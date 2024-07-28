Группа Аквилон устраивает праздничные гуляния в Северодвинске

26 июля в Сквере Ветеранов с 12:00 до 16:00 развернётся настоящий калейдоскоп активностей для всех возрастов. Уже в полдень гости смогут создать уникальные именные браслеты - стильные аксессуары с индивидуальным дизайном, которые станут памятным сувениром от Группы Аквилон. В 13:00 мастер-класс по созданию слаймов погрузит детей в мир ярких красок и тактильных открытий. А тем, кто мечтает запечатлеть эмоции дня, будет открыта фотобудка!

После 14:00 праздник наберёт новые обороты: гостей ждёт красочный аквагрим, превращающий малышей в сказочных героев, и воздушные шары, которые поднимут настроение всем.

27 июля, в День Военно-Морского Флота, праздничная атмосфера переместится на набережную имени Александра Зрячева на острове Ягры в Северодвинске. С 14:00 до 16:00 здесь развернётся морская сказка: гостей встретят плюшевые мишки, ставшие символом тепла и заботы, и разноцветные шары. Это идеальный повод собраться семьёй, насладиться видами Белого моря и почувствовать гордость за славные традиции российского флота.

Не упустите шанс окунуться в мир ярких впечатлений! Мероприятия подарят не только радость, но и возможность узнать больше о жизни Северодвинска и его истории.