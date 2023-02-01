В России стало проще найти работу без специального образования

Профессии стремительно меняются, работодателям требуются всё новые навыки и компетенции, а учиться новым специальностям порой просто негде — на разработку программ требуется время. Сейчас, когда реальные умения значат больше, чем документ об профобразовании, устроиться на работу кандидатам без «корочек» стало легче. Рассказываем подробности.

Кого возьмут на работу без диплома

10 февраля 2023 года начал действовать приказ Минтруда от 21.12.2022 № 804н. В нём перечислены профессии, должности и специальности, устроиться на которые можно без документов об образовании или квалификации. Таких профессий трудовое ведомство установило почти 300. Например, работодатели смогут принять, благодаря новым нормам, на такие позиции:

— аналитик рынка недвижимости,

— ассистент кредитного брокера,

— менеджер по продажам страховых продуктов,

— руководителем подразделения по качеству на производстве и т. д.

Это не единственное нововведение. Тем же приказом Минтруда разрешено брать на работу без документов об образовании или квалификации, но с последующим подтверждением квалификации, кандидатов ещё на 31 должность. В частности, это:

— визажист,

— мастер по маникюру и педикюру,

— парикмахер,

— портной и др.

Сотрудники смогут позднее, уже после трудоустройства, подтвердить квалификацию в соответствии с правилами, установленными работодателем. При этом надо будет учесть мнение профсоюза. Как прокомментировала новые правила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, они распространяются на всех соискателей. А не только на тех, кто прибыл в Россию из-за экстренных обстоятельств или тех, кто потерял работу из-за сложной экономической ситуации

Ирина Святицкая, руководитель молодёжного направления hh.ru, также считает, что сейчас в приоритете реальные навыки, а не документы об образовании: «Это положительное явление, потому что помогает избавиться от различных видов дискриминации на рынке занятости, в том числе и от «стеклянного потолка» — условного барьера, который препятствует иерархическому подъёму определённой группы населения. Снижение интереса к образованию соискателей отмечается даже в ИТ-сфере. Это и понятно: важнее работать, быть в теме своей специальности, понимать актуальные потребности бизнеса».

Эта позиция подтверждается и данными аналитиков hh.ru:

— 57% работодателей публикуют в сервисе вакансию и не указывают наличие образования как одного из важных требований к соискателю

— только 30% компаний хотят привлечь кандидатов исключительно с высшим образованием

— 13% указывают, что им нужны сотрудники со средним специальным либо профессиональным образованием