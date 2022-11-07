Рождественское послание митрополита Корнилия

Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
В сей святой и всерадостный день сердечно поздравляю всех вас с великим и светлым праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!
Святые рождественские дни вновь призывают нас стать свидетелями удивительного события, навсегда разделившего человеческую историю на «до» и «после». Великого Совета Ангел, Бог крепкий, Отец будущего века (см. Ис 9:6) Своим Воплощением окончательно меняет характер взаимоотношений с человеком. Святитель Василий Великий, говоря о непостижимости разумом Божественного Рождения, указывает, что «Бог жил среди людей, беседуя с ними уже не из огня, не в гласе трубном, не во мраке, не в дымящейся горе или в буре, но посредством Своего тела кротко и ласково, как с родными. Бог явился во плоти, действуя уже не на расстоянии, как это было с пророками, но сделав человеческую природу сросшейся и соединенной с Самим Собой и, таким образом, возведя к Себе все человечество».
Христианская Церковь на протяжении истории хранит в Себе множество слов, сказанных святыми отцами о тайне Боговоплощения. И сейчас мы, как и они прежде, с благоговением вслушиваемся в слова Священного Писания, внимаем текстам церковных молитв и песнопений, повествующих об этом славном событии и, пребывая в молитвенном созерцании у Вифлеемских яслей, не перестаем изумляться сему дивному чуду.
По слову Святейшего Патриарха Кирилла, «явление ангелов, поклонение волхвов, явление звезды — казалось бы, род человеческий, который ожидал Спасителя, должен был в этих знаках увидеть пришествие в мир Сына Божия и поклониться Ему, подобно тому, как поклонились волхвы с востока; принять Спасителя, а затем, слушая Его слово, идти за Ним. Но ничего подобного не происходит: лежавший во зле мир продолжает во зле лежать (1 Ин. 5:19)».
Прошло уже более двух тысячелетий, но до сих пор мир делится на тех, кто готов принять Мессию Христа и следовать за Ним, становясь Его учеником, и на тех, кто открыто, а подчас и просто фактом своего образа жизни, отвергают Воплотившегося Сына Божия.
Следуя наставлению святителя Амвросия Медиоланского, «встречая день Рождества Господа нашего, очистим себя, братия, от всякой скверны грехов, наполним сокровищницы Его различными дарами, дабы в этот святой день было чем утешить странников, облегчить скорби вдовиц и одеть нищих». Всячески постараемся соединить наши усилия, чтобы радость Рождества Христова вошла в каждый дом, коснулась сердца и души каждого человека! Ведь нет в мире большей радости, чем той, которую дает людям родившийся сегодня Богомладенец Христос. Почаще будем приводить себе на память слова Апостола Павла: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9).
Уходящий год ознаменован для нашей Архангельской земли важным историческим событием. Милостью Божией и посредством трудов и попечения многих людей совершился Чин Великого освящения кафедрального собора в честь Архистратига Божия Михаила, который возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Тем самым была восстановлена историческая справедливость, и новый соборный храм стал преемником разрушенного Троицкого кафедрального собора. В своем первосвятительском слове Святейший Патриарх отметил, что завершение строительства и освящение Собора «является символом возрожденной веры, а значит, и символом возрожденного северного края… Действительно, это символ воскресения наших душ, обновления нашей жизни и одновременно видимый знак того, что еще многое нужно сделать, чтобы Русь Святая действительно обрела такую силу, чтобы никто не смел посягнуть на нее, чтобы на Руси жизнь была мирной, спокойной, духовно сильной».
Не перестаю обращаться к вам, дорогие братья и сестры, со словами глубокой и искренней благодарности за ваше участие в созидании собора как главной святыни Архангельской земли. Господь да воздаст вам сторицей и «да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его» (Евр. 13, 21).
Братья и сестры, в предстоящие святочные дни поспешим поделиться тихой радостью праздника Рождества Христова с каждым, кто по болезни или иной причине не может прийти в храм и поучаствовать в богослужениях. Не забудем о нуждающихся в нашей помощи и поддержке, о тех, кто сегодня несет свой подвиг вдали от родного дома, о тех, кто ожидает в нашем лице видеть истинных последователей Христа Спасителя, добрыми делами прославляющих Отца Небесного ( см. Мф.5:16).
Еще раз поздравляю всех вас с великим, спасительным праздником Рождества Христова! Благоволение Божие, возвещенное в Вифлееме Ангелами, да сопутствует в жизни каждому из вас, помогая преодолевать трудности и невзгоды. По слову апостольскому, «милость вам и мир и любовь да умножатся» (Иуд. 1, 2). Пусть радостное переживание Рождества Христова поможет укрепиться в вере и радостном следовании всему тому, что Бог во Христе даровал роду человеческому.