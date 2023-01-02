Он возвращается…

Этот год в Поморье выборный – обновятся (насколько это возможно) составы регионального парламента и Архангельской городской Думы.
И в который уже раз, чем ближе день голосования, тем чаще звучат недовольные голоса избирателей – в политике на областном уровне практически нет новых лиц и интересных персонажей, к которым приковано внимание. Первый момент имеет общероссийские корни, с партийной работы у нас, как и в искусстве, чаще всего выносят вперёд ногами. Второй – местное явление, ярких лидеров оппозиции приглашают на работу в исполнительную власть, где они растворяются без осадка в чиновничьей массе. Фамилии таких хорошо известны.
А ведь когда-то политические дебаты из зала заседаний можно было смотреть как захватывающий сериал. Причём не просто говорильню, а с продолжением в виде принятия и претворения в жизнь новых нужных программ и законов. В связи с этим чаще всех вспоминается бывший вице-спикер АОСД Дмитрий Таскаев.
Выпускник истфака педагогического института, учитель, на уроки которого ходят с удовольствием как на моноспектакль, в разгар перестройки становится предпринимателем. Прошёл медные трубы 90-х и выжил. Риск для него - обычное состояние.
Он с юности не умел проигрывать. Традиционная для Архангельска первомайская эстафета приходится на его день рождения. Однажды, проигрывая «грудь» на финише последнего этапа, прыгнул на финишную ленточку. А она была нарисована мелом на асфальте, можете представить «удовольствие» от такого приземления. Зато не проиграл. Потом друзья взяли медаль и выгравировали на ней «За силу духа и характер».
Но и в успешном бизнесе ему в определённый момент становится тесно, активная натура требует более широкого простора деятельности. В самом начале нулевых Таскаев вплотную занимается политикой, с его подачи регион посещают все лидеры Союза правых сил. Только на его авторитете СПС набирает на областных выборах более 22%, сила, с которой политические оппоненты были вынуждены считаться.
При этом сам на выборы всегда шёл, громя конкурентов, по одномандатному округу, отвергая для себя любые партийные списки. Не только проходил, но и приводил с собой известных сегодня политиков – Сырову, Юркова, Белокоровина, Казаринова, Фролова, Малиновского и др, выступая в их избирательных кампаниях в качестве политтехнолога.
Особенно ярко «звезда» Дмитрия Таскаева засияла в период правления невзрачного и скучного губернатора Киселёва, при котором Поморье устояло лишь по причине благоприятной экономической ситуации в целом по стране. Критика исполнительной власти лилась с трибуны регионального парламента практически на каждой сессии. Среди тогдашних журналистов ходило даже выражение – «пойдём на «Таскаева», если его выступление было заявлено в повестке. Ему часто удавалось одному с помощью серьёзных аргументов переламывать ситуацию в целом.
Прибавьте сюда 36 инициированных законов, до сих пор действующих на территории Архангельской области, в том числе о гимне, флаге и гербе Архангельской области, множество благотворительных программ, собственную депутатскую приёмную, работавшую не по два часа два раза в неделю, а, что называется, до последнего посетителя.
Потом наступили времена, когда идти на выборы под праволиберальными знамёнами стало бессмысленно. Но куда девать неуёмную энергию? Дмитрий Таскаев принимает предложение работать в структуре регионального правительства в должности вице-губернатора и руководителя аппарата администрации. В сложнейшей атмосфере, которую создал Илья Михальчук, он часто принимает на себя незаслуженные удары, адресованные совсем другим персоналиям. Уходил оттуда с облегчением, но без чувства стыда за содеянное.
И тут судьба делает совсем уж неожиданный поворот. Из кресла проректора САФУ по инфраструктурному развитию Дмитрий Таскаев попадает… на скамью подсудимых. Об этой истории тогда писали все СМИ без исключения, вроде бы там была подстава со стороны известного недобросовестного предпринимателя. Не будем повторяться… только напомним вечную российскую поговорку – «от тюрьмы да от сумы…».
О том, как он прошёл это испытание, говорит смс (автор материла видел её собственными глазами), которую послал по освобождении один из сотрудников правоохранительных органов – «Дмитрий Владимирович, Вы для меня образец стойкости, несокрушимости силы духа и мужского характера».
Я задавал ему вопрос – «как выжил в зоне?». И получил ответ – «надо верить в себя, особенно тогда, когда в тебя уже не верит никто. Это и есть дух». Быть брошенным на съедение волкам и выйти оттуда вожаком стаи, дано не каждому. То, что он, прошедший потерю всего и предательство близких, не сломался и не обмельчал, подтвердит любой, общавшийся с ним после выхода на волю.
Прошлым летом Дмитрий Таскаев уехал в Израиль. Как вы догадываетесь, в 63 года мужчине не грозит никакая частичная мобилизация. Но были серьёзные проблемы со здоровьем, которые нужно решать, и как можно быстрее.
Он снова победил и возвращается на Родину. С новыми идеями и проектами. Не обязательно политическими… но кандидатам в депутаты совсем не вредно будет иметь такой пример перед глазами, если хотят быть лидерами. Пример человека жёсткого, принципиального, но всегда держащего данное слово, способного любимой фразой «держать строй!» поднять любого и с улыбкой в одиночку встать против всех. И не просто встать, а выстоять всем и всему вопреки…
Леонид Черток