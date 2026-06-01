Архангелогородцы размечтались о летних заработках

«В Архангельской области работодатели во многих профессиональных областях готовы предлагать зарплаты, превышающие ожидания соискателей. Особенно это заметно в производственных и инфраструктурных сферах. Такая ситуация свидетельствует о конкуренции за квалифицированных специалистов и сохраняющемся кадровом дефиците. При этом в управленческих и экспертных направлениях сами кандидаты ориентируются на более высокий уровень дохода, что отражает высокую стоимость компетенций и уровень ответственности таких позиций», — говорит Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.