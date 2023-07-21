Со свежими силами. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Несмотря на то, что установочная сессия 28-го созыва городского парламента перенесена на ближайший понедельник, народные избранники столицы Поморья уже взялись за работу. Как новенькие, так и старенькие.

Иван Воронцов, выдвинутый «Единой Россией» на пост председателя АрхГорДумы, разбирался в причинах аварии на электросетях в Северном округе и как избежать подобных инцидентов в дальнейшем. Для этого было проведено рабочее совещание в администрации города, где разговор шел на повышенных тонах.

Проблемы вскрылись – нехватка бригад ремонтников, изношенные коммунальные сети (известная беда всего города), отсутствие оперативной связи между администрациями и ресурсоснабжающими компаниями при острых ситуациях и назревшая необходимость изменения инвестиционной политики последними – население и так немало платит за предоставляемые услуги.

Иван Воронцов:

- В результате прошедшей встречи было принято три принципиально важных решения. Это налаживание взаимодействия между коммунальными службами, увеличение численности аварийных бригад и проведение инвентаризации электросетевого хозяйства с устранением выявленных аварийных участков. Проверка будет проводиться Ростехнадзором совместно с прокуратурой Архангельска, а её результаты – под пристальным вниманием администрации, депутатского корпуса и общественности.

Депутат нового созыва Александр Гурьев, он же директор муниципального предприятия «Горсвет», отвечающего за уличное освещение областной столицы, в День пожилого человека организовал для ветеранов Ломоносовского округа ознакомительную экскурсию по объектам своей компании.

Участники были впечатлены увиденным и прониклись тайнами, как сделать светлее долгую зимнюю ночь на Русском Севере.

Александр Гурьев поблагодарил участников экскурсии и за интерес, и за активную жизненную позицию:

- Спасибо вам, что на этот день стали нашими коллегами. Спасибо за точные и интересные вопросы про освещение и светофоры города. Надеюсь, что экскурсия была интересной и познавательной. Спасибо также за ваш труд, за вашу светлую миссию, за привитые нравственные ценности, за ваши жизненную силу, опыт и активную гражданскую позицию. Желаю вам, вашим родным и близким - крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

Сергей Чанчиков посетил выставку в спортивном центре «Норд-Арена», открытую на губернаторский грант и посвященную 100-летию создания органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта. Она так и называется – «Спортивная история Русского Севера».

Экспозиция включает в себя около 200 экспонатов, рассказывающих о становлении спортивного движения на Севере. Здесь представлены уникальные предметы из фондов музея: фотографии, грамоты, награды физкультурников, спортивные снаряды, документы, приказы и личные вещи спортсменов. Большая часть экспонатов выставляется впервые, самый ранний относится к 1926 году.

Сергей Чанчиков:

- Я был приятно удивлен экспонатами из фондов музея. Город обладает настоящими сокровищами по истории развития спорта в регионе. Здесь представлены: грамоты начала прошлого века с золотыми вензелями и хрустальные медали Универсиады 2019. Документы и личные вещи спортсменов хоккейной дружины «Водник». Подлинные материалы войны 1941-1945 гг., которые повествуют о том, как развивался спорт в городе в военное время. А также фотографии, самая ранняя относится к 1911 году, по ним можно проследить не только историю становления спорта на Севере, но и изменение снаряжения физкультурников на протяжении ста лет. Приятно осознавать, что наш город имеет центр патриотического воспитания и физического развития подрастающего поколения.

Ну, а послезавтра начнет свою работу первая сессия нового созыва. Наблюдатели от редакции замерли в ожидании…