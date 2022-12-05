Она не стюардесса. Фильм «Жанна» Константина Статского

Тенденция последних лет в российском кинематографе продолжается – всё, что было и есть у нас плохого, родом из 90-х. И порядки, и нравы, и люди. Наглядный пример фильм «Жанна», раскрывающий непростую тему женского пути в большой бизнес. Через постель? И это тоже… но по касательной, героиня заработала деньжищи не столько «сладким местом», сколько отчаянным упорством и беспринципностью. На выходе как раз с тем местом у неё и проблемы.

«Жанна» тоже попала на большой экран не просто так, а через сцену – одноимённый спектакль шёл несколько лет в Театре наций. Пьеса, прямо скажем, не на все времена, поэтому на излёте популярности её решили перенести на киноплёнку. Будто бы ставить собирался сам главреж Евгений Миронов, но по зрелому размышлению решил отдать в крепкие профессиональные руки Статского («Ваша честь», «Мост», «Троцкий»). И вот, что вышло…

Плохо себе представляю, как в сценическом варианте реализуются флешбэки (экскурс в прошлое персонажей), разве что длинными монологами героев. В киношном варианте нет ничего проще – чуть состарь изображение и подбери внешне слегка похожих, но молодых актёров. По этому пути и пошёл режиссёр, перемежая успешную жизнь героини-бизнесвумен (лофт с прислугой в центр Москвы, современный офис, огромные склады с товаром, парк дальнобоев, куча прихлебателей) с её же скудным детством (деревенская жизнь, бросивший отец, отчаявшаяся мать, стаи бродячих собак, отдых в Евпатории как предел мечтаний).

Как воспитать в себе при таких жизненных обстоятельствах self made women? В советское время рецепт был дан в «Москве слезам не верит» - приехать в столицу по лимиту, родить хрен знает от кого, обидеться на весь мир, выучиться заочно, стать директором. Но и на пике карьеры ездить на «Жигулях» и жить в типовой двушке с половозрелой дочкой. А тут хозяйка всего и вся… совсем другой коленкор. Правда, героиню фильма Меньшова не били в милиции, не пугали бандиты, ну так и выход гораздо жиже.

Вот в части мужчин у этих женщин похожие проблемы. Только у Меньшова она ищет любовь, а у Статского она её покупает, не особо рефлексируя при этом. И чем дальше по жизни, тем «товар» моложе. Что банально в мире ценностей обитательниц Рублёвок, многие из которых могут позволить себе одушевлённый фаллоимитатор.

Жёсткий и реалистичный портрет деловой и богатой женщины, я с такими пересекался в реальности. Причём у Жанны есть задушевный дружок её возраста и статуса. С которым хорошо выпить виски и повспоминать прошлое, общих тем навалом. Но вот переспать… сдулся пузырь, тут молодой требуется.

А у молодого как раз такая же молодая беременная подруга, и он, как честный человек, вываливает всё своей покровительнице в надежде на понимание. Которого не находит и лишается буквально всего, разве что бандосам коварного изменщика не заказала.

Как эта Жанна должна была ещё поступить? При начале подобных отношений между людьми должен быть хотя бы молчаливый договор – ты пришёл ни с чем, с тем же и уйдёшь. А она ещё деньги подкидывает на бедность, просто благотворительница.

Мы фрагментарно видим путь Жанны из очень малого бизнеса (рыночная торговля) в очень большой (ритейл) со всеми прибамбасами тех лихих лет, где поднимался только сильнейший. У людей такого сорта очень сильно развито представление (у женщин особенно) – если я смогла, почему ты не можешь. Взять и воспитать из альфонса себе подобного вряд ли получится, он по любому будет на два лестничных пролёта ниже и вылетит при первой же осечке в постели. Времена интеллектуальных работяг Гош («он же Жора») остались в безвозвратном прошлом, да и тогда они выглядели с большой натяжкой на правду жизни.

Отдельное слово об исполнительнице роли Жанны. Известно, что вывезти из деревни девушку можно, но совсем другое – вывести из девушки деревню. В этом случае выбор на главную роль Ксении Раппопорт мне кажется не самым удачным. Её стильность врождённая, под стать интерьерам и операторским приёмам Макса Осадчего, такую не приобрести за всю историю нового российского капитализма (об Оксфорде в сюжете ни слова). Сцена собственноручной упаковки хозяйкой бизнеса одной коробки товара на время не убеждает ни в чём, из души так и рвётся хрестоматийное «Не верю!».

Создатели ленты, по моим ощущениям, через портрет холодной деловой женщины хотят подвести нас к её женским слабостям, создав в этом образе внутренний когнитивный диссонанс. Но он разбивается о реальность бытия - все, с кем сталкивается на экране Жанна, не достойны ни малейшего сочувствия. Новая семья отца, к которой она проявляет финансовое сострадание, её же за эту доброту и ненавидит. Стайка подчинённых девушек, с которыми хозяйка решила вести себя на равных, при первой возможности обливают её грязью, за что получают заслуженную ответку в виде скрытой проверки их трудовой и финансовой деятельности. А как ещё должна была поступить хозяйка фирмы, наглядно убедившись, что с ней работают глубоко непорядочные люди?!.

Отдельная песня – экс-бойфренд со своей девушкой. Убедившись в собственном ничтожестве и неприспособленности ни к чему, кроме койки, этот смазливый лимитчик бросается к бывшей госпоже как единственному источнику (денежному) в засушливой пустыни всеобщего равнодушия к своей персоне. И ведь ему дают присосаться (к домашнему сейфу), хотя по логике вещей должны были отправить в сторону родной провинции. Апофеозом бесхребетности станет явление молодых родителей с младенцем на руках – «нам больше негде перекантоваться». В итоге получают полный пансион.

Но и молодая девица у автора этих слов не вызывает тёплых чувств своей провинциальной беспардонностью. Знать двойную жизнь любимого человека, рожать от него (поставив перед фактом), идти в дом к сопернице, готовясь к любым унижениям, и при этом ластиться к ней… просто гимн приспособленчеству.

И всё-это под недоумённым взглядом Жанны, которая сама по себе дама токсичная, не признающая слабостей ни своих, ни чужих. В сцене на балконе, где она нянчит чужого ей ребёнка, был готов к тому, что шагнёт с ним в пропасть многоэтажки. Авторы ленты вырулили, сделав финал неожиданным, не менее жёстким, но назидательным – перед тем, как размножаться, научитесь жить по московским правилам.

В итоге единственным положительным героем, как минимум, справедливым, становится холодная деловая женщина, давшая только что родившемуся человечку шанс на весьма кучерявую жизнь. А заодно отодвинув от себя одинокую старость.

И никаких слёз. Тем более что Москва им всё равно не верит…

Леонид Черток