Архангельский ЦУМ: весь на продажу

Легендарное здание Центрального универмага на улице Поморской, 9 выставлено на продажу. Специально отмечается, что само здание может быть перепрофилировано новым хозяином под гостиницу, бизнес-центр, медцентр и пр. Подробности от издания «Регион 29»:

- Общая площадь исторического здания составляет около 10 000 квадратных метров при высоте потолков 3,5 метра. Цена объекта — 360 миллионов рублей (копейки по сравнению со стоимостью жилой площади в здании такого класса – прим. ред.). Архангельский ЦУМ был открыт в 1960 году и представляет собой типовой проект, аналогичные здания были построены в Пензе, Нальчике, Белгороде и других городах страны.

Изначально трехэтажное здание имело четкое функциональное зонирование: на первых двух этажах располагались торговые залы, третий этаж занимали административные помещения. В чердачном помещении находились кладовые, а в подвале — котельная, приемные товаров и складские помещения.

В середине 2000-х годов универмаг пережил реконструкцию с расширением площадей. На данный момент объект сохраняет свой административно-торговый профиль и продолжает оставаться одним из знаковых зданий в центре Архангельска.

Продажа такого масштабного объекта в центре города может существенно повлиять на развитие местной торговой инфраструктуры. Потенциальным покупателям предлагается здание с богатой историей и развитой инфраструктурой, расположенное в самом сердце областной столицы.

Версия наблюдателей о том, что Владимир Крупчак начал системно освобождаться от архангельской недвижимости, пока не нашла подтверждения.

08 ноябрь 10:03 | : Экономика

