травм.
Александр Гревцов:
- Честно скажу, не знаю, как они добираются от остановки общественного транспорта до "Надежды". Летом здесь - разбитый тротуар, а зимой - голый лёд. Скользко. Даже я - человек, в общем-то, подготовленный, еле прошёл от остановки автобуса до "Надежды", пару раз чуть не "взлетел" над тротуаром. А каково инвалидам каждый день преодолевать такой путь?
Депутат пообещал актуализировать эти проблемы как на региональном, так и федеральном уровне.
Большая группа депутатов от различных фракций участвовала в совещании по развитию туризма конкретно в Архангельске. Проблем – море разливанное…
Мария Харченко (ЛДПР) посетовала на недостаточность транспортной доступности в центральной части города.
Вячеслав Широкий («Единая Россия») указал на недостаточность работы в развитии водного туризма, где бизнесмены остаются один на один с проблемами при самоустранении исполнительной власти.
Дмитрий Акишев (независимый депутат) рассказал о потенциале «исторического» Архангельска, который зачастую продвигают только энтузиасты-одиночки.
Спикер парламента Валентина Сырова подвела черту под сказанным:
- Никто не поедет в город, где грязно, некомфортно, всё серое, нет интересных объектов и негде вкусно поесть. Сейчас многие туристы отмечают, что город в последние несколько лет очень преобразился – появились большие общественные территории, современные спортивные объекты, развиваются музеи. Новое направление, которое сегодня было озвучено – «Гастро-туризм» «Еда поморская, заморская» - очень интересная «фишка», ведь в рамках ее развиваются не только большая сеть объектов общепита, но и горожанам, и гостям очень интересен такой формат. Надо искать свои уникальные «точки развития». Ведь в других регионах проводят такие фестивали, которые собирают сотни тысяч людей. Здесь хочу выделить огромную работу правительства региона и лично губернатора Александра Цыбульского за большой вклад в развитие столицы нашего региона.
Ольга Синицкая («Единая Россия») организовала встречу учащихся 43-й школы с уполномоченной губернатора по правам ребенка Еленой Молчановой. По мнению депутата, подростки достойны принимать участие в решении своих проблем, а взрослые обязаны к ним прислушиваться. Это формирует характер будущем.
Ольга Синицкая:
- Наша встреча прошла под девизом «Будущее рождается сегодня». Это значит, что в детском, подростковом, юношеском возрасте школьники получают информацию и определенный опыт, чтобы использовать не только в будущей взрослой, но и в своей повседневной жизни, решая многие вопросы общения со сверстниками, родителями и педагогами, образовательные, профориентационные и другие вопросы, в том числе, конфликтные ситуации. Именно сейчас вы приобретаете опыт принятия решений, исходя из правовых норм, с учетом и своих прав, и своих обязанностей.