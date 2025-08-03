Усилиями Группы Аквилон парусный центр "Норд" получит новое здание

На заседании Комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции при губернаторе Архангельской области одобрен новый масштабный инвестпроект Группы Аквилон. В его рамках в Соломбале, на берегу реки Кузнечиха, инвестор возведет новое здание для детско-юношеской спортшколы – парусного центра «Норд» им. Ю. С. Анисимова.





Согласно областному закону «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», застройщик может получить земельный участок для строительства жилья, взяв обязательство инвестировать в объекты социальной сферы, которые передаются в государственную (муниципальную) собственность не менее 7% общего объема финансирования проекта, либо не менее 7% площади построенного жилья.

Проектом, на земельном участке площадью 3,3 га (между ул. Советская и гаванью парусного центра «Норд»), который по действующей градостроительной документации отнесен к зоне многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки, предусматривается строительство разновысотного жилого комплекса площадью около 40 тыс. кв. м. Застройщик берет на себя обязательство по возведению объекта социально-культурного назначения - нового здания для парусного центра «Норд» площадью порядка 3,3 тыс. кв. м. Объем инвестиций в объект, который будет передан муниципалитету, составит более 9% от общего объема финансирования проекта.

В настоящее время в парусном центре «Норд» занимается 372 ученика. Не располагая возможностями по организации образовательного процесса на своей территории, центр вынужден использовать помещения в школе №50. Строительство нового здания позволит высвободить эти помещения для использования для дополнительного образования детей. Отметим, что проект строительства спортивной школы для занятий парусным спортом в Соломбале разрабатывался с 1986 года, но, к сожалению, так и не был реализован в течение 40 лет.

Новое трехэтажное (с цокольным этажом) здание спортивной школы проектируется в соответствии со всеми действующими нормативами для образовательных учреждений. В нем предусмотрено размещение всех необходимых помещений для организации учебного процесса, включая классные кабинеты, библиотеку, столовую, спортивный и тренажерный залы, раздевалки и душевые, рекреационные и административные помещения. Также застройщик за свой счет приводит в порядок существующие здания эллингов и выполнит благоустройство на участке спортшколы. Территория парусного центра, включая причалы, существующие здания, остаются в муниципальной собственности, на время реализации проекта обеспечивается непрерывность учебного процесса.

Парусный центр «Норд» выразил согласие на передачу земельного участка для реализации масштабного инвестпроекта. Также проект поддержан администрацией Архангельска и региональным министерством спорта.

Участок планируемого строительства обеспечен необходимыми мощностями для подключения к инженерным сетям. Что касается социальной инфраструктуры микрорайона, то Генеральным планом Архангельска на пр. Никольском до 2030 года предусмотрено строительство школы на 300 мест. Кроме того, проектом планировки на смежной с участком спортшколы территории запланировано размещение детсада на 220 мест. Инвестор предусматривает в составе проекта жилого комплекса частный детсад на 30 мест.

Реализовать проект планируется в 2030 году, при этом здание парусного центра «Норд» передается муниципалитету в 2029 году. Общий объем инвестиций в рамках масштабного инвестпроекта составляет 3,9 млрд. рублей.

Напомним, что Группа Аквилон реализует в Архангельской области пять масштабных инвестиционных проектов.

В Северодвинске за счет инвестора построен и уже передан муниципалитету детский сад на 140 мест, на берегу озера Театральное выполнено берегоукрепление, и ведутся работы по обустройству общедоступного парка площадью 2,5 га. В рамках еще одного проекта в государственную собственность передается 46 квартир (26 из них уже передано).

В Архангельске в рамках трех проектов в 2026-28 году в государственную собственность для последующего предоставления нуждающимся запланировано передать порядка 160 квартир. Кроме того, будет построен общедоступный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, зарезервирован земельный участок под еще один ФОК, а также благоустроена прилегающая территория муниципального парка

.