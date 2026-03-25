Народный фронт и Цыбульский решили спасать мусорную реформу

Представители Народного фронта на встрече с губернатором Александром Цыбульским подняли проблему мусорной реформы, которая буксует уже семь лет.

Сопредседатель регионального штаба НФ Айман Тюкина напомнила, что сегодня терсхема обращения с отходами по-прежнему не отвечает реальному положению дел.

В документе представлены не все отходы, а среди учтённых нет чёткого механизма их обращения. Жители не знают, куда девать старые покрышки, остатки бань, сараев, трупы животных, горбыль, опилки и другие виды отходов.

Для решения проблемы представители Народного фронта предложили создать региональный кадастр – систему, включающую данные по видам, классам опасности, объемам, движению и утилизации отходов. Такого ресурса нет, но иметь его регион должен, даже исходя из собственной нормативной базы.

Губернатор поддержал инициативу НФ и поручил минприроды и ЛПК уточнить схему обращения и создать кадастр отходов. На эту работу глава Поморья дал ведомству два месяца. Продолжаем держать тему на контроле.



30 апрель 15:29 | : Экономика

