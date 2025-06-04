Распиаренный проект «порт Индига» накрылся медным тазом

Корпорация AEON, судя по всему, отказалась от развития порта Индига на Баренцевом море. Связанная с ней компания, которая была заказчиком инвестиционной декларации порта мощностью 80 млн тонн и стоимостью более 350 млрд руб., начала процедуру ликвидации. Об этом сообщает «Коммерсант».

Аналитики сомневаются, что с учетом профицита портовых мощностей, дороговизны кредитов и необходимости инвестиций в железнодорожную инфраструктуру для проекта удастся найти инвестора.

Участники ООО «Дирекция "Морской порт Индига"», заказчика инвестиционной декларации строительства порта на Баренцевом море, приняли решение о ликвидации компании. Соответствующее уведомление размещено в реестре юридически значимых сведений в августе.

Напомним, строительство глубоководного порта Индига обсуждается с 2002 года. В том числе рассматривалась возможность прокладки в порт трубопровода для прокачки нефти c месторождений Требса и Титова, но идея была отклонена. Затем порт здесь планировала строить «Роснефть» в рамках проекта по сжижению газа «Печора СПГ», но тот был тоже свернут.

Интересно, что временно исполняющая обязанности губернатора НАО Ирина Гехт рассказала в интервью ТАСС, что порт Индига, будучи в зачаточном состоянии, проиграл на этом этапе конкуренцию портам Мурманска и Архангельска, «которые имеют все-таки уже созданную инфраструктуру».