В Архангельской области пошли вверх логистика и автомобильный бизнес

«Несмотря на сезон отпусков, работодатели не замедляют темпы найма. Рост количества вакансий наблюдается на фоне одинакового количества рабочих дней в мае и июне. Многие компании начинают формировать кадровый резерв заранее, чтобы подойти ко второй половине года без дефицита сотрудников. В Архангельской области наиболее заметная динамика наблюдается в сферах транспорта и логистики, автомобильного бизнеса, а также среди рабочего персонала. Рост спроса в этих направлениях может быть связан с потребностью компаний в сотрудниках для решения операционных задач и поддержания стабильной работы в летний период», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.