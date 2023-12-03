Кино, вино и Алекс Некто. Разговор на Arctic open

С этим кино вообще получилось интересно. 2017 год, самый первый Arctic open, я в жюри короткого метра. Присылают фильмов на конкурс не много, как любым новичкам на кинофестивальном рынке, но есть интересные, в том числе, зарубежные.

Дебюты вообще грешат излишней (часто) заумностью и мрачностью, у начинающих такое представление об авторском кино (все же тарковские-германы). И тут смотрю «Анна и Вано. Ванна и вино». Светлая, ироничная московская история с грузинским акцентом. Два дня боролся с другими членами жюри (один из них – скандинав, испытанный жизнью), доказываю, иду на компромиссы. В итоге ленте Алекса Некто достаётся Гран-при… и я возгордился как участник процесса.

Автор прилетел на награждение. Накоротке переговорили. Выяснилось, что у Алекса непростой период в творчестве, даже возникли мысли о правильности выбора профессии. А ведь этот дебютант в кино – совсем не дебютант в жизни, идёт к четвёртому десятку. И именно приз в Архангельске дал силы и надежду двигаться дальше, он сам так сказал. Я даже щёки надул от гордости.

И вот уже на Седьмом Arctic open, в конкурсной программе полного метра, вижу тоже название под той же фамилией. Такое нечасто бывает, поверьте, и нам есть, о чём поговорить.

По киношному сразу переходим на «ты», так у нас принято, без политесов.

- С учётом возраста, ты явно из тех, кто влюбился в кино в процессе взрослой жизни.

- Как сказать. Ещё в школе начал снимать на VHS, мне нравилось. Но после окончания решил не рисковать с туманной перспективой творческой профессии и поступил на стабильный юридический. Хватило меня на один год… заскучал. Потом была журналистика, работа в различных медиа проектах. Но мысль о кино была всегда. Да, именно о своём кино.

В 2011 году Алекс с группой единомышленников (среди которых главный – супруга), создаёт креативное агентство. Не только для зарабатывания денег, но с упором на творчество в развитии. Как раз в то время, когда медиа стали уходить в интернет, развивались соцсети и платформы, это считалось архиперспективным.

- То, что тогда зарабатывали, вкладывали из семейного бюджета в творчество, приобрели профессиональную камеру. И сняли проект… но на выходе не смогли продать. Тут уже я задумался о профильном образовании.

Поступить во ВГИК, когда тебе 37, это, знаете ли, поступок. Впрочем, не уникальный, кино любит и принимает одержимых. Правда, выборочно, из 20, поступивших на курс режиссёров-сценаристов, в кино сложилось у 4.

Года вгиковской учёбы пролетают, как те пули у виска. Для того, чтобы защититься, нужно снять самостоятельную работу, сиречь, дебют в профессии. По слова Алекса, идея сценария про «грузина московского розлива», в трудную минуту жизни решившего вернуться к исконному делу своих предков, пришла неожиданно и была написана за одну ночь. Уже на госэкзаменах известный сценарист Юрий Арабов удивлённо спросил: «А почему сразу не писал на полный метр?!». «А что, так можно было?». «Нужно».

- Мне действительно было тесно в рамках короткого метра, - признаётся собеседник. – Сел и стал дописывать, расширять историю.

В итоге короткий вариант «Анны и Вано…» взял несколько призов на кинофестивалях, в т.ч. главный в Южной Корее. Получилась история без границ, грех было не продолжить. Но на большой метраж нужны и большие деньги...

- В 2019-м году в Доме кино проходил питчинг фильмов о Москве. Мы на него делали большую ставку, ведь наша история чисто московская, пусть и с выездом на кавказскую натуру. Но ничего не получили.

- А кому же тогда дали?

- Например, истории о столичной проститутке и её возвращении в профессию после жизненных неурядиц. В чём-то похожа на нашу, но согласись…

Я соглашаюсь.

В итоге сценарий полнометражного фильма с обласканным кинофестивалями короткометражным вариантом получил субсидию от Минкульта. Что равносильно тому – «на что денег хватит, то и снимите». Так и снимали. Даже выкроили на экспедицию в Дагестан, исполнивший роль Грузии.

Если коротко, это история о том, как великовозрастный разгильдяй, запутавшийся в бизнесе, решает заняться виноделием, которым славились его предки. В съёмной квартире. В ванной. А вино то оказывается волшебным и вторгается в людскую жизнь. Ну и, конечно, любовь. Отсюда и Анна.

- Но причём тут ты, коренной москвич, и Грузия?

- Я всегда любил эту страну, её кинематограф, особенно Иоселиани. Кстати, Отар Давидович разрешил взять в нашу картину кадры из его знаменитого «Листопада», которых так не хватало для полноты картинки. Нашли его французский телефон, позвонили, объяснили, он разрешил без проблем.

Гении – они широкие люди. Жаль, что тоже смертны (1934-2023).

- Ваш грузин Вано какой-то данелиевский…

- Совершенно верно, на всей истории есть влияние «Мимино» и ещё «Жил-был певчий дрозд», эти фильмы вдохновляли. А вообще грузины разные. Наш – лёгкий романтик. Но мы его помещаем в трудную жизненную ситуацию, из которой он выходит с честью, для раскрытия образа нужны страдания. Что там больше – московского или грузинского…

Рядом сидит продюсер картины Мария Никитина, она же супруга Алекса Некто. Такой альянс в кино не нов, но и не частый, всё-таки не актриса. Представляю, как они проводят вечера (сам себе в юности дал зарок – никого из кино в семью!). Оказывается, ничего особенного.

- Просто мы с мужем – единое целое. У меня была совсем другая профессия, но Алексу нужна была помощь, и я встала под знамёна. Нет, не семейный подряд… скорее, семейная бригада и не единственная в нашей команде. К тому же моя профессия – психолог – очень помогает в продюсерстве. И, кстати, далеко не все знают, что мы супруги.

- Но это получается – дома за столом только работе… не устаёте друг от друга?

- Мы же на съёмочной площадке почти не пересекаемся, у меня другой функционал. Ну, а как же целые семьи работают в общем бизнесе? Такие компании традиционно считаются самыми успешными. Общие эмоции, общие переживания только укрепляют брак.

- А что прокатчики? (вопрос уже к Некто)

- Смотрят. Им нравится. А потом говорят – не формат. Но зрителям-то нравится… тогда что формат?

Действительно, от одних «Пацанов» Крыжовникова с ума сойти можно.

- Значит, мыслей об уходе из профессии больше нет?

- Я понял, что нужно рисковать в киношной профессии. У меня сейчас лежат четыре сценария полного метра. Например, мистическая драма по рассказам Грина. Но деньги на производство найти катастрофически сложно. Пробуем себя в производстве сериалов, их смотрят хотя бы на платформах. Сняли 4 пилотных серии… но опять упёрлись в тот же «не формат».

- В Архангельск приехали за призом? (мы говорим за день до объявления результатов Седьмого Arctic open)

- Не поверишь, даже не думаем об этом. Нашу картину так принимали в Архангельске и Новодвинске. Полные залы, аплодисменты стоя, просто праздник души. Короче, ваш город и ваш кинофестиваль второй раз дают нашему кино вторую жизнь.

Приятно, чёрт возьми!

Леонид Черток