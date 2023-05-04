Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Я остаюсь с городом». Мария Харченко о планах и перипетиях

Уютно сидим и общаемся (Мария вообще уютный человек, если не сессии или политической борьбе). Как и пять лет назад, когда моя собеседница собиралась выдвигаться на второй депутатский срок в Архангельскую городскую Думу.

Тогда наш разговор был обо всём – о жизни, увлечениях, о непростом пути в политику. Ох, непростом… молоденькой девушке пришлось пройти через настоящую дедовщину, устроенную ей старшей партийной патронессой (об этом читайте здесь). С которой ей теперь частенько приходится сталкиваться по работе… и сохранять дистанцию.

В тот раз у Марии Харченко, настоящей звезде городского отделения ЛДПР, всё получилось. Мало того, её фракция выросла больше, чем в два раза – с двух депутатских мандатов до пяти. Она в лидерах, соответственно, в авторитете, несмотря на мужскую брутальность соратников. А это, согласитесь, талант политика-организатора.

Поэтому на языке так и вертелся вопрос – почему не идёте вверх по лестнице, в областной парламент. Она ответит на него чуть позже. Потому что начать предметный разговор с представителем либерал-демократов приличествовало с постигшей их партию утраты.

- Вы два года без Жириновского…

- …и нам его очень не хватает. Мудрости, дара предвидения, опеки.

- Это понятно. Но до его ухода я не единожды слышал от видных членов вашей партии, что ЛДПР без него прекратит своё существование чуть ли не в течении одного года. Однако всё на месте, ничего не развалилось, массового перехода под другие партийные знамёна тоже не наблюдается.

- Наверное, слышанное вами говорилось на эмоциях. Мы – его наследники, я в ЛДПР уже 13 лет, и просто обязаны всё сохранить.

- Ваш новый лидер Леонид Слуцкий оправдывает ожидания?

- Они с Владимиром Вольфовичем очень разные. Жириновский был резок, всегда шёл в атаку, Леонид Эдуардович на его фоне настоящий миротворец и джентльмен. Я это испытала на себе.

- Ну-ка, ну-ка?!

- У меня были, скажем так, некоторые разногласия с Федорковым (координатор АРО ЛДПР и депутат АОСД – прим. ред.). Прознав об этом, Слуцкий нас сразу вызвал к себе и строго разделил полномочия – Федорков отвечает за область, я – за город. И на прощание сказал – «Мы женщин не обижаем».

Что положительно повлияло на имидже партии, ранее считавшейся чуть ли не женоненавистнической, думаю я про себя. Вопрос о том, почему Мария не идёт на выборы в областное Собрание, отпал сам собой, она бы неуютно чувствовала себя в такой компании. И всю-таки задаю его в более мягкой форме. И слышу в ответ:

- А мне город интересней, здесь вся работа для людей.

-  То, что в партийном списке в городской парламент идёте вторым номером после Слуцкого, не задевает? Типа, в высшем эшелоне не доверяют вашему авторитету…

- Нисколько, это обычная стратегия нашей партии. Наоборот, ждём, что Леонид Эдуардович к нам приедет в ходе предвыборной кампании, до этого он здесь был только на Соловках.

Тут мы плавно переходим к делам насущным, парламентским.

- Если сравнивать два ваших депутатских срока… не по делам, по внутреннему ощущению?

- Небо и земля. Сейчас я работала на постоянной основе, а это больше ответственности, сил и нервов. Но нас во фракции было пятеро, пять друзей, единомышленников, а до этого всего двое.

- А вторым, - перебиваю, - был Ростислав Васильев, фигура неоднозначная и политически нестабильная – перешёл в стан коммунистов. Как вы пережили эту «потерю»?

- Спокойно, взрослый мужчина сделал свой выбор. На мой взгляд, там он стал менее ярким и более уравновешенным даже внешне. Или взрослеет…

- Какие ещё человеческие открытия?

- У меня изменились отношения с Валентиной Васильевной, нашим спикером. Если в первом моём созыве между нами случалось недопонимание, проще говоря, меня пытались «строить», то в этом сплошное доброжелательство и конструктивизм. Признаюсь, мне есть чему у неё поучиться. 

- А в целом?

- С самого начала были столкновения по политике. Тогда ноту раздрая внёс Черненко, позже ушедший в облСобрание, когда вдруг стал претендовать на место спикера чуть ли не революционным путём.

- Да, ведь это он создал депутатское объединение «Майская Горка» по местечковому принципу. Куда вас, кажется, даже не пригласили, хотя это ваши родные места. Оно ещё живо?

- Абсолютно мертворождённое предприятие, ноль активности. В итоге мне пришлось брать 4-й округ под своё крыло, кто-то должен и дело делать.

Чтобы закончить тему «сладкой парочки», деликатно спрашиваю, как складываются теперь рабочие отношения с дамой, муштровавшей её на заре партийной молодости.

- Всем известно, что мы были резко против её назначения на должность заместителя по социалке. Она, конечно, этого не забыла. На людях сохраняем приличия. Оценивать качество её работы я сейчас не буду, уж извините. Сделаю это только в рамках своей депутатской деятельности, если спросят.

Исчерпывающе.

- А теперь, - говорю, - коротко о том, что удалось сделать в этом созыве?

-Прежде всего, при нашей активной поддержке начался ремонт внутридворовых проездов, головная боль уже не одного поколения архангелогородцев. Запущена в действие и приносит первые плоды программа «Комфортная среда». А вот транспортная реформа, которую мы тоже поддержали… но ожидали другого. Новенькие автобусы на улицах города, конечно, хорошо, зато удобство проезда, качество обслуживания, регулярность появления на маршрутах хромают на обе ноги. В самом начале мы с ребятами провели свой «тест-драйв» - пытались уехать с Майской Горки в центр в час-пик. Смогли сесть только в третий автобус. А ведь перед началом реформы исследования проводили, и недешёвые. Зря потраченные деньги – народ всё на себе проверил бесплатно для бюджета.

Ещё Мария пытается пробить льготный проезд в общественном транспорте для школьников Хотя бы льготный и для школьников, а не бесплатный, включая студентов, как выглядело в идеале. Но найти требуемые 80 млн рублей в городском бюджете пока не удаётся. И её очень волнует ремонт дорог к школам как залог безопасности детей, а то некоторые напоминают квест. Здесь появился свет в конце тоннеля в виде средств от нацпроекта БКД.

- Раз уж мы столько говорим о подрастающем поколении… вы на региональном уровне активно поддерживаете снижение избирательного возраста до планки 16-ти лет. Лично у меня возникает тот самый пресловутый когнитивный диссонанс – кури с 18-ти, пей тоже, замуж только по особым обстоятельствам, даже призывной возраст собираются повысить. А выбирать будущее страны – пожалуйста. 

- Я много на эту тему общаюсь со старшеклассниками. И вижу – они готовы. У них раньше, чем у нас, появляется чувство гражданской ответственности, это поколение вообще смелее. И они собираются выбирать не по шаблону, а то, что им нравится, это касается и политики, и конкретных людей. Конечно, у всех разное воспитание. Я, например, очень благодарна своим родителям за строгость вложенных в меня принципов – идти по головам уж точно не буду.

Тут я вспоминаю про одну нашу общую тему – мы с Марией оба собачники. И как у всех собачников, наша головная боль – где выгуливать своих любимцев, чтобы не вызывать раздражение у остальных граждан. То есть, собачьи площадки. Собеседница вздыхает:

- Был проект на Майской Горке в районе 35-й школы. Нет, такое соседство совсем не смущает, детям полезно видеть, как люди заботятся о своих четвероногих питомцах, это та же площадка молодняка как в зоопарке. Но опять не сложилось. Пока одни репрессивные меры – штрафовать. Не штрафовать, а дать хотя бы возможность за собой убирать, элементарных урн в городе не хватает. Ещё была идея повесить эту проблему на управляющие компании… а они и с прямыми обязанностями не справляются.

Погрустили… но не долго. Напомнил Марии о многодетной семье из округа Варавино-Фактория, которую она опекает, о чём мы совсем недавно писали. Мать-одиночка с 14 (!!!) детьми, живут в трёхкомнатной деревяшке фактически на пособия от государства. По виду не маргиналы… но зачем загонять себя в такие обстоятельства?!

Депутат Мария Харченко даже в некотором смущении:

- Их мать говорит: Путин сказал «рожать», я и рожаю. О чём тут говорить, если дело… четырнадцать дел уже сделано. Скидываемся. Я вкладываю и свои деньги, и партийные средства. Часто больше трачу, чем получаю (последнее специально для тех, кто завидует «жирному депутатскому куску» - прим. ред.).

Мария поделилась наблюдением – когда в городском парламенте раздаётся клич скинуться на благое дело, первыми достают кошельки работники бюджетной сферы. Такие времена и нравы.

Заканчиваем.

- В отпуск собираетесь?

- Не в этом году… выборы.

- Что пожелаете людям?

- На отпуск? 

- На жизнь.

- Больше и лучше узнавать окружающих вас людей, здесь ждут удивительные открытия. Любить место, где родился и живёшь. И всегда думать самому.

Эх, вырубить бы всё это в граните…

Леонид Черток   

08 июль 13:42 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


"Запрет на книги и авторов только подогревает к ним интерес". Разговор с Романом Сенчиным
"Единая Россия" определилась с кандидатами на выборы в АОСД (полный список)

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (87)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20