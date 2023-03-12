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Вейся, вейся, разговейся!

Сегодня последний день Великого поста. Самое время подумать о завтрашнем разговении. А заодно проверить себя на крепость характера и верю -  постные дни особенно тяжело закупать и готовить скоромное.

Сначала теория.

Разговение – это первое употребление пищи после завершения поста. Слово уходит корнями к древнему славянскому «говети», что в современном языке означает «покровительствовать».

Иоанн Златоуст называл разговение наградой за долгое воздержание от употребления скоромной пищи. В это время следует радоваться и наслаждаться многочисленными праздничными блюдами, специально приготовленными к пасхальному столу.

Однако важно не забывать о том, что чревоугодие всегда остаётся одним из самых серьёзных грехов в христианстве. Особенно в сочетании с прелюбодейством, в такой день кратно грешно «смотреть налево».

В последний день поста в православных храмах проводятся торжественные богослужения. В субботу, перед пасхой нужно чаще молиться и посещать церковь., а также решительно укрощать плотские желания.

Точное время завершения поста – полночь. Именно в этот момент священнослужитель символически открывает двери храма. Однако праздничная Литургия после этого ещё не заканчивается. Служба продолжается ещё примерно три часа. Поэтому многие прихожане начинают разговение лишь в три часа ночи.

А теперь к практике.

Основные пасхальные блюда – это кулич, крашеные яйца и творожная пасха, они должны быть освящены в храме. Рецепты их приготовления есть в каждой православной семье и передаются от поколения к поколению. Обычно эти кушанья употребляют на завтрак.

Мы же остановимся на рецептах пасхального обеда. И помним о советах диетологов – не переедать по любому поводу.

САЛАТ «ПАСХАЛЬНЫЙ ВЕНОК»

Яйца и морковь отварить остудить, вместе с сыром натереть на средней терке. Отварные или консервированные кальмары (лучше, если вам удастся найти в супермаркете копченые) нарезать тонкой соломкой. На плоскую тарелку в самый центр поставить стакан и начать вокруг него собирать салат слоями. Каждый слой при этом смазывать майонезом. Последовательность слоев такая — яйца, кальмары, морковь, сыр. Сверху салат можно украсить черной и красной икрой, или какой-нибудь одной из них. Также не забыть украсить зеленью, придав ему подобие венка.

ЯНТАРНЫЙ ХОЛОДЕЦ

Свиные ножки промыть, поскоблить ножом. Если ножки кровяные, вымочить в течение часа в холодной воде. Куриные и индюшачьи ножки, куриные грудки также вымыть. Морковь очистить, а луковицу вымыть прямо в шелухе. Сложить мясо и овощи в большую кастрюлю, залить водой, довести до кипения и, убавив огонь до минимума, так чтобы пузырек воздуха на поверхности появлялся не чаще 1 раза в минуту, варить 5-6 часов.
 После первого часа варки вынуть куриные грудки, еще через полчаса – окорочка, остальные ингредиенты варить до конца. В конце посолить и поперчить бульон по вкусу, дать вскипеть – и можно выключать. Дать бульону остыть до комнатной температуры, затем процедить через мелкое сито. Мясо нарезать и разложить в подготовленные формы для холодца. Залить бульоном и дать застыть в прохладном месте (например, на балконе), а затем выдержать несколько часов в холодильнике. Подавать с горчицей, хреном или уксусом.

 ПАСХАЛЬНЫЙ БОРЩ С КОПЧЕНОСТЯМИ

Одну морковь, одну луковицу и корень сельдерея очистить и обжарить на сухой раскаленной сковороде целиком в течении 4 минут, периодически переворачивая. Копченые свиные ребра залить водой, довести до кипения, постоянно снимая пену при ее образовании. Когда пены не останется, отправить в кастрюлю обжаренные целиком овощи, немного посолить, и варить 1 час. Бульон не должен получиться излишне соленым, учитывайте, что будет еще добавляться квашеная капуста. Оставшуюся головку лука и одну морковь, а также свеклу натереть на терке. С помидора снять кожицу, ошпарив его кипятком и порезать кубиками. Обжарить лук с морковью и свеклой. Затем влить уксус или лимонный сок, добавить две — три ложки бульона из варящегося супа и тушить все вместе еще 10 минут. Добавить помидоры и тушить еще 4 — 5 минут. Копченое сало нарезать кубиками и обжарить его на сухой сковороде до получения шкварок. Добавить туда же квашеную капусту и готовить, помешивая, минут 10-15. Из бульона достать мясо и вареные овощи, бульон процедить. После чего, поместить в него тушеные овощи, капусту и мясо, нарезанное порционными кусочками. Варить все вместе полчаса. Добавить тертый хрен. Довести до кипения. Посолить и поперчить по вкусу. Выключить и дать настояться. Подавать со сметаной и свежей зеленью.

 МЯСНОЕ ФИЛЕ «СЮРПРИЗ»

Говядину нарезать на плоские порционные пластины, отбить их как можно тоньше через пищевую пленку. Печень и лук пропустить через мясорубку, добавить сливочное масло, соль и перец. Выложить фарш на мясо и свернуть его рулетом. Смочить во взбитом яйце, запанировать в сухарях и обжарить на хорошо прогретом масле на сковороде. Духовку прогреть до 200 градусов, выложить рулеты в форму, прикрыть фольгой и поставить в нее. Запекать до готовности, минут 30 — 40. Фольгу при этом открывать не надо, чтобы рулетики не получились сухими. Подавать вместе с зеленым горошком, посыпав свежей измельченной зеленью. Или просто выложить на листья салата. В качестве гарнира к этому сытному блюду хорошо подойдут овощные соления.

 И не забудьте присовокупить к пасхальному столу бутылочку кагора или сливочного ликера…

(на фото: пасхальный обед в подворье православного храма Иерусалима)   

15 апрель 09:00 | : Горячая тема / Будни

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