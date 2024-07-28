Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Группа Аквилон устраивает праздничные гуляния в Северодвинске

26 июля в Сквере Ветеранов с 12:00 до 16:00 развернётся настоящий калейдоскоп активностей для всех возрастов. Уже в полдень гости смогут создать уникальные именные браслеты - стильные аксессуары с индивидуальным дизайном, которые станут памятным сувениром от Группы Аквилон. В 13:00 мастер-класс по созданию слаймов погрузит детей в мир ярких красок и тактильных открытий. А тем, кто мечтает запечатлеть эмоции дня, будет открыта фотобудка!

 После 14:00 праздник наберёт новые обороты: гостей ждёт красочный аквагрим, превращающий малышей в сказочных героев, и воздушные шары, которые поднимут настроение всем.

 27 июля, в День Военно-Морского Флота, праздничная атмосфера переместится на набережную имени Александра Зрячева на острове Ягры в Северодвинске. С 14:00 до 16:00 здесь развернётся морская сказка: гостей встретят плюшевые мишки, ставшие символом тепла и заботы, и разноцветные шары. Это идеальный повод собраться семьёй, насладиться видами Белого моря и почувствовать гордость за славные традиции российского флота.

 Не упустите шанс окунуться в мир ярких впечатлений! Мероприятия подарят не только радость, но и возможность узнать больше о жизни Северодвинска и его истории.

24 июль 09:11 | : Экономика

Главные новости


Дурак против Арлекино в фильме Юрия Быкова «Хозяин»
Мезенки

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (322)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20