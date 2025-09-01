Вверх
"Аэрофлот" - детское меню нам в рот

Аэрофлот с 25 октября обновляет детское меню и детские дорожные наборы. Дата выбрана не случайно — в этот день в большинстве российских школ начинаются осенние каникулы.

Во всех классах обслуживания для детей можно заблаговременно заказать* бесплатное спецпитание. Детям предложат красочные боксы со сбалансированным и вкусным наполнением. Авторы нового детского меню — шефы АО «Аэромар» Александр Лисицин и Руслан Муталиев. Оба повара сами являются родителями и потому подошли к созданию блюд с особой заботой, любовью и вниманием. При разработке нового детского рациона Александр и Руслан вдохновлялись принципом использования натуральных ингредиентов: свежих овощей и фруктов, богатых витаминами, а также продуктов, которые нравятся детям, а родители считают полезными.

В классах Эконом и Комфорт юные пассажиры, в зависимости от направления полёта, смогут полакомиться роллами с индейкой и сливочным сыром, сэндвичами, блинчиками и оладьями с натуральным джемом и шоколадом, куриными фрикадельками с картофельным пюре, макаронами пенне с соусом болоньезе. На десерт — желе из натуральных фруктов, свежие фрукты, творожки и фруктовое пюре.

В классе Бизнес в детское меню входят: куриное филе, индейка, фермерские сыры, перепелиные яйца, свежие овощи, колбаски из натурального мяса, наггетсы, сырники, мороженое, яркое желе со свежими ягодами, свежие ягоды и фрукты — манго, киви, виноград, ананас.

Помимо нового меню, пассажиров всех классов обслуживания в возрасте от 3 до 11 лет включительно ожидают обновлённые бесплатные детские наборы. На рейсах из Москвы детям вручат рюкзаки-трансформеры, а в обратном направлении — сумки-трансформеры, которые можно забрать с собой и использовать после полёта. В зависимости от продолжительности рейса, детей ждут разные варианты наполнения: занимательный журнал с заданиями, мини-игры для развития воображения и творческих способностей, брендированные канцелярские принадлежности и сувениры от Аэрофлота.

Комфорт юных пассажиров — одно из приоритетных направлений сервиса Аэрофлота. Ранее авиакомпания сообщала, что за минувшее лето перевезла более полумиллиона детей со скидкой 50%.

*Услуга доступна не на всех рейсах, подробности на сайте Аэрофлота.

25 октябрь 12:04 | : Экономика

