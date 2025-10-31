Аэропорт "Архангельск" встречает Новый год дополнительными авиарейсами

В преддверии новогодних праздников из международного аэропорта Архангельск вводятся дополнительные авиарейсы на ключевые направления.

С 8 по 26 декабря на маршруте Архангельск – Мурманск увеличено количество рейсов: теперь еженедельно выполняется восемь оборотных вылетов вместо прежних шести. Дополнительные рейсы будут осуществляться по средам и пятницам.

Кроме того, 30 декабря запланированы дополнительные вылеты в Санкт-Петербург и Череповец – направления, пользующиеся высоким спросом в праздничный сезон.

– Ввод дополнительных рейсов – часть работы минтранса по увеличению провозной способности аэропорта и росту пассажиропотока, – отметил заместитель министра транспорта Архангельской области Юрий Попов. – Это позволяет обеспечить комфорт и доступность авиасообщения для жителей и гостей региона в период повышенного спроса.

В министерстве подчеркивают, что работа по расширению маршрутной сети и наращиванию частоты рейсов с крупными городами страны продолжается.

Актуальное расписание авиарейсов доступно на сайте аэропорта Архангельск и в приложениях перевозчиков.