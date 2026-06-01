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Архангелогородцы размечтались о летних заработках

Самые высокие зарплатные ожидания в Архангельской области в июне зафиксированы у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга (126,3 тыс. рублей), представителей высшего и среднего менеджмента (120 тыс. рублей, предлагаемая — 107,2 тыс. рублей), а также работников сельского хозяйства (120 тыс. рублей, предлагаемая — 194 тыс. рублей). При этом почти каждый второй архангелогородец (48%) не готов снижать свои финансовые запросы ради сохранения текущей работы или гарантированного трудоустройства на новое место, выяснили* аналитики hh.ru. 



В топ-10 профессиональных областей с самыми высокими зарплатными ожиданиями также вошли добыча сырья (101,7 тыс. рублей, предлагаемая — 191,9 тыс. рублей), производство и сервисное обслуживание (100 тыс. рублей, предлагаемая — 175,9 тыс. рублей), строительство и недвижимость (100 тыс. рублей, предлагаемая — 169,2 тыс. рублей), закупки (80 тыс. рублей), информационные технологии (80 тыс. рублей, предлагаемая — 77,8 тыс. рублей), рабочий персонал (80 тыс. рублей, предлагаемая — 162,2 тыс. рублей) и юристы (80 тыс. рублей). 


«В Архангельской области работодатели во многих профессиональных областях готовы предлагать зарплаты, превышающие ожидания соискателей. Особенно это заметно в производственных и инфраструктурных сферах. Такая ситуация свидетельствует о конкуренции за квалифицированных специалистов и сохраняющемся кадровом дефиците. При этом в управленческих и экспертных направлениях сами кандидаты ориентируются на более высокий уровень дохода, что отражает высокую стоимость компетенций и уровень ответственности таких позиций», — говорит Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО



 

15 июль 08:43 | : Экономика

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