Леонид Слуцкий обещал Леониду Чертоку отдых в санатории "Беломорье"

Возможность бесплатного санаторно-курортного лечения с оплатой проезда до санатория позволит поддержать наших граждан старшего возраста. С такой инициативой выступили депутаты Фракции ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким 2 сентября.

«Необходимо ввести общие права на получение пенсионерами льготных путёвок в санатории за счёт федерального бюджета. Это напрямую положительно скажется на здоровье такой важной группы населения, повлияет на увеличение продолжительности и улучшение качества жизни пожилых людей. Наша инициатива направлена на обеспечение активного долголетия граждан», — прокомментировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По данным Социального фонда России, к началу 2023 года насчитывалось почти 42 миллиона пенсионеров. Однако право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют лишь часть из них. Например, участники Великой Отечественной войны, их в стране чуть больше 36 тысяч человек, пенсионеры с инвалидностью – это 2 миллиона человек. В регионах также действуют свои правила выдачи путёвок в санатории. Например, в столице путёвки выдают всем неработающим пенсионерам и людям предпенсионного возраста, а также оплачивают проезд до санатория. А в Татарстане льготная путёвка за счёт регионального бюджета предоставляется предпенсионерам и пенсионерам только при наличии медицинских показаний.

В ЛДПР считают, что такую ситуацию необходимо исправить, а именно — расширить имеющиеся льготы на общегосударственный уровень для всех категорий пенсионеров.

В Партии также добавили, что увеличение количества пенсионеров, имеющих возможность отдыхать и лечиться бесплатно, поспособствует развитию внутреннего туризма. А все выделенные средства вернутся обратно в бюджет в виде налогов с прибыли пассажирских перевозчиков и самих санаториев.

Напомним, несколько лет назад главному редактору ИА RUSNORD Леониду Чертоку, инвалиду первой группы, было отказано в ПЛАТНОМ приеме в санаторий «Беломорье» под Архангельском в связи с тем, что лечебно-профилактическое учреждение не готово обслуживать инвалидов-колясочников по целому ряду причин. Подробности в материале «Беломорье» – санаторий недоступности» .



