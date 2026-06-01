Архангелогородцы размечтались о летних заработках

В топ-10 профессиональных областей с самыми высокими зарплатными ожиданиями также вошли добыча сырья (101,7 тыс. рублей, предлагаемая — 191,9 тыс. рублей), производство и сервисное обслуживание (100 тыс. рублей, предлагаемая — 175,9 тыс. рублей), строительство и недвижимость (100 тыс. рублей, предлагаемая — 169,2 тыс. рублей), закупки (80 тыс. рублей), информационные технологии (80 тыс. рублей, предлагаемая — 77,8 тыс. рублей), рабочий персонал (80 тыс. рублей, предлагаемая — 162,2 тыс. рублей) и юристы (80 тыс. рублей).