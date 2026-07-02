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И о духовных ценностях...

В правительстве Архангельской области состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. 

 Разговор посвятили обсуждению вопросов развития церковно-государственного взаимодействия. 

 Глава региона и митрополит Корнилий отметили сохраняющийся высокий уровень конструктивных взаимоотношений областного правительства и Архангельской епархии во многих сферах. В частности, речь идет о развитии православной культуры, укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранении исторической памяти и воспитании детей и молодежи. 

 Александр Витальевич поблагодарил митрополита Корнилия за его самоотверженные труды, направленные на развитие церковной жизни на Русском Севере, и заверил в готовности продолжать дальнейшее взаимодействие. Архипастырь выразил главе региона глубокую признательность за поддержку церковных инициатив и внимательное отношение к вопросам духовной жизни.

18 июль 09:30 | : Экономика

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