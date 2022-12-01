Не только оливье. Новогодняя еда в мировом масштабе

На дворе уже конец декабря. В самом разгаре уже находится рождественско-новогодняя феерия. Магазины забиты желающими прикупить что-то к праздничному столу, дороги запружены автомобилями, и отовсюду подмигивают цветными огоньками нарядные елки. В такие дни только и разговоров, что о еде – кто что будет готовить на Новый год и насколько это будет вкусно. И не только у нас. Давайте посмотрим, что едят на Рождество и Новый год в разных уголках нашего прекрасного, но такого противоречивого мира. Это интересно.
Европа
Ни для кого давно не секрет, что европейцы с большим размахом празднуют католическое Рождество. Новый год они тоже празднуют, но без особого энтузиазма. А вот именно в ночь с 24 на 25 декабря происходят эти знаменитые уютные вечера с семейными застольями и вручением подарков. Едят в Рождество много и с удовольствием.
Скажем, в Англии рождественский стол не обходится без запеченной индейки и традиционного пудинга. Его готовят из кусочков пшеничного хлеба, цукатов, вишни, яблок и изюма с добавлением орехов, цитрусовой цедры и ароматных специй. На приготовление такого пудинга уходит целый месяц – готовый десерт обливают ромом, поджигают и эффектно подают на праздничный стол. В общем, английская кухня. В Польше символом Рождества считается рыба. Она символизирует достаток и семейное благополучие, да и соответствует христианским ценностям. Предпочтение в этом смысле отдается карпу – он, по преданию, приносит семейное счастье. На новогоднем столе непременно должно быть двенадцать блюд, среди которых нет ничего мясного. Борщ или грибной суп, клецки, ячневая каша с черносливом, а на десерт – шоколадный торт или слоеный штрудель с яблоками.
В странах Скандинавии в новогоднюю ночь принято есть сливочный суп из семги. Также в новогоднее меню непременно включают тушеные ребрышки или запеченную птицу с картофельным пюре. В Нидерландах новогоднее торжество не обходится без традиционной закуски – обжаренных солёных бобов. Любимое же новогоднее блюдо для голландцев — пончики, поджаренные во фритюре и посыпанные сахарной пудрой. Французский новогодний стол конечно же буквально ломится от обилия изысканных закусок и горячих блюд. Здесь и улитки, и устрицы, и паштет из гусиной печени, и нарезка из нескольких сортов французского сыра. Также на стол в новогоднюю ночь подается пикантный луковый суп и индейка, запеченная в белом вине с травами и овощами. В жаркой Испании новогодняя трапеза не обходится без жареного барашка или молочного поросенка. В качестве закуски здесь можно встретить моллюсков и рыбные деликатесы. Под бой часов здесь принято съедать 12 ягод винограда, загадывая желания на каждый месяц нового года.
Также во многих европейских странах на Новый Год принято печь пироги с сюрпризами – в один из пирогов прячется на счастье монетка, орешек или стручок перца. Тому, кому попался пирожок с сюрпризом, в следующем году улыбнется удача.
Главным новогодним праздничным блюдом датчан считается треска. Это блюдо символизирует счастье и богатство. Также на стол подают жареного гуся, фаршированного сухофруктами, или запеченную свинину с картошкой и красной капустой. На десерт — грютце. Это рисовая каша с густым сладким ягодным киселем и жареным миндалем. В Германии на Новый год любят есть сельдь. Немцы уверены, что сельдь обязательно принесёт счастье в грядущем году. Традиционными и не менее важными блюдами на праздничном столе считается Sauerkraut — тушеная квашеная капуста с сосисками, Eisbein – запеченная свиная рулька и, конечно же, множество видов немецких колбасок. В Италии хозяйки готовят домашнюю свиную колбасу котекино. К столу она подается, как правило, с чечевицей — символом долголетия, здоровья и благополучия.
Американский континент, который когда-то был плотно колонизирован европейцами, конечно, тоже празднует Рождество и Новый год. И, между прочим, рождественский Нью-Йорк считается одним из самых атмосферных городов для этого праздника. А что же насчет праздничной еды?
В США, как и во многих западных странах, традиционным блюдом рождественского стола считается фаршированная индейка. Фаршируют ее буквально всем, что найдется в холодильнике: хлебом, сыром, черносливом, чесноком, фасолью, грибами, яблоками, капустой. Мексиканцы же к застолью подают ромеритос (острые креветки и картофель), фаршированную индейку, кукурузу, бобы и сладкую выпечку. Жители Коста-Рики угощаются тамалес – блюдом из свинины с кукурузой, рецепт которого передаётся из поколения в поколение. В Аргентине готовят «витель тонне» – телятину в тунцовом соусе, а также индейку, свинину, хлеб. Часто праздничный ужин сервируют на заднем дворе в стиле барбекю.
Жители многих азиатских стран празднуют наступление Восточного Нового года по лунному календарю – в феврале. Этот праздник не похож на наш – он длится аж 15 дней, и имеет свои очень необычные традиции. Скажем, в Китае каждое блюдо, подающееся за этот период к столу, несет в себе определенный смысл. Например, клецки цзяоцзы, независимо от того, в каком виде они подаются, вареном или же жареном, символизируют желание найти или же вернуть назад утерянное ранее счастье. Иногда во время готовки в одну из клецок прячут монету. Считается, что того, кому она достанется, на протяжении всего года ждет удача и успех во всех начинаниях. Из салатов предпочтение отдается салату с названием «ю шенг», в него добавляется сырая рыба. В новогоднюю ночь в Китае принято готовить очень много блюд. Причем гостям совершенно необязательно пробовать все яства. Важен сам факт наличия разнообразия и изобилия – это способствует призыву благословения богов в семью.
В Корее самым главным блюдом этого праздника является специальный суп с клецками. Так называемый ттоккук. В рыбный или мясной бульон, заправленный соевым соусом, добавляют водоросли ким, зеленый лук, яйца и, конечно же, тток – рисовые лепешки, благодаря которым данное блюдо и получило свое название. На новогоднюю трапезу в этой стране также в обязательном порядке готовятся «сикхи» - напиток из риса, манты, «сучжонгву» - чай, приправленный корицей, и блины из маша, называемые еще пиндетками.
Новогодний стол в Монголии всегда обилен. Трапеза начинается с поедания так называемой «закрытой» пищи - мантов и пельменей. Далее собравшиеся пробуют крестец жирного барана, а также мучные и молочные блюда. К ним требуется особое внимание, поскольку все яства на трапезном столе должны иметь белый цвет. В особом почете молочная водка, пенка, кумыс, сушеный творог, простокваша, белый сыр. На гарнир, как правило, подают рис с изюмом. В качестве десерта преподносят коржи «ул боов». Одно из главных блюд тибетского Нового года – пирожки с множеством начинок. Их не только подают к столу, но и используют в виде подарка. В праздники также готовят еще одно почитаемое ритуальное блюдо – цзапму. Это не что иное, как каша, приготовленная из прокаленных ячменных зерен. Также эти ячменные зерна перемалывают в муку, а затем используют для выпекания лепешек и пирожков, которые носят название «цзампа». На трапезный стол также готовится ганшак. Это лапша, при замешивании которой используют 9 компонентов. Причем сюда добавляют не только разнообразные сорта зерен, но и сушеный сыр. Как и в Монголии, согласно буддийским предписаниям, в Тибете на столе должны быть блюда и продукты белого цвета. Поэтому на него обязательно ставят молочные продукты, а также разнообразные мучные изделия белого цвета.
А вот в Японии Новый год встречают, как и у нас, в ночь на 1 января. А 30 декабря на предпраздничном столе обязательно присутствуют моти — небольшие пирожные из отварного риса, которые делают с фруктами и посыпают кунжутом. На новогоднем праздничном столе должна обязательно присутствовать длинная лапша. Чем она длиннее, тем дольше будет жизнь участников застолья. На столах часто присутствует морская капуста, жареные каштаны, горошек, бобы, вареная рыба эти составляющие — залог счастья, успехов в делах, здоровья, спокойствия.
В Непале, где исповедуют индуизм, Новый год отмечают в середине апреля. Называется этот праздник Бискет Джатра. Отмечают его не столько застольем, сколько зрелищными театрализованными представлениями с шумом музыкальных инструментов. Едят в этот день непальцы традиционные блюда индийской и тибетской кухонь. Самое популярное — дал бат, готовится из чечевицы, помидоров, лука, имбиря, риса и пряностей. Во Вьетнаме новогодний праздник называется Тет и отмечается по лунному календарю. Он ежегодно перемещается между двадцатыми числами января и февраля. Праздничные блюда традиционно готовятся из риса и мяса. Например, свинина в кокосовом молоке или пирог бань чунг (в листья бамбука заворачивают смесь из риса и свинины и обжаривают).
С африканской кухней мы знакомы слабо, врать не будем. Да и праздник Рождества в страны центральной и южной Африки принесли когда-то европейцы. Поэтому там зачастую готовят все те же традиционные европейские блюда, которые мы знаем. Но есть и свои собственные кулинарные достижения.
В Эфиопии едят «доро ват» - куриное жаркое, подаваемое на тонких лепёшках. И забудьте о ножах и вилках, это блюдо следует брать руками. В Южной Африке Рождество приходит летом, и местные жители устремляются к брааи – африканскому грилю, чтобы поджарить ягнёнка, индейку или свинину. Жители Ганы едят на Рождество кукурузную кашу, тушёную окру и пюре из различных корнеплодов под названием «фуфу». Христиане Египта соблюдают строгий пост в течение трёх дней перед Рождеством. Основным блюдом в это время является «кушари», его готовят из макарон, риса и чечевицы, приправленных томатно-уксусным соусом.
В Австралии в декабре тоже разгар лета, поэтому австралийцы устраивают рождественское барбекю. Они поджаривают на гриле индейку, баранину и крупных креветок. Праздничный стол жителей Фиджи составляют завёрнутая в банановые листья рыба, фаршированная курица и запечённая свинина. Её готовят в земляной печи «лово», выложенной тяжёлыми камнями. В целом, летнее Рождество – не самый интересный праздник.
Большинство же тех людей, кого Рождество застало в Антарктиде, встречают праздник на борту корабля. Так что им приходится довольствоваться мясом, консервами и замороженными овощами. Се ля ви. В следующем году непременно повезет.
Не ударим в грязь лицом перед иностранцами, встретим Новый год с истинно российским размахом! Всем добра!
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