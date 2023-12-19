Рубцов и город на Двине

И архангельский дождик

На меня моросил.

Н. Рубцов

Январь для почитателей творчества поэта Николая Рубцова особый месяц. 3 января 1936 года он родился в селе Емецке тогда Северного края, ныне Архангельской области; 19 января 1971 года навеки упокоился в земле вологодской.

В Емецке установлен бюст поэта. Памятники ему стоят в Вологде, Тотьме и в селе Никольском; бюсты – в Череповце и Мурманске. Кроме того, две памятных доски имеются в Вологде. Другие установлены: в 1996 году на здании библиотеки-музея города Апатиты Мурманской области; в 2000 году на здании Хибинского технического колледжа города Кировска (Мурманская область); в 2001 году на административном здании Кировского завода Санкт-Петербурга; в 2016 году в городе Бабаево Вологодской области; в 2017 году в селе Красногорское Алтайского края.

А что в Архангельске?

В городе есть библиотека и школа имени Николая Рубцова. И более ничего. Между тем с городом над Северной Двиной Николая Рубцова связывало множество нитей. Здесь в 1952 году он поступал в рыбопромысловую мореходную школу. Затем чуть менее года ходил кочегаром на судах тралового флота треста «Севрыба», возвращаясь иногда в порт приписки судна. Потом бывал в Архангельске в связи с подготовкой к изданию своих книг. И самое главное – именно в Архангельске, в Северо-Западном книжном издательстве в 1965 году выпущен его первый официальный сборник стихов «Лирика». Лишь после этого стихи Рубцова узнали критики и полюбили читатели. В 1969 году в этом же издательстве тиражом в десять тысяч экземпляров издана ещё одна книга - «Душа хранит». При этом следует сказать, что при жизни поэта выпущено всего лишь четыре официальных сборника стихов.

аким образом, можно сказать, что как публичный поэт Николай Рубцов «родился» именно в Архангельске. И этот факт не отменить. Увековечить необходимо.

Где и в какой форме?

Подходящим местом, возможно, является здание, в котором находилось Северо-Западное книжное издательство. В шестидесятых годах оно располагалось на проспекте Павлина Виноградова (ныне Троицком) в стоящем и ныне доме № 61. Памятник это будет, бюст или памятная доска решать жителям города.

P.S. Из области грёз. Улицу ещё бы назвать именем русского народного поэта. И пусть будут непременно в городе также улицы Писахова и Шергина.

Помечтал, легче стало.

(фото с https://paoloayroni.ru)

Александр Чашев