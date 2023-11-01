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В Архангельской области растет спрос на инхаус-юристов

С начала 2023 года число вакансий для инхаус-юристов выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самую большую заинтересованность в специалистах проявили работодатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. На эти регионы приходится более 40% от всего объема предложений по стране, следует из исследования hh.ru и Legal to Business.  

Количество вакансий для инхаус-юристов в Северо-Западном Федеральном округе в 2023 году выросло на 60% по сравнению с прошлым годом. Больше всего предложений о работе (74% от общего числа подобных вакансий) поступило в Санкт-Петербурге, а прирост вакансий за год составил 70%. Второе место — у Калининградской области (доля – 7%, прирост – 95%), замыкает тройку Вологодская область (доля – 5%, падение спроса – 11%). В пятерку также входят Ленинградская область (прирост - 80%) и Архангельская область (прирост – 37%), каждая из которых генерирует по 3% от общего числа вакансий. Самый большой всплеск спроса на инхаус-юристов — +229% авторы исследования зафиксировали в Пскове. 

Рыночный диапазон зарплат на Северо-Западе — от 44 200 рублей до 92 900 рублей, что превышает прошлогодние показатели (50 000 рублей – 80 460 рублей). При этом аналитика рынка показывает, что лишь 18% практикующих юристов удовлетворены уровнем зарплаты. Разрыв в ожиданиях соискателей и предложениях работодателей по уровню заработной планы составляет более 20 000 рублей в сторону соискательских запросов: в среднем инхаус-юристы в СЗФО запрашивают 70 000 рублей. 

Рейтинг регионов СЗФО по спросу на инхаус-юристов, 2023:

Регион

Рыночный диапазон зарплат, 2023

Рыночный диапазон зарплат, 2022

Доля вакансий

Прирост вакансий за год

Санкт-Петербург

48 207 - 91 954

50 000 - 80 460

74%

70%

Калининградская область

40 000 - 57 471

34 483 - 57 471

7%

95%

Вологодская область

40 230 - 51 724

40 230 - 51 724

5%

-11%

Ленинградская область

40 230 - 68 966

40 230 - 74 713

3%

80%

Архангельская область

45 977 - 64 368

34 483 - 57 471

3%

37%

Мурманская область

51 724 - 74 000

41 379 - 68 966

3%

56%

Псковская область

34 483 - 55 000

33 510 - 51 724

2%

229%

Республика Карелия

45 977 - 57 471

34 483 - 51 724

1%

17%

Новгородская область

35 000 - 60 057

30 500 - 60 000

1%

-2%

Республика Коми

40 805 - 60 920

36 466 - 51 724

1%

-13%

Как показало исследование, работодатели Северо-Западного региона стремятся предложить гибкие и комфортные условия работы для кандидатов, поскольку в ситуации высокой кросс-региональной и кросс-функциональной конкуренции компаниям приходится по-настоящему бороться за хороших специалистов. 

«Мы видим, что компании стали на 152% чаще предлагать удаленку для инхаус-юристов, на 154% стало больше вакансий с возможностью гибкого графика, когда работник сам определяет временные «границы» своего рабочего дня. Более того, снизился средний уровень профессионального ценза. Так, на 137% выросло число вакансий для соискателей без опыта. Работодатели стали на 188% чаще приглашать соискателей пройти инхаус-стажировку»,говорит Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

29 ноябрь 07:49 | : Будни

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