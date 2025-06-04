Вверх
Группа Аквилон завершила строительство ЖК "Аквилон SAGE" в Архагельске

Администрация Архангельска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Аквилон SAGE» в районе ул. Северодвинская – пр. Новгородский.

 Напомним, что Группа Аквилон четыре года назад выкупила у частных собственников земельные участки с аварийными административно-хозяйственными строениями. В результате была сформирована единая территория общей площадью 0,275 га. В полном соответствии с действующей в Архангельске градостроительной документации здесь был спроектирован жилой дом общей площадью 13,5 тыс. кв. м на 195 квартир с подземным паркингом и кладовыми.  

 Жилой комплекс «Аквилон SAGE» возведен по концепции Э4, разработанной Группой Аквилон и включающей четыре компонента: эргономика, энергоэффективность класса А+ (очень высокая), экологичность и экономия. Применяется монолитно-кирпичная технология строительства, с увеличенным слоем утеплителя цоколя и кровли, что минимизирует теплопотери и обеспечивает существенную экономию коммунальных платежей. Также увеличена толщина межквартирных перегородок и межэтажных перекрытий, что повышает звукоизоляцию помещений.

 195 квартир в новом жилом комплексе спроектированы по передовой концепции «Разумные метры» с разнообразными планировочными решениями от студий до евро-трехкомнатных. Высота потолков в квартирах не менее 2,7 метра, а на верхнем этаже благодаря концепции TOP FLAT составит 3 метра. Все квартиры сдаются в отделке White Box либо по выбору клиента в чистовой отделке от застройщика в одном из трех цветовых вариантов.

 В здании устанавливаются передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, двухтарифные счетчики,  энергоэффективные современные лифты.

 ЖК «Аквилон SAGE» оснащается набором умных систем inHOME, который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение, а также видеонаблюдением.

 Комплексное благоустройство на закрытой дворовой территории выполняется по концепции «Двор без машин» и предусматривает максимальное озеленение, установку детских и спортивных площадок с антитравматическим покрытием и обустройство зон отдыха. Предусмотрен подземный паркинг с доступом на лифте, а также большая общедоступная наземная автостоянка.

 Данная локация в центре Архангельска характеризуется наличием развитой социальной и транспортной инфраструктуры. Рядом расположены три детсада №20 «Земляничка», №77 «Морошка», №117 «Веселые звоночки», гимназия №21, школа №9, Ломоносовский лицей, САФУ им. Ломоносова, Архангельский медицинский колледж, поликлиника №2, областная детская и офтальмологическая больницы. В шаговой доступности – набережная Северной Двины и Дворец спорта. 

 Общий объем строительства нового жилья, которое Группа Аквилон осуществляет в Архангельске и Северодвинске составляет порядка 500 тыс. кв. м. В планах на ближайшие годы – порядка 500 тыс. кв. м с общим объемом инвестиций около 50 млрд. рублей.

 *Застройщик ООО СЗ «Ломоносовский», кадастровый номер земельного участка 29:22:050507:16. «Sage» - англ. «шалфей». 


01 сентябрь 10:48 | : Экономика

