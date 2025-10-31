Вверх
Архангельская область обогатится на два миллиарда

Такие деньги будут направлены из федерального бюджета на строительство кампуса «Арктическая звезда» в столице региона. Подробности от издания «Регион 29»:

- Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Средства в виде федерального гранта поступят бюджету Архангельской области до конца 2025 года на условиях софинансирования.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своём телеграм-канале уточнил, что финансирование будет направлено на ключевые работы текущего этапа.

— Это устройство подпорной стены, в том числе погружение шпунтового ограждения, свайного поля и основного монолита. Это позволит создать основу для возведения двух первых корпусов будущего кампуса — гостиничного и многофункционального, — отметил глава региона.

Михаил Мишустин подчеркнул, что деятельность кампуса будет сфокусирована на стратегических для Арктической зоны направлениях. Среди которых судостроение, развитие перевозок по Северному морскому пути, освоение природных ресурсов.

Строительство кампуса мирового уровня ведётся в рамках национального проекта «Молодежь и дети» по поручению президента России. «Арктическая звезда» вошёл в число 25 кампусов, отобранных для возведения до 2030 года. Всего по стране уже введено в эксплуатацию 29 таких объектов.

Возведение кампуса в Архангельске началось в 2024 году. В состав будущего наукограда войдут научно-образовательные блоки с аудиториями, лабораториями, технопарком, спортивными и творческими площадками. Одновременно обучаться там смогут около 300 студентов. В настоящее время на стройплощадке активно ведутся работы, а научное сообщество совместно с правительством региона разрабатывает образовательные программы.

 

09 декабрь 14:25 | : Экономика

