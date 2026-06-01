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В Архангельской области пошли вверх логистика и автомобильный бизнес

По данным hh.ru, за последний месяц работодатели Архангельской области стали на 22% чаще искать сотрудников сразу в нескольких профессиональных отраслях. Наиболее заметный рост пришелся на транспорт, логистику и перевозки, а также автомобильный бизнес.


В июне архангельские компании стали чаще искать специалистов сферы транспорта, логистики и перевозок: прирост составил 46% по сравнению с предыдущим месяцем. На втором месте по динамике спроса оказался автомобильный бизнес (+45%). На третьем — рабочий персонал (+41%).


Также в топ-10 профессиональных сфер по динамике спроса вошли домашний и обслуживающий персонал (+40%), информационные технологии (+32%), административный персонал (+31%), строительство и недвижимость (+29%), сельское хозяйство (+28%), управление персоналом и тренинги (+27%), добыча сырья (+23%). 


«Несмотря на сезон отпусков, работодатели не замедляют темпы найма. Рост количества вакансий наблюдается на фоне одинакового количества рабочих дней в мае и июне. Многие компании начинают формировать кадровый резерв заранее, чтобы подойти ко второй половине года без дефицита сотрудников. В Архангельской области наиболее заметная динамика наблюдается в сферах транспорта и логистики, автомобильного бизнеса, а также среди рабочего персонала. Рост спроса в этих направлениях может быть связан с потребностью компаний в сотрудниках для решения операционных задач и поддержания стабильной работы в летний период», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.


По данным hh.ru, наиболее высокие зарплаты среди сфер с самым заметным ростом спроса на кадры предлагают работникам добывающей отрасли — 191,9 тыс. рублей. Специалистам сферы транспорта, логистики и перевозок компании готовы платить в среднем 181,5 тыс. рублей, административному персоналу — 169,9 тыс. рублей, специалистам в сфере строительства и недвижимости — 169,2 тыс. рублей.


Рабочему персоналу работодатели предлагают в среднем 162,2 тыс. рублей, домашнему и обслуживающему персоналу — 153,5 тыс. рублей, специалистам сельского хозяйства — 139,4 тыс. рублей, сотрудникам автомобильного бизнеса — 128,7 тыс. рублей, специалистам сферы информационных технологий — 77,8 тыс. рублей, управления персоналом и тренингов — 66,1 тыс. рублей.


 

18 июль 08:44 | : Экономика

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