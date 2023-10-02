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Они тоже были школьниками. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей неделе народные избранники столицы Поморья особое внимание уделили школьным делам, в частности, проводимому в учебные дни ремонту зданий старой постройки.  Принцип здесь один – быстро и качественно.

Председатель городского парламента Иван Воронов принял деятельное участие в инспекционной поездке в ремонтируемое здание 6–ой гимназии. Ученики временно переведены в другие школы города и просто мечтают поскорее вернуться в стены альма-матер.

Проверка выяснила, что подрядчик работ строго выдерживает график - производит перепланировку санузлов, в учебных классах уже приступили к чистовой отделке помещений. Полностью закончены работы по замене кровли и оконных блоков. А еще 800 балок перекрытий, их удручающее состояние выяснилось только после вскрытия полов, и это стало дополнительной нагрузкой, не включенной в первоначальный план ремонта.

Подрядчик заверил, что дети смогут вернуться в обновленные классы уже в январе, к началу третьей четверти.

Иван Воронцов:

- Программа капремонта школ показывает свою высочайшую эффективность. Благодаря ей удаётся провести капитальные работы в нескольких учреждениях ежегодно, что позволяет существенно улучшить условия обучения школьников. В дальнейшем эта программа будет продолжена. При рассмотрении бюджета на следующий год, этот вопрос является одним из приоритетных.

Группа депутатов и представителей администрации города провели совместное совещание о назревшей необходимости строительства нового здания школы №27 в округе Варавино-Фактория. Это когда никакой ремонт не спасет.

По плану, новое здание должно вмещать до 1000 учащихся. Напомним, во многих школах города занятия уже идут в две смены (в начальных классах, как минимум), а буквы, маркирующий классы, перевалили за «г». 

Для запуска строительство необходимо «добро» депутатского корпуса на поиск и выделение дополнительных финансовых средств. Ну и как тут отказать?!

Впрочем, парламентарии высказали мнение, что к подобным проектам надо подходить с практической точки зрения на основе социологических исследований – «может получиться так, что после представленных расчетов, нам необходимо новое здание школы не на тысячу учеников, а на 600». Городская казна не бездонна и нужно усилить работу для попадания в областные и федеральные целевые программы.

Но в целом…

Депутат Сергей Сорокин:

- Сегодня необходимо искать новые механизмы финансирования городской инфраструктуры. Считаю, что на примере «кейса» средней школы №27 можно реализовать предложенную модель социального государственно-частного партнерства. Таким образом, мы задействуем и традиционные механизмы финансирования городских объектов, так и получим новые формы. Тогда это станет хорошим образцом для других образовательных учреждений.

В Архангельске прошло общегородское родительское совещание под девизом «Разные дети – равные дети». Речь, конечно, идет об инклюзивном образовании для детей с ограниченными возможностями, не только школьников, но и детсадовцев.

В Москве на Всероссийском конкурсе архангельский детский сад № 186 «Веснушка» вошел в двадцатку лучших инклюзивных детских садов Российской Федерации. Он и стал площадкой для встречи родителей с чиновниками, депутатами и профильными специалистами. Сегодня в учреждении сформировано 8 специальных групп для работы с особенными детьми.

Своими впечатлениями от разговора поделилась депутат АрхГорДумы Елена Ануфриева (она же заведующая детсадом "Веснушка"):

- Считаю, что проводить такие мероприятия необходимо, так как это способствует формированию инклюзивной культуры, воспитанию толерантного отношения ко всем "особым" жителям нашего города. 

19 ноябрь 08:05 | : Горячая тема / Политика / Экономика

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