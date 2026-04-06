Наличные растут в карманах архангелогородцев

Тренд однозначен: кошельки снова наполняются физическими деньгами. Средняя сумма наличных с собой у экономически активного архангелогородца в 2026 году выросла до 4300 рублей — в октябре 2025 было 3500 (+23%). Доля тех, кто не берет с собой ни купюры, ни монеты, — 27%.



Мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины — 3100.



Средняя сумма наличности в карманах растет с увеличением возраста опрошенных: молодежь до 35 лет ограничивается 2100 рублями, а северяне 45+ держат при себе 4800 рублей.



Обладатели высшего образования имеют при себе в среднем 4700 рублей, тогда как со средним профобразованием — всего 1900 (а 31% из них не носит наличных вовсе).



Интересно, что респонденты с доходом от 150 тысяч рублей в месяц не только носят с собой больше денег (что ожидаемо) — в среднем 5800 рублей (а 5% держат при себе более 20 тысяч), но и реже тех, кто зарабатывает меньше, отказываются от нала.

