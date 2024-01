Песни без слов. Новогодние

Как утверждают «смотрящие» за сетью, одним из популярных запросов в поисковых системах интернета накануне новогоднего праздника является следующий: «Почему на новый год тоскливо?» В комментариях к постам аналогичного содержания предлагаются разные ответы. Содержание многих сводится к тому, что причина тоски заключается в осознании современным человеком невозможности новогоднего чуда. Отсюда печальный результат: запрос на праздник вроде бы есть, а праздника нет. Вот и глушат многие это чувство, погружаясь на время в алкогольно-пищевой ад. За «удовольствие» приходится платить гастритами-панкреатитами и прочими хворями.

С другой стороны, новым бывает не только год, но и каждый день. На него-то мы не возлагаем завышенные ожидания, наверное, потому и не хандрим накануне? Или не депрессуем. И так нынче говорят, предлагая для лечения химические антидепрессанты.

А ведь существует естественное, проверенное лекарство от тоски – противокручинная музыка. Принимать надо её ежедневно, в любое время суток.

Для создания хорошего настроения в новогодние праздники предлагается к прослушиванию небольшая подборка инструментальной музыки, которой не нужны словесные подпорки. Потому она ещё именуется и так: «песни без слов».

Начинается плейлист с композиции Джеймса Ласта на тему русской песни «Тройка».

Поэту Джорджу Байрону приписывают слова: «Ну вот, Новый год... еще одна почтовая станция, где судьба меняет лошадей». Не миновать эту станцию живущим. Поскольку свежих лошадей на всех не хватает, судьба-распорядительница предлагает многим ехать дальше на прежних. Не загоняйте их.

Вторая мелодия («Снег над Ленинградом») многим знакома по набившей оскомину будто бы комедии «Ирония судьбы…». Сетевой поэт Андрей Хвальский остроумно подметил:

Каждый год Лукашин,

Пьяный как бревно,

К женщинам под ёлку

Лезет из кино.

Только лишь великолепная музыка Микаэла Таривердиева заставляет любителей его творчества помнить о существовании этого фильма. На приложенном видео музыка Таривердиева звучит на фоне других кадров.

Третья композиция «Падает снег» написана в 1963 году девятнадцатилетним Сальваторе Адамо. Звучит в исполнении оркестра Поля Мориа и в его обработке.

Ещё одна «мелодия на все времена» под названием «Романс» создана композитором Георгием Свиридовым в числе музыкальных иллюстраций «Метель» к одноименному фильму 1964 года. Зимой Россия и так может звучать.

Пятая композиция «Silent night» («Тихая ночь») является обработкой Ричарда Клайдермана одноименного рождественского гимна, созданного Францем Ксавьером Грубером в 1818 году.

В конце XIX века (1892 г.) Петром Чайковским написан двухактный балет «Щелкунчик». Его украшением является светлая, миниатюрная композиция «Танец Феи Драже», которая приложена в шестой записи. В её напоминающем колокольчики звучании ощущается нежное волнение и загадочная сдержанность. У многих слушателей эта мелодия ассоциируется с самым волшебным праздником – Рождеством.

Поскольку новогодние праздники плавно переходят в Рождество, вполне уместно прозвучит в завершении подборки композиция «We wish you a Merry Christmas!» («Мы желаем вам счастливого Рождества») ирландской певицы, автора песен и музыки Эния (Enya).

С новым годом! С грядущим Рождеством!

Александр Чашев

***