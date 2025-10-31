С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды

Изменился порядок расчёта платы за воду для жителей, у которых не установлены индивидуальные счётчики. Правительство РФ утвердило повышающий коэффициент - с 1,5 до 3. Новый расчет будет применен с 6 декабря и отразится в квитанциях за декабрь 2025 года.

Новая норма затрагивает собственников жилых помещений без установленных или поверенных счетчиков воды, владельцев квартир, где приборы учета вышли из строя и не были своевременно заменены.

Установка счётчика — это не просто формальность, а реальная экономия. Те, кто уже платит по приборам учёта, в среднем сокращают свои расходы на воду на 30–35% каждый месяц.

«Мы готовы помочь горожанам на каждом этапе. Мы помогаем нашим абонентам с оформлением всех необходимых документов и подбором надёжных, сертифицированных приборов учёта. Наша цель — чтобы вы могли легко начать экономить», — отметила коммерческий директор РВК-Архангельск Анастасия Ремизова.

Справка об изменениях:

Изменения вступают в силу на основании постановления Правительства РФ от 25.11.2025 № 1871, вносящего поправки в правила предоставления коммунальных услуг.