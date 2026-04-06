Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Наличные растут в карманах архангелогородцев

Тренд однозначен: кошельки снова наполняются физическими деньгами. Средняя сумма наличных с собой у экономически активного архангелогородца в 2026 году выросла до 4300 рублей — в октябре 2025 было 3500 (+23%). Доля тех, кто не берет с собой ни купюры, ни монеты, — 27%.

 Мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины — 3100.

 Средняя сумма наличности в карманах растет с увеличением возраста опрошенных: молодежь до 35 лет ограничивается 2100 рублями, а северяне 45+ держат при себе 4800 рублей.

 Обладатели высшего образования имеют при себе в среднем 4700 рублей, тогда как со средним профобразованием — всего 1900 (а 31% из них не носит наличных вовсе).

 Интересно, что респонденты с доходом от 150 тысяч рублей в месяц не только носят с собой больше денег (что ожидаемо) — в среднем 5800 рублей (а 5% держат при себе более 20 тысяч), но и реже тех, кто зарабатывает меньше, отказываются от нала.
(фото с https://www.pressfoto.ru/image-13280867)

19 май 08:00 | : Экономика

Главные новости


«Даже по записи не пускают»: в СГМУ вновь закрыли доступ в православный храм для прихожан
ФРГ, США… и другие союзные республики

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (174)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20