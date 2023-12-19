Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Рубцов и город на Двине

И архангельский дождик

На меня моросил.

 Н. Рубцов

 Январь для почитателей творчества поэта Николая Рубцова особый месяц. 3 января 1936 года он родился в селе Емецке тогда Северного края, ныне Архангельской области; 19 января 1971 года навеки упокоился в земле вологодской.

 В Емецке установлен бюст поэта. Памятники ему стоят в Вологде, Тотьме и в селе Никольском; бюсты – в Череповце и Мурманске. Кроме того, две памятных доски имеются в Вологде. Другие установлены: в 1996 году на здании библиотеки-музея города Апатиты Мурманской области; в 2000 году на здании Хибинского технического колледжа города Кировска (Мурманская область); в 2001 году на административном здании Кировского завода Санкт-Петербурга; в 2016 году в городе Бабаево Вологодской области; в 2017 году в селе Красногорское Алтайского края.

 А что в Архангельске?

 В городе есть библиотека и школа имени Николая Рубцова. И более ничего. Между тем с городом над Северной Двиной Николая Рубцова связывало множество нитей. Здесь в 1952 году он поступал в рыбопромысловую мореходную школу. Затем чуть менее года ходил кочегаром на судах тралового флота треста «Севрыба», возвращаясь иногда в порт приписки судна. Потом бывал в Архангельске в связи с подготовкой к изданию своих книг. И самое главное – именно в Архангельске, в Северо-Западном книжном издательстве в 1965 году выпущен его первый официальный сборник стихов «Лирика». Лишь после этого стихи Рубцова узнали критики и полюбили читатели. В 1969 году в этом же издательстве тиражом в десять тысяч экземпляров издана ещё одна книга - «Душа хранит». При этом следует сказать, что при жизни поэта выпущено всего лишь четыре официальных сборника стихов.

 аким образом, можно сказать, что как публичный поэт Николай Рубцов «родился» именно в Архангельске. И этот факт не отменить. Увековечить необходимо.

 Где и в какой форме?

 Подходящим местом, возможно, является здание, в котором находилось Северо-Западное книжное издательство. В шестидесятых годах оно располагалось на проспекте Павлина Виноградова (ныне Троицком) в стоящем и ныне доме № 61. Памятник это будет, бюст или памятная доска решать жителям города.

 P.S. Из области грёз. Улицу ещё бы назвать именем русского народного поэта. И пусть будут непременно в городе также улицы Писахова и Шергина. 

 Помечтал, легче стало.

(фото с https://paoloayroni.ru

Александр Чашев

14 январь 09:02 | : Горячая тема / Культура

Главные новости


Замки Рейна
«Как я искал кагор». Рождественский рассказ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2024 (110)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)



Деньги


все материалы
«    Январь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20