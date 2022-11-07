Сажать нельзя воспитывать. По следам ток-шоу «Позиция»

Специальная военная операция на Украине когда-нибудь закончится.
«Тогда считать мы стали раны, товарищей считать» (М.Ю. Лермонтов). Тех, кто уехал, среди них немало видных деятелей культуры, науки и бизнеса. Возможно ли им будет вернуться к основной массе своих почитателей, или путь назад навеки заказан? Спикер Госдумы предложил таких в законодательном порядке лишать недвижимого имущества, то есть, по сути, начинать жизнь сначала.
Также немало тех, кто попал «на карандаш» следственным органам за свою гражданскую позицию. Пока их в основном штрафуют, но всё чаще звучит мнение патриотично настроенной части общества – «сажать, чтобы другим неповадно». Среди таких инакомыслящих (забытая советская формулировка или клеймо) много молодых людей, для которых подобные санкции означают конец любой карьеры на самом взлёте, им просто не дадут проявить себя на родине.
Этой проблеме посвящён крайний выпуск ток-шоу «Позиция», выходящей на «Поморье». В качестве негативного примера была приведена 19-летняя студентка САФУ, попавшая в «список 22-х» - экстремистов и террористов по версии Росфинмониторинга. Ей вменяются две тяжелые статьи - Повторная дискредитация Вооружённых Сил РФ и Оправдание терроризма. А это до 10-ти лет… кем выйдет девушка из обычной зоны после такого срока (как известно, в современной России исправительных колоний для политических нет) можно только догадываться.
Традиционно для участников и зрителей были сформулированы два вопроса. В первом предлагалось ужесточить наказание «по законам военного времени», во втором имелась лазейка – «человек мог просто запутаться и находиться на грани эмоционального срыва». Интересно, что мнения участников опроса разделились примерно поровну, ведущий Владимир Толгский на этот раз особенно нервно произнес свою коронную фразу – «мы, конечно, не претендуем на репрезентативность…».
В качестве экспертов на программу были приглашены: солидный архангельский адвокат, моложавый организатор патриотического движения, известный политик левого толка и не менее известный деятель культуры. Первые два выступали за ужесточение, вторые – за относительное послабление. Важный момент – в ходе дискуссии, по понятным причинам, не были озвучены слова студентки, написанные в соцсетях, поэтому простому зрителю сложно определить масштаб урона, который она нанесла обороноспособности своей страны. Но это были только слова…
Впрочем, мнения стоящих по разную сторону телевизионного «барьера» не очень отличались. Все сошлись на том, что нынешнее поколение - «потерянное» из-за отсутствия патриотического воспитания на должном уровне. Но позвучали «нож в спину», «дура, истории не знает», «нужна, наконец, показательная порка», «кто убежал – изменник Родины». Без скидок на персоналии и жизненные ситуации. Никого из присутствующих не смутило, что «по законам военного времени» однозначно означает – расстрел. Наверное, держали в уме, что военное положение пока никто не объявлял.
Повторимся, СВО когда-нибудь закончится. А принятые сгоряча статьи навсегда останутся в Уголовном кодексе. Сотрудник нашей редакции дозвонился до студии и попытался задать вопрос экспертам – имеет ли право гражданин РФ на инакомыслие. Колл-центром ему в этом было отказано.
Что ж, мы решили задать этот вопрос членам Ассоциации «Вольное дело». Известно, что по многим вопросам они часто придерживаются полярных мнений (иногда внутри одной редакции).
Николай Прокофьев (экс-Архсвобода, гуру архангельских телеграм-каналов):
- На что право?! Инакомыслие… Я давно забыл это слово и не вижу смысла вспоминать.
Илья Азовский (Правда Северо-Запада, Эхо севера):
- Отношение к произошедшему двоякое. С одной стороны, чувство брезгливости от совершенного студенткой, с другой стороны – щемящая жалость – испоганила, дура, всю свою жизнь. Хайпануть ей захотелось, или просто невинно попавшая под влияние западной и укрофашисткой пропаганды – это неважно.
Далее, как у Высоцкого в песне: «но виновен не жираф».
Студенты САФУ – их мозг и времяпрепровождения. Студенты предоставлены сами себе. Кто проституцией по дешевым барам занимается, кто траву курит, кто зависает на вражеской пропаганде.
САФУ – бюджетная организация. И мы вправе спросить: а чем занят наш дорогой (во всех смыслах слова) ректорат. Очень высокооплачиваемые персоны из ректората: вы по что народный хлеб жрёте?
О Кудряшовой говорить бессмысленно – у неё в Университете уже давно свили гнёздышки адепты Запада, всякие антироссийски настроенные элементы. Там даже экстремисты среди преподов и руководящего состава встречались (вспомним Мосеева с его незабвенным «русские б****).
Относительно упомянутой студентки, которую признали экстремисткой и сейчас по которой идёт следствие.
Я считаю, что за решёткой вместе с ней или рядом в клетке должен сидеть некто Сергей Сорокин - проректор по социальным вопросам и воспитательной работе. Лицо этого чела почти на всех официальных мероприятиях, слетах всяких юнармий и прочих никчемностей. Он постоянно в президиумах бла-бла-бла. Проговорили, пропели, протанцевали, промаршировали девушку-студентку. Прямо или косвенно в этом вина Сорокина.
Цитирую обязанности проректора по воспитательной и социальной работе:
«Организация, планирование, методическое руководство и контроль за социальной и воспитательной работой; разработка планов по организации культурно-массовых, оздоровительных мероприятий для обучающихся, сотрудников и руководство их реализацией; обеспечение взаимодействия структурных подразделений университета в сфере социальной и воспитательной работы, связи социальной и воспитательной работы с учебным процессом и научно-исследовательской деятельностью».
Короче, Сорокин: заявление об уходе НА СТОЛ! Явку с повинной НА СТОЛ! Каяться ШАГОМ, АРШ!
Касаемо наказания.
Вспоминается Вьетнам. Когда партизаны Хо Ши Мина взяли Сайгон, они пленили всё компрадорское правительство проамериканского Южного Вьетнама. Но ведь никого не казнили, не посадили – все предатели народа жили на свободе с одним нюансом.
С утра и до вечера они обязаны были штудировать труды Маркса, Энгельса, Ленина и товарища Хо. В конце недели – экзамен. И это оказалось пострашнее всякой казни. После курса коммунистического воспитания их отпустили. И никто из них больше не задирался против социалистического Вьетнама. Действенно и гуманно.
Девчушку-дурёху надо просто отправить в Донецк. Пусть поживёт на разгромленной в канун Рождества улице Донецка, пообщается с людьми, оставшимися без крова. После этого возвращается. Уверяю, что это будет другой человек.
Леонид Черток (Руснорд):
- Я так давно живу на этом свете, что помню, как буквально на глазах в нашей стране менялись ценности.
В начале 80-х за критику ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан (не публичного, а в пьяном разговоре с однокурсниками) можно было запросто угодить в психушку - изобретение Ю.В. Андропова для борьбы с инакомыслием. После этого рассчитывать на должность выше дворника или кочегара было бессмысленно. Через несколько лет с той же критикой, но уже публично, с трибуны съезда, выступал народный депутат, академик А.Д. Сахаров. Под улюлюканье и свист остального зала. А потом эти кадры много лет показывали по Центральному телевидению как пример безграничного гражданского мужества.
Мое глубокое убеждение – советский строй не в последнюю очередь рухнул из-за невозможности высказать альтернативное мнение, идущее в разрез с генеральной линией, отсутствия диалога в обществе. И это в эпоху, когда об интернете никто и не мечтал. Да, это великое изобретение иногда превращается в стенку кабинки общественного сортира, но и там уборщицы не всегда успевают затирать «наскальную живопись».
Назовите сие не «выбросом пара», как угодно. Но и это необходимо, что давно поняли даже не в самых дружественных нам странах. Иначе может произойти серьезная авария… если кто видел последствия взрыва самогонного аппарата. Все-таки слово, сказанное или написанное, это не взрывчатка под дверями районного военкомата (понимаете, на что я намекаю?).
И главное – отсутствие возможности свободно высказать свое мнение ведет к воспитанию лицемерия и двуличия у молодежи. Вспомните, кто стоял в первых рядах разрушителей социализма и СССР? Вчерашняя комсомольская номенклатура и члены КПСС. Копили, копили, строя успешную карьеру по партийной линии, а когда стало можно, сразу выплеснули, став могильщиками того, что руками строили другие.
Кто-то хочет повторения для уже новой России? Вряд ли. Страшнее внешнего врага может быть только внутренний противник, затаившийся на время под личиной добропорядочного гражданина.
Андрей Рудалев (Беломорканал):
- Имеют ли россияне право на инакомыслие? Безусловно. Тем более, что, как постоянно заявляется, у нас нет и не может быть государственной идеологии. Поэтому полный разброд и каша в головах и мыслях. Ах, да: бабки. Шевелюхи, грины, бабосы – им принято поклоняться, да модному заграничному «ситечку».
Постоянно забывается, что вопрос должен быть не столько о мыслях, а чем они подкреплены, на чем основываются, какая оптика их сформировала. Я, к примеру, не рвусь на «Севмаш» со страстным желанием научить там специалистов строить подводные лодки. Так ведь и сфера мыслей, мнений – не менее глубокая и тонкая материя, в том числе требующая подготовки. У многих нас мнения основываются на глубоком изучении и понимании вопроса или лишь на перехвате услышанного, на эмоциях и истерике?
Примат свободы мнений привел к торжеству дикости и обывательской пошлости. Что хочу, то и ворочу. Многие далеко не ушли от той публики, которая заряжала воду от телевизионного Чумака или поклонялась Кашпировскому. Просто условных экстрасенсов сменили другие проповедники, которые облучают нас своей правдой, а на самом деле, уриной пропаганды и идеологии.
Надо понимать, что мнение-позиция – сфера ответственности, через которую ты получаешь свободу. Если на производстве допустил брак или попустил то или иное происшествие, готовься ответить. А почему здесь мы привыкли думать, что все не так и должно быть, что с гуся вода?
Каждый, прежде чем высказывать свое, так называемое «мнение», должен ответить для себя на вопрос: имеет ли он на его право и каковы у него основания так считать, а также транслировать это? Например, перепугался человек, у него истерика, надо ли эту истерику распространять на все общество? Честно говоря, часто раздражает, когда люди, живущие в своем сказочном мире волшебных грез и фантазий, а также среди заряженных банок и голосов, начинают с неимоверной страстностью и повышенным эмоциональным фоном высказывать свое «мнение» о том, в чем они ни в зуб ногой.
Рассуждаем о свободе слова. Но здесь много подмен, многое к этому попросту не относится. Слово должно иметь вес, чаще же транслируется поток сознания, пережеванная вторичная и чужая пища с душком.
Но мы же говорим обо всем этом применительно к теме СВО. А тут создался стереотип, что те, кто против и забился под лавку – эталон гуманизма и прогрессивности. Но это не так: речь идет о конъюнктуре. О чужой разрушительной пропаганде.
К примеру, с начала СВО много читаю ведущую зарубежную прессу. Так вот, хочу сказать, что никакой возможности для инакомыслия там не подразумевается. Все гайки закручены. Образ мира сформирован и тщательно упакован. Попробовали бы наши правдолюбцы высказать что-то в Прибалтике, да и почти в любой стране Европы в защиту действий России. Сразу бы попали под репрессивную машину и угодили за решетку.
Впрочем, и там есть настоящая свобода, но не то, что мы привыкли считать. Ее носители, например, молодые люди, выступавшие против сноса советских памятников в Прибалтике, возлагавшие цветы 9 мая. Им на самом деле было, что терять, но они шли на подобное, потому что свободны.
«А вы могли бы?» - хочется спросить у наших «правдорубов», хвастающих своим «инакомыслием». Ответ очевиден. Потому как их мысли – лишь поза, причем безразличия и пофигизма, моя хата с краю и не трогайте меня. Потому как они – рабы штампов и трафаретов, обыкновенные обыватели, пребывающие в своих грезах и пугающиеся выйти за их рамки, чтобы посмотреть на все со стороны. Именно тот случай, когда лучше жевать, чем говорить.