Тапочки котласской рукодельницы идут нарасхват по всему миру

Пять лет назад Ирина Липокурова из Котласа начала вязать домашние тапочки из трикотажной пряжи. Сегодня её хобби стало источником дохода, а заказы на оригинальную обувь приходят из Москвы, Сочи, Екатеринбурга и даже из США. Подробности у издания «Регион 29»:

- Всё производство умещается на одном столе в её доме. Инструментарий мастерицы прост: спицы, крючки, ножницы и пряжа. Каждая пара тапочек создаётся вручную по индивидуальному заказу, что делает изделия уникальными.

Освоение особой техники вязания из трикотажной пряжи потребовало времени и терпения. Как признаётся Ирина, материал требует особого подхода — нужно «подружиться» с пряжей, подобрать правильный крючок и точную плотность вязания, чтобы идеально попасть в размер стельки.

Поворотным моментом стало размещение готовых изделий в социальных сетях. Постепенно хобби переросло в стабильный поток заказов со всей России и из-за рубежа. Самым дальним пунктом назначения для её тапочек стали Соединённые Штаты.

Помимо тапочек, Ирина создаёт очечницы, корзинки, прихватки и сувениры в виде котят. Но основным и самым любимым продуктом остаются вязаные тапочки. У мастерицы есть мечта — чтобы её изделия носил кто-то из известных людей. Это, считает она, стало бы лучшим подтверждением качества и уникальности её работы.

 

24 январь 10:31 | : Экономика

