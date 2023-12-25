Рецидив коммуналок. Некрасивая история в центре Архангельске

Эта история не только обошла ряд региональных СМИ, но и попала в субботний эфир телекомпании НТВ. Поэтому предлагаем ее читателям в кратком изложении.

Морозным январским утром Оксана Гернет, супруга известного в Архангельске фотографа Николая Гернета и сама фотограф, поехала по своим женским делам на семейной машине марки «Шевроле». В какой-то момент машину, что называется, повело.

Выяснилось, что виновато колесо, с ним определённо было что-то не так. Оксана – начинающий водитель (соответствующий стикер весит на заднем стекле), поэтому, включив аварийку, черепашьим шагом поехала в ближайший шиномонтаж. И тут машина встает как вкопанная. Через несколько секунд сзади в нее врезается груженый лесовоз с прицепом. Надо отдать должное водителю грузовика – он сделал все возможное, чтобы избежать столкновения, и задел легковушку по касательной. А когда вылез из кабины, буквально побелел, увидев «детский стикер» на стекле. Они и должны были находиться в машине, просто планы в последний момент изменились.

А ведь автомобиль Гернетов всего две недели назад проходил ТО и никаких проблем с ходовой не было обнаружено.

Дома Оксану долго успокаивал муж, говорил, что случившееся стечение обстоятельств. Как выяснилось, счастливое, никто не погиб, не травмирован. Но она все повторяла – «это случилось не просто так, я – женщина, я чувствую».

Николай пошел смотреть запись камеры видеонаблюдения, установленной на их доме. И увидел странные манипуляции, которые некий мужчина проделывает у их машины в согнутом состоянии. И тут он вспомнил о человеке из соседнего дома, предъявлявшего претензии за то, что занимали якобы «его» место парковки.

Вспомнил, что в том доме тоже есть камеры, вид с которых на машину будет получше. Не поленился, нашел председателя местного ТСН, как-то нервно воспринявшего просьбу показать недавние записи.

Короче, пазл сложился – председатель соседнего дома и человек у колеса одно и тоже лицо. Не самое приятное и очень скандальное. Зовут Дмитрий Смирнов, это имя уже звучало в публикациях СМИ, а гордая спина зафиксирована телекамерами НТВ.

Конечно, он отрицает какую-либо причастность к неисправности гернетовского «Шевроле», говорит, что нагибался за браслетом, который обронила дочь в снег. Без включенного фонарика в темное время суток… наверное, зрение как у кошки.

Гернеты обратились в следственные органы разобраться в ситуации. Перед этим они предложили конфликтному Смирнову разойтись по-соседски – принести извинения и оплатить хотя бы часть ремонта автомобиля (полный обойдется больше ста тысяч). Но в ответ услышали от него что-то типа – «вы все равно ничего не докажете, мне ничего за это не будет». Можно ли это считать признанием вины?

Впрочем, пострадавшие на многое и не надеются. По словам юристов, подобные противоправные действия при имеющихся вводных крайне сложно доказать. Сам же председатель ТСН уверен в своих правах и возможностях и на словах называет те СМИ, которые «порочат его честное имя» - купленными, такие слова, в частности, прозвучали в адрес программы регионального телевидения «Правопорядок». Только зачем тогда было убегать от нтвшников, раз считаешь себя правым и «безвинно оболганным»?!

До описываемого конфликта Смирнов уже гадил Гернетам по мелкому, в чем был (один раз) так же уличен видеозаписью. Например, намеренно ставил свою машину сзади их впритык, а потом звонил в полицию – меня, дескать, заблокировали. На записях хорошо видно, как «чел, похожий на Смирнова», ставит авто «идентичное смирновскому», а потом по сугробам с трудом выбирается на твердую почву. Только вряд ли есть подобная статья в УК.

Но есть такое понятие как совесть…

Описанные события происходили не в отдаленных районах областной столицы и не во дворе пятиэтажек. Дом на Троицком, 160, где проживают серьезные, уважаемые горожане. Откуда что берется? Попробуем объяснить…

Было время, когда люди в подавляющем большинстве ездили на общественном транспорте и мечтали вырваться из коммуналок в отдельное жилье. Коммуналки тоже были разные – где-то на общей кухне отмечали всей квартирой новый год, а где-то там же сыпали в соседский борщ килограмм соли. Просто так, из природной вредности или из пролетарской ненависти к интеллиХентам. Эти привычки люди не только привезли с собой в новые дома, но и передают через поколения… генетика такая штука.

В доказательство этих слов. После публикации данной истории на сайте 29.ru, в комментариях читателей звучали не только слова сочувствия и поддержки в адрес Гернетов, но и примерно такие – да я бы им сам не только колеса отвинтил, но и стекла перебил, если бы они мое место на парковке заняли…

Все это «дети коммуналок». И что с такими делать?! Разве что в глаз…

Николай Гернет по первому образованию человек самой мирной профессии – выпускник медуниверситета. Сейчас он – фотохудожник, влюбленный в Арктику, что подразумевает не столько действие, сколько созерцание. Насилие точно не его метод.

- У меня нет цели наказать Смирнова, да и возможности, судя по всему, нет, - говорит он в беседе с нашей редакцией. – Но фотограф отчасти еще и журналист. А долг журналиста – предупредить общество о грозящей опасности. Такой, как Дмитрий Смирнов и ему подобные, они могут оказаться в любом дворе. Я считаю таких подлецами и своего мнения уже не изменю.

Тем более что соседи последнее время стали подходить и говорить – а ведь у меня тоже как-то машину во дворе повредили…

P.S. Редакция ИА RUSNORD оставляет за Смирновым право выступить на страницах нашего издания со своим видением природы данного конфликта.

Леонид Черток



