В Архангельской области воспитатели и нянечки в дефиците

С января по сентябрь в России было открыто 19,7 тыс. вакансий для воспитателей и нянь. Самый высокий спрос традиционно приходится на Москву – 5,8 тыс. предложений или 29%, Санкт-Петербург – 2,6 тыс. или 13%, Московскую область – 1,5 тыс. или 7%, Краснодарский край – 850 или 4%, Свердловскую область – 790 или 4%.

Есть ли дефицит воспитателей на рынке

В целом по России дефицита воспитателей не наблюдается. На 1 вакансию приходится 7 резюме, что считается умеренной конкуренцией (норма 4,0-7,9). Однако в ряде регионов напряженная ситуация с кадрами сохраняется. Наиболее сильная нехватка воспитателей наблюдается в Ленинградской области – всего 2,6 резюме на вакансию, Нижегородской области – 3,7, Ульяновской области – 3,9. В свою очередь в СЗФО профицит соискателей сложился в Мурманской области (более 60 резюме на одну вакансию), а также в Карелии (более 40). Если же вдаваться в подробности и выяснять портрет соискателя, то аналитика показывает, что чаще всего это кандидаты 40+ лет с большим стажем, а вот молодых кадров, которые наполнили ли сферу и могли бы расти и развиваться профессионально, мало (менее 10%) и их сохранность в профессии крайне низка.

Какие зарплаты предлагают, а какие ожидают

Зарплатные предложения (медиана) для воспитателей и нянь за 8,5 месяцев составили 47,4 тыс. рублей. За год они выросли на 16%, однако остаются ниже ожиданий на 2,9 тыс. рублей. Более того, предлагаемая зарплата для воспитателей входит в рейтинг одних из самых низких по стране в 2025 году. Однако ожидания самих воспитателей не отстают и где-то превосходят предложения работодателей. Самый большой разрыв наблюдается в Саратовской области – 12 200 рублей (40 000 руб. ожидаемых против 27 800 руб. предлагаемых). В регионах СЗФО наибольший разрыв в зарплатах наблюдается в Вологодской области – соискатели хотят не менее 40 тыс., а работодатели предлагают на 10 тыс. меньше.





Регион Ожидаемая ЗП Предлагаемая ЗП Зарплатный разрыв Вологодская область 40000 30000 -10000 Новгородская область 43800 35000 -8800 Санкт-Петербург 58400 50100 -8300 Псковская область 35000 29000 -6000 Ленинградская область 50000 45200 -4800 Калининградская область 40800 37800 -3000 Архангельская область 40000 38000 -2000 Мурманская область 50300 50000 -300 Республика Коми 40000 40000 0 Республика Карелия 40000 42500 2500

«Если же углубиться в требования к воспитателям, то видно, что кроме наличия следующих классических для профессии навыков: обучение и развитие, теперь уже нужна и детская психология, и работа в команде, и грамотная речь, и уход за ребенком, и навыки межличностного общения, организаторские навыки, умение работать в команде и коллективе. В некоторых случаях требуется, например, знание английского языка, возрастной и когнитивной психологии, умение готовить и организовывать учебный процесс. То есть требования с каждым годом усложняются, а вот вознаграждение не поспевает за ними», - отмечает Мария Бузунова, руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах.