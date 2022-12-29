На фронте без перемен. Бахмут. Советская власть в США. И другие вести из Северной Области

Свирепые морозы декабря 1919-го сменились в январе 1920-го метелями и снегопадами. Замер Северный фронт. В январских номерах газеты Вести Временного Правительства Северной Области (далее – ВВПСО) из номера в номер повторялась одна публикация: «На фронте без перемен».
Архангельский уездный комендант напомнил в Объявлении о необходимости военнообязанных в кратчайший срок уведомлять его о продлённых отсрочках. В противном случае:
«Несоблюдение сего повлечет за собою прием военнообязанных на службу и отправление в войска, откуда извлекать их очень трудно».
Недостаток штыков после ухода интервентов пополнялся за счёт нескольких волн мобилизации. Если к лету 1919 года Северная армия насчитывала 25 000 человек, из которых 14 000 были пленными красноармейцами, к февралю 1920-го в войсках Северного региона насчитывалось 54700 человек. Из них: 1492 офицера, 39 822 строевых и 13456 нестроевых нижних чинов. Многие части были сформированы по территориальному, «дружинному» принципу. Например, Архангельская дружина состояла из 8 полевых рот, Пинежская – 4-х, Холмогорская – 9, Емецкая – 7, Онежская – 7, Мезенская – 6, Маймаксанская – 6, Бакарицкая – 4, Усть-Двинская -6.
По штатам Белой армии того времени рота должна состоять из 7 офицеров и 255 солдат. Разумеется, до такой численности, особенно по офицерам, дружинные роты не дотягивали.
Гражданские власти пытались подбадривать воинов. На ранее направленные в войска Архангельским городским головой С.Александровым от имени городской думы поздравления с праздниками поступили ответы, опубликованные в газете. Один из них:
«Я и чины вверенного мне железнодорожного района, приносим свою сердечную благодарность Архангельской Городской Думе за поздравление и добрые пожелания к празднику Рождества Христова и Новому Году и твердо верим, что наступивший 1920 год полным единением фронта и тыла даст нам желанную победу над нашим общим врагом большевизмом и скоро явится светлый день Единой, Великой, Свободной России. Генерал Кулиничев».
Вряд ли верили оптимизму поздравлений и ответов их подписанты. И не напрасно. Всего лишь через месяц будет расстрелян большевиками городской голова Архангельска Сергей Александров.
В градах и весях Северной области царили упаднические настроения. Неизбежность скорого прихода большевиков ни у кого не вызывала сомнений. Некоторые народные «вести» генералу Миллеру приходилось опровергать в газете. Пример:
«В г.Архангельске распространяются слухи о том, что будто бы Главнокомандующим получена радио-телеграмма большевистского командования с предложением вступить в переговоры. Штаб Главнокомандующего, во избежание могущих быть попыток использования этих слухов с провокационными целями, объявляет во всеобщее сведение нижеследующее:»
Далее генерал объясняет случай единственного сеанса радиосвязи с большевиками, имевшего место 28 октября 1919 года и мотивированного попыткой обмена содержащихся в Вологодской тюрьме офицеров на захваченных большевиков. В обмене тогда отказали большевики. Пояснение Миллера заканчивается словами:
«Это был единственный случай сношения с красной армией. Ни до этого, ни тем более, после этого, ни Главнокомандующий, ни его Штаб никаких большевистских телеграмм, адресованных на их имя не получали.
Не верили северяне как властям, так и содержанию подвергнутых жестокой цензуре газет, значительную часть которых занимали наградные приказы и судебные постановления. А в «большой» России в январе 1920 года ничего интересного, архиважного для истории будто бы не происходило. В виде исключения помещались перепечатки из иностранных газет об ужасном положении населения в контролируемых большевиками землях и таком же в Красной армии. Пример:
«На Южном фронте. Лондон, 24 января. С юга России английскими военными авторитетами получены сообщения о состоянии красной армии. Пехота совершенно истощена непрерывными походами в течение многих месяцев. Лучшие коммунистические части поголовно легли в боях на линии Курск – Харьков. Транспорт в тылу красной армии совершенно стал. Пехота не одета, голодает и тает без всяких боёв, благодаря ужасающим эпидемиям и дезертирству. …Полагаю, что небольшого организованного толчка будет достаточно, чтобы красная армия на юге развалилась окончательно».
Возможно, военные цензоры не досмотрели, поскольку в этом же номере опубликована лаконичная заметка иного содержания:
«В Бахмутском и Луганском районах ожесточенные бои».
На самом деле правда января 1920 года для сторонников белой власти была слишком страшной: 3 января Красная армия взяла Царицын, 4 января – Красноярск, 5 января – Иркутск и Гурьев, 7 января – Новочеркасск и Таганрог, 8 января – Ростов-на-Дону, 11 января началась Одесская наступательная операция, 30 января красные заняли Херсон. Стратегическая инициатива в Гражданской войне перешла к большевикам.
Разумеется, говорить об этом в газетах запрещалось. Вот и приходилось редакции ВВПСО поддерживать своё существование опять же за счёт публикаций давних новостей из зарубежных источников. Несколько примеров:
«В Эстонии. Копенгаген. Эстонский военный министр в беседе с представителями печати заявил, что Эстония стремится к такому же положению в отношении большевиков, какое сейчас занимает Финляндия, т.е. вооруженный мир, но не война».
«Поляки в Киеве. Париж, 6 января. По сведениям «Таймс», поляки намереваются в Киеве установить управление области с помощью местных общественных элементов».
«Список виновных. Лион, 14 янв. Г-н Игнас, государственный секретарь и лорд-канцлер Англии совместно с другими членами комиссии закончил составление списка немцев, виновных в нарушении международного права. Их Германия должна выдать для суда союзникам. Список заключает 880 имен».
«Потери России. Лион. «Варшавское слово», русская газета, выходящая в Варшаве, опубликовала статистические данные о потерях России людьми за войну. Данные разработаны профессором Озадом, начальником статистического бюро при правительстве Колчака. Со дня объявления войны потери России достигают 35 000 000 убитых, раненых и больных. До войны народонаселение России увеличивалось каждую минуту на четыре рождения. Теперь же население уменьшается на 11-12 человек в минуту».
Кому война, а кому…сверхприбыли. Выгодоприобретатель давно известен:
«20 тысяч новых миллионеров в Америке. «Рабочая Газета», издающаяся в Сен-Луи дает картину скопления капиталов в руках немногих. В 1855 году в Америке было 28 миллионеров, в 1864 году число это поднялось до 500, в 1914 году число миллионеров возросло до 5000, а после мировой войны оно сразу увеличилось в пять раз и ныне достигает 25000».
Главными врагами американских богатеев, разумеется, стали большевики. Их коварные агенты задумали погубить буржуазную демократию во всём мире. Перипетиям будто бы раскрытого заговора посвящена публикация в газете ВВПСО:
«Борьба с большевиками в Соединенных Штатах. Париж. Правительство обратилось к конгрессу с просьбой об ассигновании миллиона долларов на борьбу с большевизмом. По сообщению «Дейли Мейл» судебными властями установлено, что большевики намеревались разрушить финансовый аппарат во всем мире путем выпуска фальшивых билетов и при поддержке правительства в Москве.
…По сообщению нью-йоркского корреспондента парижской газеты «Журнал» в Америке правительством открыт большой заговор, который пытался свергнуть правительство Вашингтона и поставить на его место революционную организацию, подобную советской власти в России».
Далее повествуется об огромной сети большевистских агентов аж в 60-ти местностях США, их арестах, изъятиях огромных партий оружия, снарядов и специальной литературы. Большинство заговорщиков отнесены к «Союзу русских рабочих». Руководил ими некто Ситов – «начальник Петроградской полиции». Названа цель заговора: «Советский режим предполагалось ввести в Соединенных Штатах немедленно по свержении правительства Вашингтона».
Эх, не сбылось. …Удивительно, почему по этому невероятному сюжету до сих пор не снят блокбастер?
Прочитали подписчики ВВПСО о пойманных за океаном злодеях-большевиках и к своим невесёлым проблемам вернулись. Об одной, насущной поведала газета:
«Областной Комитет Снабжения доводит до сведения граждан Северной Области, что временно, на первую половину февраля, норма потребления хлеба будет сокращена для лиц, не занятых физическим трудом до ½ фун. в день и для лиц, занятых физическим трудом до 1 фун. в день».
Справочно: 1 фунт тогда равнялся 409 граммам.
На фоне такого «сведения» слухи в народе о близком конце белой власти усилились. Некоторых распространителей удалось поймать. Об одном из них выдержки из Постановления от 21 января 1920 года Главнокомандующего всеми вооруженными силами на Северном фронте, опубликованного в ВВПСО:
«…усматривая из дознания, произведенного Архангельской городской милицией, что гражданин Иван Федорович Едемский изобличается в распространении возбуждающих общественную тревогу ложных слухов о том, будто члены Временного Правительства Северной Области приготовляются бежать из Архангельска, Главнокомандующий постановил: названного Едемского подвергнуть аресту на один месяц».
Скоро, очень скоро сбудется обернувшийся предсказанием будто бы слух.
По-разному ведут себя люди в состоянии глобальной неопределённости. Некоторые действуют по инерции, словно не замечая происходящего вокруг. Возможно, из этого ряда озабоченные последствиями массовой мобилизации мужчин-учителей авторы документа, опубликованного в газете ВВПСО:
«ГРАЖДАНЕ И ГРАЖДАНКИ, ИМЕЮЩИЕ УЧИТЕЛЬСКОЕ ЗВАНИЕ!
Губернский Совет по Народному Образованию обращается к Вам с призывом – открыть двери пустующих училищ. Около сотни школ не функционируют, нет учителей. Народ лишился их во имя борьбы за лучшее будущее и Вы не пришли на замену им. Подумайте над этим страшным фактом. Ведь - это тысячи детей обречены на темноту от равнодушия; здесь Вы вплетаете тернии в венок молодого поколения. За них не будет Вам оправдания. …Народ ждёт Вас, и милые и юные дети с безысходной тоской смотрят на город, так жестоко от них отвернувшийся. Ребенка научить – подарить Родине гражданина. Учтите это и впишите в свои и детские жизни нашу надежду и полногласную весну, святые страницы. Народ просит, - придите во время ему на помощь. Придите…»
В наши дни это воззвание, чуть отредактировав, можно размещать на видных местах выпускных курсов педагогических вузов? …Увы, не подействует.
В качестве одного из доступных зрелищ для избежавших мобилизации в армию и ополчение обывателей предлагались пока ещё театральные постановки.
Репертуар начала января 1920-го: 3 января – оперетта «Гейша»; 4 января – миниатюра «Браслет», фарс в одном действии «Супруги шалят» и в завершение вечера - Дивертисмент. Иных театральных представлений в январе 1920 года в Архангельске не планировалось.
Заскучали представители творческой интеллигенции. Лекарство от тоски давно известно. Только вот иногда и кара за его применение настигает:
«Распоряжение Начальника губернии от 26 января 1920 г. Ответственного распорядителя по устройству спектаклей в Народном Доме на ст.Бакарица, гражданина Павла Федоровича Волова за допущение распития опьяняющих напитков во время спектакля в названном Народном Доме, подвергнуть штрафу в размере 500 рублей, с заменою, при неуплате арестом на 14 суток».
Если «опьяняющие напитки» нельзя употреблять во время спектакля, то вместо него никто запретить не сможет. Впрочем, принимались ли они во время мероприятия, которому посвятил заметку в газете тоскующий о прошлом автор с инициалами Ан., неизвестно:
«У кулис. Собрался кое-кто из литераторов, артистов, художников, музыкантов. Говорили о прошлом, пока невозвратном, - как Россия. Вспомнили Мейерхольда, Евреиновский театр «для себя», московскую мышь Баллиева, бродячих собак…Словом все, чем боролся старый театр с натиском немого кино и шустрой миниатюрой Епишкина. И как-то сама собой, вместе с воспоминаниями пришла мысль: Собрать по кусочкам разно-талантливое в стихах, красках, музыке, принести на архангельскую сцену и пережить вместе с теми, кто любит нетленное – красоту. И было чудо – не было скептиков. …Так речи лились за речью. Почти до утра плескалась в них затейница фантазия. И когда расходились все еще верили. А потом было другое чудо: от слов перешли к делу. Мобилизуются, пишут, рисуют, чуть ли не репетируют. И кто знает, может быть будет и третье чудо, - если вечер настроения действительно состоится».
Завершился последний полный месяц существования Северной Области. В иной реальности состоятся в Архангельске «вечера настроения», будут идти драмы, фарсы, комедии и трагедии.
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Предыдущие вести из Северной области: https://rusnord.ru/hot/57936-general-moroz-galicijskij-vopros-sdacha-shub-i-drugie-vesti-iz-severnoj-oblasti.html
Александр Чашев, специально для ИА RUSNORD