И Двина станет чище

Стоимость разработки проектно-сметной документации составит 20 миллионов рублей. В прошлом году работы по расчисткам рек и озер на территории области не проводились.

- По сообщению ТАСС, расчистка Северной Двины в районе Архангельска запланирована в 2029–2030 годах. Соответствующую информацию агентству сообщили в Министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

— Выполнение работ по расчистке Северной Двины в районе Архангельска запланировано на 2029–2030 годы, — уточнили в ведомстве.

Проектно-сметная документация по расчистке реки внутри городских границ будет разработана в 2028 году. На её разработку выделят порядка 20 миллионов рублей. Общий объём финансирования работ по очистке составит около 150 миллионов рублей.

В 2025 году работы по расчисткам рек и озер на территории области не проводились. 

Напомним, что ранее Росгидромет представил предварительный прогноз весеннего половодья на реках России в 2026 году. Для Архангельской области максимальные уровни воды ожидаются в пределах и ниже нормы, однако специалисты не исключают образование заторов льда на Северной Двине.

 

