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То, что нас спасает летом. Холодные супы со всего мира

Жара пришла и на Русский Север. Да такая, что впору говорить об аномальном августе.

Между тем, мест для организованного или хотя бы разрешенного купания в Архангельской области столько, что их число упоминать неприлично.

Зато свой летний обед никто не запретит вам скрасить тарелочкой-двумя холодного супа. Про окрошку вы все уже знаете.  Поэтому сегодня предлагаем заморские альтернативы этой королеве русских холодных первых блюд.

Гаспачо (Испания)

Знаменитый испанский суп на основе измельченных помидоров, в который могут добавлять еще и перетертые огурцы, сладкий и острый перцы, кабачки и даже сливы. Единого рецепта приготовления гаспачо не существует, в каждом регионе страны есть свои собственные «фишки»: разумеется, любой испанец будет клясться и божиться, что только рецепт его бабушки является самым что ни на есть правильным. Подают гаспачо обычно с сухариками, орешками и зеленью. 

Райта (Индия)

На русский вкус, райта ближе к соусам, но индийцы называют это блюдо супом. В основе – натуральный несладкий йогурт, в который добавляют рубленую кинзу и мяту, а еще имбирь, много чеснока, лимон, чили и специи (куда ж без них). Те европейцы, которые страдают без хлеба, могут добавить еще и пару столовых ложек охлажденного риса: в таком виде райта становится уже почти классическим супом. 

Свекольник (Украина, Польша, страны Балтии)

Некоторые ошибочно сравнивают этот суп с борщом, но на самом деле он больше похож на селедку под шубой, только жидкую (и иногда вообще без селедки). Вареные и свежие овощи заливают кефиром и украшают половинкой сваренного вкрутую яйца. Поляки добавляют в суп клецки из мяса и свежие помидоры, а эстонцы – клецки из рыбы. Если свекла молодая, то в суп можно смело отправлять и ботву: это вкусно и очень полезно.

Суп из кислой вишни (Венгрия, Польша, Австрия)

У этого блюда кисло-сладкий освежающий вкус, поэтому суп вполне может быть и десертом: его готовят из сметаны с сахаром и вишни, а подают с орехами, мятой или молотой корицей. Вишню вполне можно заменить на любые сезонные ягоды. 

Вишисуаз (Франция)

Очень простой и вкусный суп, в котором лук совершенно не чувствуется: общий вкус пряный, с нотками ореха. Лук-порей томят в сливочном масле до золотистого цвета, а после этого измельчают блендером вместе с вареным картофелем, охлажденным прозрачным куриным бульоном и сливками. Гурманы могут добавить в него кусочек голубого сыра или морепродукты.

Кукси (Корея)

Этот азиатский суп готовят из мисо-бульона, соевого соуса, горчицы, домашней лапши, вареного яйца, часто добавляют в него мясо. Из набора ингредиентов понятно, что блюдо получается довольно сытным. 

Таратор (Болгария)

А это блюдо, наоборот, очень легкое. Йогурт смешивают с огурцами и зеленью, щепоткой соли и специй. Подобный суп идет на ура в странах Средиземноморья.

Суп из кокоса и манго (Гайана)

Очень любопытный суп. Если съесть его в обед, возвращаться на работу, чего доброго, не захочется вовсе. Дегустацию лучше отложить на вторую половину дня, ведь по рецепту пюре манго, смешанное с отменным кокосовым молоком, щедро приправляют ромом. Впрочем, на родине этого блюда имеют привычку есть его не только на ужин, но и на… завтрак. Счастливые люди.

Довга (Азербайджан)

Это всесезонный суп: летом его едят холодным, а зимой – теплым. Вареные в бульоне рис и турецкий горох (нут) заправляют зеленью (кинзой и укропом) и йогуртом. Для того чтобы он был еще более питательным, в него иногда добавляют мясные фрикадельки.

А вот несколько важных секретов, которые не вредно помнить при приготовлении холодного супа:

·  Главное правило очень простое: все, что вы положили бы в салат сырым, ешьте сырым и в супе. А то, что вы сырым есть не можете, нужно отварить: картофель, говядину или свинину, рыбу, рис, креветки или мидии. 

·  Используйте местные сезонные овощи. Так вы получите возможный максимум витаминов и питательных веществ. Такие супы очень полезны для здоровья, они улучшают пищеварение и позволяют без проблем скинуть некоторое количество лишних килограммов. 

·  Не режьте овощи или другие ингредиенты слишком мелко. При перемешивании вы получите кашу непонятной консистенции. Другое дело, если вы вознамерились приготовить суп-пюре: но его проще и быстрее всего пюрировать с помощью блендера. 

·  Добавляйте много зелени. Она улучшает вкус супа и активизирует работу внутренних органов: когда, как не летом, заряжаться витаминами, особенно если они буквально только что с грядки? В холодные супы из овощей хорошо добавлять укроп и кинзу, петрушку и базилик, сельдерей и… что там еще растет у вас во саду ли, в огороде? В сладкие супы можно добавить мяту и душицу, листики смородины и вишни для аромата.

·  Снимайте кожицу с томатов перед готовкой. Многие летние супы готовят на основе свежих помидоров. Лучше всего снять с них кожицу, так как она портит текстуру и плавает в супе некрасивыми «хлопьями». Для этого нужно погрузить томаты в кипяток на минуту, предварительно сделав на них надрез крест-накрест, а затем поместить в ледяную воду. После таких водных процедур кожица снимется очень легко. Многие предпочитают снимать кожуру и с огурцов, сладкого перца или баклажанов (особенно когда их предварительно запекают).

·  Охлаждайте все продукты до одинаковой температуры. Если что-то требует предварительного отваривания, лучше сделать это загодя, а потом остудить до нужной температуры (в идеале не выше 10 °С). В свекольник и некоторые другие супы принято добавлять крошеный лед при подаче. 

·  Подавайте супы уже смешанными или же начинку отдельно от заливки. Оба варианта считаются правильными, выбирайте тот, что вам больше нравится. Начинка в виде «салата» может храниться в плотно закрытом контейнере в холодильнике до двух суток.

·  Используйте топинги. Это может быть сметана, хрен, оливковое или кунжутное масло с интересным и ярко выраженным вкусом, орехи, семена тыквы или подсолнечника, кунжут, кедровые орешки. Добавлять их нужно при подаче.

И в конце рецепт классического гаспачо, с которого и начинался этот кулинарный обзор:

  • Помидоры без кожицы – 400 г.
  • Огурцы – 140 г.
  • Болгарский перец – 1 большой.
  • Зеленое яблоко – 1 шт.
  • Белый хлеб или батон – 2 ломтика.
  • Зелень (можно смесь) – 1 пучок.
  • Растительное масло – 3 ст. л.
  • Минеральная вода – 1 ст.
  • Томатный сок – 3 ст.
  • Соус табаско – 1 ч. л.
  • Соль, перец – по вкусу.
  • Зелень и сметана для подачи.

В блендер с крышкой положите все подготовленные ингредиенты, взбейте до гладкости с солью и специями. Смешайте в кастрюле с томатным соком и минералкой. Если будет получаться очень густая масса, долейте еще воды. Подавайте, посыпав зеленью.

Да минут вас солнечный удар и обезвоживание!

Источник https://tea.ru 

11 август 12:40 | : Горячая тема / Культура

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