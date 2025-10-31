В Кенозерском национальном парке идет ремонт культурного достояния

Кенозерский национальный парк — единственный в России национальный парк, имеющий на своём балансе почти полсотни памятников архитектуры. За 30 лет отреставрированы 30 памятников, на 24 проведены противоаварийные и консервационные работы. Поддержание такого числа памятников в надлежащем состоянии ежегодно требует от коллектива Парка значительных усилий и финансовых вложений. Тем не менее эта задача неизменно остаётся приоритетной — как в прошлом, так и в настоящем. Особенно ценно, что в ремонтных работах принимают участие местные мастера‑плотники.

В 2025 году Кенозерский национальный парк отремонтировал часовню в честь святой великомученицы Варвары середины XIX века в нежилой деревне Матёрая. Последние полвека эта маленькая часовенка выглядела заброшенной, без креста и главки её можно было принять за амбар, чем она и была в советское время. После ремонта часовня преобразилась. Заменили верхние брёвна в стенах часовни, отремонтировали балки под крышей и кровлю с её верхней частью — охлупнем — и декоративные пилястры, установили крест, главку, двери и оконные рамы XIX века.

Также после ремонта преобразилась часовня Вознесения Господня — одна из двух уцелевших в советское время часовен Лекшмозерья. По дороге в Морщихинскую эта часовня первой встречает гостей Каргопольского сектора Парка. Теперь неприметный ранее серебристый сруб Вознесенской часовни близ д. Орлово венчает аккуратный крест.

Под руководством местного мастера-начальника ремонтно-реставрационного участка Каргопольского сектора Николая Михнова плотницкая бригада выровняла сруб часовни, перебрала полы, установила охлупень и главку с крестом и обработала их защищающими антисептик амин. Волонтёры убрали старую штукатурку, вымыли окна и полы, вокруг часовни вырубили кусты и небольшие деревья, покосили траву. В следующем году Парк заменит двери, оконные рамы и установит иконостас.

В этом году на заповедной территории силами плотницкой бригады Парка и привлечённых специалистов преобразились два самых посещаемых памятника культуры — церковь святых апостолов Петра и Павла в Морщихинской и часовня Святителя Николая Чудотворца в Вершинино. Ремонт на часовне был незапланированный — шквалистый осенний ветер повредил крест на символе Парка. Плотницкая бригада под руководством начальника ремонтно-реставрационного участка Плесецкого сектора Александра Фокина изготовила новый крест и заменила вместе с тем 8 рядов повреждённого лемеха, которые продержались 28 лет с прошлого ремонта в 1997 году.

В церкви святых апостолов Петра и Павла расчистили от лишайников стены и провели противоаварийные работы. Чтобы покрыть гидроизоляцией кровлю над храмовой частью и алтарём, использовали объёмные леса. На их изготовление ушло более 20 кубометров дерева. В следующем году противоаварийные работы проведут и на колокольне.

Впервые традиционная волонтёрская программа Кенозерского национального парка «Часовенный край» прошла в Лекшмозерье. Волонтёры расчистили от кустарников территорию вокруг церкви Петра и Павла, а также подключились к работам на церкви во имя Георгия Победоносца в д. Казаринская. В особенно ветренные дни к высотным работам плотницкая бригада Александра Подгорних добровольцев привлекать не стала. Не смотря на непогоду, специалисты Парка заменили гидроизоляционный слой кровли всего за несколько дней.

Волонтёры программы «Школа Фонда», организованной Фондом Потанина, помогли расчистить кровлю ограды Почезерского храмового комплекса — памятника федерального значения XVIII–XIX веков, одного из пяти сохранившихся на Русском Севере ансамблей-«тройников». Также волонтёры расчистили территорию и заменили тёс бревенчатой ограды кладбища, расположенного вблизи Почезерского погоста. Под руководством плотника Ивана Тарасова сотрудники Парка и волонтёры восстановили около 100 метров кровли ограды за пять дней.В заозёрной деревне Семёново Плесецкого сектора плотницкая бригада Александра Фокина начала работу на часовне святых мучеников Флора и Лавра 1805 года. Уже удалось отремонтировать венцы галереи. В следующем году в планах ремонт ограждения галереи, обшивки цоколя, крыльца со ступенями и пола.

Ремонтные работы оценила и приняла инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области. Масштабная и интенсивная проверка заняла три полных рабочих дня. Инспекция посетила 11 жилых и труднодоступных заозёрных деревень и 20 объектов культурного наследия Плесецкого сектора Парка, чтобы оценить качество сохранения наследия. Главный инженер Парка Андрей Самыловский также подчёркивает, что сезон был продуктивным.

С 2024 года культурный ландшафт «Заповеданное Кенозерье» является объектом всемирного культурного наследия. И, конечно же, часовни, храмы и украшавшие их «небеса» — это мировое достояние. После ремонта часовни и церкви предстали перед жителями и гостями Парка в подлинном виде, сохраняя свою историческую ценность для будущих поколений.