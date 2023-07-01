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Вертеп в кущах. Ироничная проза

Пригородный лесопарк. Часть его вырубают под строительство храма. Возле стройки митингуют экологи с плакатами. Полиция теснит их, некоторых задерживает. На дороге появляется странный человек в старинной хламиде.

 Человек в хламиде: - Пошто древеса рубите, ироды?

 Человек в форме: - Это что за экстремист? А ну-ка предъяви документы!

 Человек в хламиде: - Сергием наречен. Иду из Радонежа.

 Человек в белом халате: - Этот, кажется, не по вашей, а по моей части.

 Человек в рясе: - Святый Боже! Сам Сергий воскресе из мертвых! Чудо свершилось! А мы тебе как раз храм строим о пяти главах. Золотом блистать будут. Кресты на них титановые. Благослови, отче!

 Человек в хламиде: - Отыди от меня. Не храм Божий тут будет, но мерзость запустения. Вместо дома молитвы – вертеп разбойников!

 Человек в цивильном костюме: - Зря вы так! Мы на этом месте, если хотите знать, собирались свалку устраивать. Лес кругом, чистый воздух, пташки поют, река недалеко – самое место коммунальные отходы вывозить и хоронить! А мы вместо мусорного полигона решили храм воздвигнуть. В честь Вас, кстати!

 Человек в хламиде, сокрушенно вздыхая, уходит.

 Человек в оранжевом жилете кричит вслед ему: - Вай, аксакал, когда на небе с Аллахом говорить будешь, передай ему, что нам тут третий месяц зарплата не платить!

 Человек в форме (грозно): - Граждане Таджикистана, предъявите документы!

 Человек в хламиде подходит к людям в желтых жилетах.

 Первый желтый жилет: - Дед, подержи плакат «За права морских свинок!»

 Второй желтый жилет: - Нет, лучше встань под транспарантом «Даешь гей-парад!» А мы селфи сделаем, в социальной сети разместим.

 Третий желтый жилет: - Нацепите белую ленточку!

 Человек в хламиде уходит.

 Четвертый желтый жилет: - Постой… А подпись под петицией?

 Человек в хламиде: - Ухожу перед Богом за всех вас печаловаться.

 Возносится в небеса.

Анатолий Беднов 

18 сентябрь 11:05 | : Горячая тема / Культура

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