Наталья, дочь Андрона. Лица кинофестиваля Arctic open

В большой кинематограф есть два пути.
Первый (героический) – вы с детства влюбились в магию белого экрана, почувствовали в себе искру Божию, посещали кинокружки и школьную самодеятельность, на ночь читали «Всемирную историю кино», поехали поступать в Москву (и не один раз), начинали карьеру с нуля… и потом, возможно, вашу скульптуру поставят у входа в ВГИК.
Второй (упрощенный) – вы родились в семье, имеющей отношение к важнейшему из искусств, вместо детской железной дороги играли с операторскими тележками на рельсах, родители вам говорили «в кино только через наш труп» и предлагали более стабильные профессии, но вы всё равно пошли во ВГИК, где вашу фамилию хорошо знают, быстро получили первую постановку… и потом, возможно, ваше имя войдёт отдельной строкой в киносправочники.
Кстати, во ВГИКе первых гораздо больше, чем вторых… хотя многим кажется, что наоборот.
Моя сегодняшняя собеседница из вторых. Как представится полным ФИО, сразу все сомнения отпадают. Наталья, дочь Андрона Кончаловского (так называю её отца по старой мосфильмовской привычке). В её личной профессиональной биографии пока немного строк, но уже есть о чём поговорить кроме звёздного родства, от которого всё равно никуда не деться. И это не столько подспорье, сколько тяжкая ноша, всё равно будут сравнивать, если даже взять псевдоним.
Только Наталья совсем этим не тяготится. Ни смущения, ни печати высшего предназначения. Веселая, открытая, с горящими азартом глазами, как будто только что взяла главный приз. Увы, Шестой Архангельский кинофестиваль проходит без конкурса, это её общение со зрителями так завело. Обсуждают, спорят… значит, попала куда целилась.
У меня к её «Первому снегу» отношение неоднозначное (рецензия здесь). Прежде всего, сомневаюсь, что дебютантка в большом кино сама до конца понимала рассказанную ею историю, даже со сценаристами такое бывает. Постараюсь развеять собственные сомнения. Но ведусь на шаблон и начинаю с «звёздного» детства.
В биографии Натальи написано, что она закончила французскую спецшколу. Называю номера наиболее известных в Москве. Какое там… она закончила специальную из специальных – школу при французском посольстве. Ту, где в основном учатся дети сотрудников ambassade, элитарней некуда, но и знание языка соответствующее. Как раз для суперсемейки Михалковых-Кончаловских. Однако слышу:
- Ничего звёздного. Мы с сестрой росли в непубличной среде, принадлежность к известному клану ощутила гораздо позже. Нет, не смутилась… родителей не выбирают.
Осторожно спрашиваю об отношениях с кузинами и кузенами. И опять короткое – «мы не близки». Что ж, и такое бывает… мне ли не знать.
Школьные годы пропускаем, пусть они и с французским прононсом. Наталья рассказывает хорошо знакомую мне лично историю, как родители хотели отправить её совсем не в киношное русло, хотя она стремилась именно туда. Но согласилась поехать во Францию (а вы бы отказались?!) учиться политическим технологиям, престижная и денежная профессия. И очень скоро почувствовала – не её это дело. Кино звало… благо ему учат и в Париже.
- Чем же отличается французское кинообразование от российского?
- Прежде всего, там нет института мастера курса. Не то, что во ВГИКе, где тебя отбирает определённый человек и ведёт до диплома. В этом есть свои объективные плюсы – постоянное общение с разными режиссёрами и сценаристами, которые приходят читать лекции, ты изучаешь разные стили и направления. Впрочем, режиссурой как таковой я там не занималась, изучала теорию и историю кино.
8 лет прожила Наташа в Париже… без малого треть всей её жизни. За это время сняла короткометражку «Бразилия», которую она сама оценивает, как стопроцентно французское кино. Заодно проверила, не детская ли это фантазия – быть главной на съёмочной площадке. И убедилась – нет, не фантазия. Представляю, насколько важным для неё было убедить в этом отца.
- Сначала папа оценил моё упорство. Потом решил проверить меня в деле и пригласил поработать на своём фильме «Рай» скрипт супервайзером (ассистентом режиссёра по работе над сценарием в ходе съёмочного процесса). Вроде справилась плюс сама получила отличный мастер-класс.
Потом было возвращение в Москву. Не как из эмиграции, все эти восемь лет приезжала на каникулы… но малая родина предстала перед Натальей совершенно новым городом, к которому нужно было привыкать. Полностью поменялся круг общения… бывшие одноклассники давно вернулись туда, откуда она уехала. Ну, а где современный человек находит друзей (а часто и любовь) как не на работе?!
И тут мы плавно переходим к «Первому снегу». Я выкладываю свои претензии к материалу – главная героиня показалась мне безвольной бледной молью, не смогшей воспользоваться таким стартом, как диплом МГИМО, вуз покруче многих французских будет. Наталья мягко парирует – у вас, мол, слишком мужской взгляд, а поднятые в фильме проблемы интернациональные.
- В моей героине огромная энергия, просто она пока не может найти ей выход. Этот фильм о поиске свободы, хотя я и не назвала бы «Первый снег» гимном феминизма, это будет слишком упрощённо. Я встречала много одиноких россиянок, мать и дочь в фильме – это собирательный образ, добавленный авторской фантазией. Например, поиск партнёра, который оказывается слишком юным. Но это её первый самостоятельный выбор, за которым следует кардинальная смена профессии. Я пыталась создать на экране модель женского одиночества. Вы вполне могли этого не понять, «Первый снег» - поколенческое кино.
Вспоминаю «Мадам Бовари – это я». Кажется, моя собеседница рассказала свою историю, облачённую в иные обстоятельства, и готова защищать свою правду жизни. У автора сценария и режиссёра в одном лице просто нет другого выхода. Набираюсь наглости и спрашиваю – личное одиночество вам знакомо? И получаю в ответ:
- Личное на то и личное, чтобы оставаться личным.
Сказано с улыбкой, но с нотками металла в голосе. Короче, достойно… я сконфужен. Интересуюсь дальнейшими творческими планами (это всегда ободряет, а то ишь налетел).
- Второй полный метр мной уже снять, сейчас он в стадии пост-продакшн. Фильм о любви, совсем без звёзд и это уже чисто авторское кино. Нет, не цель, хочу попробовать себя во всех жанрах.
Как папа, добавляю я про себя.
- И опять автор сценария? Это что, жадность… в плане творчества?
- Просто мало действительно хороших сценариев. Легче самой написать.
- Псевдоним не думали брать?
- А смысл? Наш круг узок… назовись хоть Марфой Ивановой, всё равно все будут подходить и просить передать приветы папе с дядей.
Тут Наталью Андреевну позвали на очередную встречу со зрителями. Которых она оценивает очень высоко. Как и весь архангельский приём в целом плюс атмосферу на кинофестивале. Я уж не стал задавать дежурный вопрос – как вам наш город?
Вот через год (дай Бог) встретимся, тогда и поговорим.
Леонид Черток