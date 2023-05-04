«Я остаюсь с городом». Мария Харченко о планах и перипетиях

Уютно сидим и общаемся (Мария вообще уютный человек, если не сессии или политической борьбе). Как и пять лет назад, когда моя собеседница собиралась выдвигаться на второй депутатский срок в Архангельскую городскую Думу.

Тогда наш разговор был обо всём – о жизни, увлечениях, о непростом пути в политику. Ох, непростом… молоденькой девушке пришлось пройти через настоящую дедовщину, устроенную ей старшей партийной патронессой (об этом читайте здесь). С которой ей теперь частенько приходится сталкиваться по работе… и сохранять дистанцию.

В тот раз у Марии Харченко, настоящей звезде городского отделения ЛДПР, всё получилось. Мало того, её фракция выросла больше, чем в два раза – с двух депутатских мандатов до пяти. Она в лидерах, соответственно, в авторитете, несмотря на мужскую брутальность соратников. А это, согласитесь, талант политика-организатора.

Поэтому на языке так и вертелся вопрос – почему не идёте вверх по лестнице, в областной парламент. Она ответит на него чуть позже. Потому что начать предметный разговор с представителем либерал-демократов приличествовало с постигшей их партию утраты.

- Вы два года без Жириновского…

- …и нам его очень не хватает. Мудрости, дара предвидения, опеки.

- Это понятно. Но до его ухода я не единожды слышал от видных членов вашей партии, что ЛДПР без него прекратит своё существование чуть ли не в течении одного года. Однако всё на месте, ничего не развалилось, массового перехода под другие партийные знамёна тоже не наблюдается.

- Наверное, слышанное вами говорилось на эмоциях. Мы – его наследники, я в ЛДПР уже 13 лет, и просто обязаны всё сохранить.

- Ваш новый лидер Леонид Слуцкий оправдывает ожидания?

- Они с Владимиром Вольфовичем очень разные. Жириновский был резок, всегда шёл в атаку, Леонид Эдуардович на его фоне настоящий миротворец и джентльмен. Я это испытала на себе.

- Ну-ка, ну-ка?!

- У меня были, скажем так, некоторые разногласия с Федорковым (координатор АРО ЛДПР и депутат АОСД – прим. ред.). Прознав об этом, Слуцкий нас сразу вызвал к себе и строго разделил полномочия – Федорков отвечает за область, я – за город. И на прощание сказал – «Мы женщин не обижаем».

Что положительно повлияло на имидже партии, ранее считавшейся чуть ли не женоненавистнической, думаю я про себя. Вопрос о том, почему Мария не идёт на выборы в областное Собрание, отпал сам собой, она бы неуютно чувствовала себя в такой компании. И всю-таки задаю его в более мягкой форме. И слышу в ответ:

- А мне город интересней, здесь вся работа для людей.

- То, что в партийном списке в городской парламент идёте вторым номером после Слуцкого, не задевает? Типа, в высшем эшелоне не доверяют вашему авторитету…

- Нисколько, это обычная стратегия нашей партии. Наоборот, ждём, что Леонид Эдуардович к нам приедет в ходе предвыборной кампании, до этого он здесь был только на Соловках.

Тут мы плавно переходим к делам насущным, парламентским.

- Если сравнивать два ваших депутатских срока… не по делам, по внутреннему ощущению?

- Небо и земля. Сейчас я работала на постоянной основе, а это больше ответственности, сил и нервов. Но нас во фракции было пятеро, пять друзей, единомышленников, а до этого всего двое.

- А вторым, - перебиваю, - был Ростислав Васильев, фигура неоднозначная и политически нестабильная – перешёл в стан коммунистов. Как вы пережили эту «потерю»?

- Спокойно, взрослый мужчина сделал свой выбор. На мой взгляд, там он стал менее ярким и более уравновешенным даже внешне. Или взрослеет…

- Какие ещё человеческие открытия?

- У меня изменились отношения с Валентиной Васильевной, нашим спикером. Если в первом моём созыве между нами случалось недопонимание, проще говоря, меня пытались «строить», то в этом сплошное доброжелательство и конструктивизм. Признаюсь, мне есть чему у неё поучиться.

- А в целом?

- С самого начала были столкновения по политике. Тогда ноту раздрая внёс Черненко, позже ушедший в облСобрание, когда вдруг стал претендовать на место спикера чуть ли не революционным путём.

- Да, ведь это он создал депутатское объединение «Майская Горка» по местечковому принципу. Куда вас, кажется, даже не пригласили, хотя это ваши родные места. Оно ещё живо?

- Абсолютно мертворождённое предприятие, ноль активности. В итоге мне пришлось брать 4-й округ под своё крыло, кто-то должен и дело делать.

Чтобы закончить тему «сладкой парочки», деликатно спрашиваю, как складываются теперь рабочие отношения с дамой, муштровавшей её на заре партийной молодости.

- Всем известно, что мы были резко против её назначения на должность заместителя по социалке. Она, конечно, этого не забыла. На людях сохраняем приличия. Оценивать качество её работы я сейчас не буду, уж извините. Сделаю это только в рамках своей депутатской деятельности, если спросят.

Исчерпывающе.

- А теперь, - говорю, - коротко о том, что удалось сделать в этом созыве?

-Прежде всего, при нашей активной поддержке начался ремонт внутридворовых проездов, головная боль уже не одного поколения архангелогородцев. Запущена в действие и приносит первые плоды программа «Комфортная среда». А вот транспортная реформа, которую мы тоже поддержали… но ожидали другого. Новенькие автобусы на улицах города, конечно, хорошо, зато удобство проезда, качество обслуживания, регулярность появления на маршрутах хромают на обе ноги. В самом начале мы с ребятами провели свой «тест-драйв» - пытались уехать с Майской Горки в центр в час-пик. Смогли сесть только в третий автобус. А ведь перед началом реформы исследования проводили, и недешёвые. Зря потраченные деньги – народ всё на себе проверил бесплатно для бюджета.

Ещё Мария пытается пробить льготный проезд в общественном транспорте для школьников Хотя бы льготный и для школьников, а не бесплатный, включая студентов, как выглядело в идеале. Но найти требуемые 80 млн рублей в городском бюджете пока не удаётся. И её очень волнует ремонт дорог к школам как залог безопасности детей, а то некоторые напоминают квест. Здесь появился свет в конце тоннеля в виде средств от нацпроекта БКД.

- Раз уж мы столько говорим о подрастающем поколении… вы на региональном уровне активно поддерживаете снижение избирательного возраста до планки 16-ти лет. Лично у меня возникает тот самый пресловутый когнитивный диссонанс – кури с 18-ти, пей тоже, замуж только по особым обстоятельствам, даже призывной возраст собираются повысить. А выбирать будущее страны – пожалуйста.

- Я много на эту тему общаюсь со старшеклассниками. И вижу – они готовы. У них раньше, чем у нас, появляется чувство гражданской ответственности, это поколение вообще смелее. И они собираются выбирать не по шаблону, а то, что им нравится, это касается и политики, и конкретных людей. Конечно, у всех разное воспитание. Я, например, очень благодарна своим родителям за строгость вложенных в меня принципов – идти по головам уж точно не буду.

Тут я вспоминаю про одну нашу общую тему – мы с Марией оба собачники. И как у всех собачников, наша головная боль – где выгуливать своих любимцев, чтобы не вызывать раздражение у остальных граждан. То есть, собачьи площадки. Собеседница вздыхает:

- Был проект на Майской Горке в районе 35-й школы. Нет, такое соседство совсем не смущает, детям полезно видеть, как люди заботятся о своих четвероногих питомцах, это та же площадка молодняка как в зоопарке. Но опять не сложилось. Пока одни репрессивные меры – штрафовать. Не штрафовать, а дать хотя бы возможность за собой убирать, элементарных урн в городе не хватает. Ещё была идея повесить эту проблему на управляющие компании… а они и с прямыми обязанностями не справляются.

Погрустили… но не долго. Напомнил Марии о многодетной семье из округа Варавино-Фактория, которую она опекает, о чём мы совсем недавно писали. Мать-одиночка с 14 (!!!) детьми, живут в трёхкомнатной деревяшке фактически на пособия от государства. По виду не маргиналы… но зачем загонять себя в такие обстоятельства?!

Депутат Мария Харченко даже в некотором смущении:

- Их мать говорит: Путин сказал «рожать», я и рожаю. О чём тут говорить, если дело… четырнадцать дел уже сделано. Скидываемся. Я вкладываю и свои деньги, и партийные средства. Часто больше трачу, чем получаю (последнее специально для тех, кто завидует «жирному депутатскому куску» - прим. ред.).

Мария поделилась наблюдением – когда в городском парламенте раздаётся клич скинуться на благое дело, первыми достают кошельки работники бюджетной сферы. Такие времена и нравы.

Заканчиваем.

- В отпуск собираетесь?

- Не в этом году… выборы.

- Что пожелаете людям?

- На отпуск?

- На жизнь.

- Больше и лучше узнавать окружающих вас людей, здесь ждут удивительные открытия. Любить место, где родился и живёшь. И всегда думать самому.

Эх, вырубить бы всё это в граните…

Леонид Черток