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Об архангельском деревянном домостроении без пафоса и рекламы

Прикрываясь поручением Президента, чиновники в Архангельской области придумали «чудесный» план по ликвидации аварийных деревяшек в центре столицы Поморья. Скорей всего, на месте снесенных авариек воздвигнут десятки тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, для строительства которой и в достаточно стесненных условиях городского центра чиновники всегда находят «клочки» свободной земли.

Но почему-то не для строительства менее габаритных деревянных домов, построить которые планируется в микрорайоне Первых Пятилеток по не опробованной пока в Архангельске CLT-технологии.

Один деревянный дом в перспективе займет места едва ли больше, чем другой деревянный дом, построенный на этом же месте до расселения. Почему горадмин не догадался выделить земельный участок под строительство CLT-домов для расселения в центре Архангельска – на месте одного из расселенных домов, кажется, очевидно:

- земля в центре дороже, её можно выгоднее передать застройщику и, следовательно, выгоднее и дороже продать впоследствии возведенную недвижимость, а социальное жилье у чиновников «принято» строить на окраинах, где земля дешевле и не пользуется спросом;
 - в центре есть необходимые для строительства многоэтажек коммуникации, в то время как даже элементарное состояние дорог на окраинах столицы Поморья в большинстве своем оставляет желать лучшего;
 - вынужденное переселение: не секрет, что инфраструктурная «отсталость» окраин столицы Поморья заставляет северян изыскивать средства для переезда ближе к центру города. По всей видимости, чиновники так решили повлиять на ими же запущенный процесс «агломерацизации», буквально депопулирующей окраины не только Архангельска.

Но если среднестатистический горожанин, живущий с семьей в аварийной деревяшке в центре города, не может позволить себе ипотеку на космическое по стоимости жилье в новостройках городского центра, то разве этим он заслужил выселение на окраину, из которой и до транспортной реформы нередко было просто нереально выбраться на общественном транспорте? Откуда такой просто фантастический цинизм?

 И давайте не будем забывать, что центр Архангельска или Исакогорка, Цигломень, Сульфат, Хабарка и Бревенник, которые административно тоже являются частью столицы Поморья, — это, стараниями чиновников, две большие разницы. Жить в центре – в шаговой доступности до всех социальных и административных объектов, либо на окраине, где годами не решаются проблемы с транспортной доступностью, благоустройством, обеспечением образовательных и медицинских учреждений, состоянием систем ЖКХ…?

CLT-технология, которую в городе решили «обкатать» на строительстве очередного магазина, пока не знакома архангелогородцам, на что и делают ставку чиновники, никоим образом не стремясь просвещать население. По сути, новомодное в Архангельске «CLT» — это более современный способ изготовления клееных деревянных панелей. От хорошо известного в Поморье клееного бруса CLT-панели (или как еще их называют «кросс-панели») отличаются большей точностью подгонки, а также гораздо большим количеством требуемого для их изготовления высокоточного автоматизированного оборудования, которое нужно обслуживать, что, в первую очередь, отражается на стоимости панелей.

 Так что вопреки пересудам, сэкономить на строительстве, утеплителе и прочих расходниках не получится – возможную экономию «сожрет» дороговизна производства панелей, их транспортировка до окраин Архангельска и отсутствие в регионе компетентных строительных бригад.

По сути, дома из кросс-панелей собираются как огромный деревянный конструктор, на этом, пожалуй, очевидные достоинства технологии заканчиваются, поскольку работа с этим материалом требует определенной квалификации и опыта, которые имеются пока только у подрядчиков крупнейшего производителя этих панелей. А производит их небезызвестный холдинг, у которого в регионе есть одно предприятие, выпускающее пиломатериалы из хвойных пород, – Онежский ЛДК. И это могло бы открыть региону окно больших возможностей, если бы ответственные должности в областном правительстве занимали заинтересованные кадры.

Но пока же получается, что из региона продолжат вывозить хвойный пиловочник, а изготавливать из хвойных пород кросс-панели для строительства в Архангельске домов из CLT-панелей продолжат в Вологодской области. Иными словами, чиновники всерьез собираются обеспечивать спрос на продукцию и пополнение бюджета соседнего региона, имея все возможности для развития производства, создания высококвалифицированных рабочих мест и сокращения издержек на территории Архангельской области, где заготавливается сырье, подходящее для изготовления стройматериалов. Ну, просто сказка какая-то…

На самом деле, на очевидный вопрос: «почему чиновникам в Архангельске не пришло в голову построить дом на месте снесенной аварийки и переселить в него жителей соседней аварийки, чтобы снести её и построить на её месте следующий дом под расселение, и так далее, не выселяя никого на окраины и используя стройматериалы, производимые в регионе, решая сразу несколько социальных и экономических проблем Архангельской области, а не создавая новые проблемы?», можно ответить довольно просто, как и на все остальные вопросы о развитии Архангельской области: зарплаты чиновникам платят не за результат, а за процесс и освоение.

Леонид Таскаев, депутат Архангельского областного Собрания


26 апрель 08:35 | : Горячая тема / Экономика

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