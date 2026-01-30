Все там будем. Депутаты АрхГорДумы занялись похоронными делами

В Архангельской городской Думе состоялось заседание комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии под руководством депутата Михаила Иванова. В заседании приняли участие депутаты, представители городской Администрации, городской прокуратуры, городского Общественного совета и главы округов.

На повестке дня стояли актуальные вопросы, касающиеся содержания муниципальных кладбищ и перспектив создания единой Администрации кладбищ.

1. Организация похоронного дела и содержание кладбищ:

Ответственность: Администрация городского округа "Город Архангельск" отвечает за организацию похоронного дела и содержание 11 муниципальных кладбищ.

Состояние кладбищ:

Из 11 муниципальных кладбищ в настоящее время 6 кладбищ являются закрытыми, из них на 4-х (Жаровихинское, Кузнечевское, Соломбальское, Маймаксанское) возможно только захоронение в родственную ограду при наличии возможности либо погребение урны с прахом, на 2-х кладбищах (Ильинское, Малинки) только погребение урны с прахом в родственную ограду.

Из 5 открытых муниципальных кладбищ на 4 кладбищах (Южная Маймакса, Кегостровское, Исакогорское, Цигломенское) также отсутствует возможность для новых захоронений. Периодически, в летний период, проводятся осмотры указанных кладбищ в части поиска возможности новых мест (как правило, точечных участков) с целью выдачи разрешения на захоронение. Увеличение вышеуказанных муниципальных кладбищ (расширение границ для новых мест погребения) невозможно, так как кладбища имеют свои границы, назначение земель и санитарно-защитные зоны.

Единственное кладбище с открытым захоронением – «Валдушки» (незавершенное строительство). В ближайшее время требуется завершение работ по отсыпке секторов и строительство дополнительной дренажной системы.

На «Валдушках» предусмотрен воинский участок для участников, погибших в зоне проведения боевых действий. В настоящее время обсуждается установка Стелы Памяти на этом мемориале.

Содержание и благоустройство: осуществляется за счет городского бюджета администрациями территориальных округов (вывоз ТКО, очистка тротуаров, свод деревьев и другое).

2. Инвентаризация и цифровизация захоронений:

Проводится инвентаризация: с 2022 года инвентаризировано около 48% общей площади кладбищ.

Необходимые средства: для завершения полной инвентаризации и оцифровки оставшихся кладбищ требуется более 3 млн руб.

Федеральная система: Архангельская область участвует в пилотном проекте по внедрению единого цифрового реестра захоронений.

3. Перспективы создания Администрации муниципальных кладбищ:

Необходимость: Все кладбища требуют современного эффективного управления, включая охрану и надлежащее содержание мест погребения.

Текущая ситуация с охраной: на сегодня охрана муниципальных кладбищ слабо организована, что приводит к кражам и незаконным захоронениям.

Предлагаемое решение: Создание Администрации кладбищ на базе АО «Спецтрест по обслуживанию населения» во взаимодействии с МУ «ИРЦ» с учетом опыта деятельности профильных МУПов города.

Функции: управление работой кладбищ, охрана, содержание территорий.

Преимущества: концентрация полномочий всех участников (городская и окружные администрации, АО "Спецтрест", МУПы, МУ «ИРЦ») в одном месте, более рациональное использование бюджетных средств и самого контроля.

Как пояснил директор департамента по городскому хозяйству городской Администрации Николай Худяков, расчетный бюджет такого объединенного органа управления может составить десятки млн рублей. «В настоящее время есть определенные сложности по созданию нового учреждения, и городская администрация его не рассматривает. Будем совместно искать варианты, как вариант, на базе одного из существующих муниципальных учреждений создать новый инструмент для содержания кладбищ», - сказал Николай Викторович.

Резюме:

Ситуация с местами для захоронений остается напряженной. Активно ведется работа по инвентаризации и цифровизации захоронений, для полного завершения которой необходимы дополнительные средства. Возможное создание Администрации позволит решить проблемы с управлением, охраной и содержанием территорий, что в конечном итоге позволит улучшить содержание муниципальных кладбищ в целом.

Кроме этого, участники подняли и другие темы. Так Анастасия Сумкина, старший прокурор города Архангельска, рассказала про статистику обращений граждан по неудовлетворительному содержанию мест захоронений и другие нарушения, а также механизм прокурорского реагирования.

Депутат Алексей Бельков рассказал про опыт МКУ "Чистый город" по выполнению работ в части благоустройства мест захоронения участников Великой Отечественной войны и Почетных граждан по заданию Администрации города.

По словам председателя городской Думы Ивана Воронцова, сейчас важно сделать первые шаги в анализе предложения о создании объединенной Администрации городских кладбищ. Одним из вариантов может стать создание такого органа на базе существующего муниципального учреждения.

«Мы предлагаем проанализировать текущую ситуацию, чтобы начать с первых шагов, и рассмотреть, чтобы на базе профильного учреждения, такого как АО 'Спецтрест по обслуживанию населения' во взаимодействии с МУ ИРЦ, создать объединенные функции. В этом случае все задачи по благоустройству, содержанию и захоронению на городских кладбищах будут сосредоточены в одних руках», — отметил Иван Александрович.

Спикер подчеркнул, что нынешняя ситуация, когда содержание и текущая деятельность кладбищ распределены между администрациями территориальных округов и профильными муниципальными учреждениями, неэффективна и вызывает множество проблем, включая вандализм и незаконные захоронения. Существующая система управления кладбищами не полностью справляется с поставленными задачами. Благоустройство и, что особенно тревожно, частичная охрана территорий требуют особого внимания и действий со стороны городских властей.

"Предложение о создании Администрации муниципальных кладбищ является логичным и, на мой взгляд, необходимым шагом. Это позволит нам сосредоточить все полномочия по управлению, содержанию и охране кладбищ в одном компетентном органе. Такой подход не только повысит эффективность работы, но и позволит более рационально использовать бюджетные средства, избегая разрозненности и дублирования функций. Мы должны обеспечить достойные условия для мест захоронений наших горожан и гарантировать безопасность этих территорий", - резюмировал Иван Воронцов.

Городской Администрации предложили актуализировать данные о количестве Почетных граждан Архангельска, похороненных в городе. Также необходимо рассчитать стоимость минимального ухода за захоронениями весной и осенью. Это нужно для обсуждения возможности выделения субсидии АО "Спецтрест" на эти цели.

Городские депутаты продолжают держать на контроле обозначенные вопросы по улучшению ситуации в сфере похоронного дела в областной столице.



