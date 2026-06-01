Группа Аквилон расселяет в Архангельске еще 8 ветхих деревянных домов

Компания выиграла открытый аукцион на комплексное развитие территории в Ломоносовском округе.

Речь идет об участке площадью 2,2 га в районе пр. Ломоносова – ул. Романа Куликова. Здесь застройщик в течение трех лет должен расселить 6 аварийных и ветхих деревянных домов, построенных в 1925-31 годах. Объем нового строительства – порядка 25 тыс. кв. м. Также в рамках данного КРТ Группа Аквилон расселит два дома на ул. Тыко Вылки. Участок площадью 0,3 га остается муниципальным и предназначен для строительства средней школы.

В 2022-23 годах Группа Аквилон в районе ул. Урицкого – ул. Романа Куликова построила жилой комплекс «Некст». Строительство велось в рамках совместного с Правительством Архангельской области инвестиционного проекта по восстановлению прав граждан пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. В соответствии с областным законом Группа Аквилон получила в аренду данный участок выплатил денежные компенсации дольщикам, обманутым несколькими другими застройщиками.

Сейчас по проектам комплексного развития территорий Группа Аквилон выполняет обязательства по расселению за свой счет в столице Поморья и городе корабелов 65 деревянных домов площадью 33,8 тыс. кв. м, 32 дома уже расселены. Объем затрат на расселение составляет более 3,1 млрд. рублей. Это те деньги, которые застройщик должен израсходовать еще до начала строительства и получения каких-либо средств от продаж квартир.

Отметим, что федеральный девелопер является крупнейшим участником программы КРТ в Архангельске и Северодвинске. Группа Аквилон в августе 2022 года приступила к реализации первого в регионе договора на комплексное развитие территории. Менее чем за 4 года по 10 договорам КРТ компания уже расселила более 16 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья. Причем на двух территориях расселены сразу все дома.

При этом в рамках договоров КРТ Группой Аквилон расселяются дома на участках для размещения трех детсадов на 720 мест, дополнительных зданий Архангельского морского кадетского корпуса и благоустройства общедоступных территорий площадью более 4 га. Данные участки остаются муниципальными и в коммерческую застройку не вовлекаются. Напомним, что, участвуя в 2011-2021 годах в городской программе развития застроенных территорий, в Архангельске Группа Аквилон расселила 24 аварийных дома площадью порядка 12 тыс. кв. м построила детсад и два сквера.

- Цель нашей компании не только расселение аварийного жилья и возведение новостроек, а создание новой качественной среды для жизни северян. Наша позиция - не оставить граждан один на один с КРТ, не просто выплатить деньги, а предоставить им помощь в получении благоустроенного жилья, чтобы переезд был осуществлен вовремя. По всем нашим КРТ расселение аварийных, непригодных для проживания домов проходит без нареканий. Мы подходим к каждому жителю индивидуально. Опыт компании позволяет решать разные задачи - от простых случаев, до самых сложных. Взамен аварийного жилфонда, непригодного для проживания, в Архангельске и Северодвинске появляются современные объекты жилой недвижимости, что серьезно увеличивает капитализацию муниципальных образований в целом. Кроме того, увеличение предложения на рынке новостроек объективно является сдерживающим фактором роста цен на новое жилье. - говорит председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

Всего в рамках КРТ будет построено около 300 тыс. кв. м нового жилья. Общий объем инвестиций Группы Аквилон по этой программе составит 38,7 млрд. рублей