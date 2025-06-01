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"АЛРОСА" надеется добыть в Архангельской области еще немного алмазов

Генеральный директор АЛРОСА запустил работы на алмазном месторождении «Карпинского-2» в Архангельской области
 
 Это третья из шести кимберлитовых трубок алмазного месторождения им. М.В. Ломоносова. Общие запасы трубки превышают 40 млн тонн алмазосодержащей руды.
 
 Сегодня промышленная добыча на месторождении им. М.В. Ломоносова в Архангельске ведется на двух трубках – «Архангельская» и «Карпинского-1». На трубке «Карпинского-2» первые алмазы добыли в ходе опытных работ в ноябре 2018 года. Тогда геологи и горняки протестировали алмазоносную руду и подтвердили промышленный и экономический потенциал трубки. Подготовка к запуску велась с начала 2025 года. Старт проектированию работ на трубке дал генеральный директор компании Павел Маринычев в ходе рабочего визита на «Севералмаз» (входит в АЛРОСА) в Архангельской области.
 
 В ходе визита генеральный директор также посетил производственные объекты алмазодобывающего предприятия, обсудил с руководством и коллективом показатели работы «Севералмаза» в 2025 году и перспективные направления работы. По итогам 5 месяцев 2025 года предприятие превысило план добычи кимберлитовой руды и сократило время проведения профилактических ремонтов. Это позволило увеличить объем обработки руды на обогатительной фабрике на 9,4% и добыть более 1,2 млн карат алмазов.
 
 В ходе посещения производства Павел Маринычев дал положительную оценку реализации «Проекта комплекса подготовки оборотной воды» на обогатительной фабрике Ломоносовского ГОКа. Особое внимание генеральный директор уделил социальным объектам и подчеркнул необходимость завершения работ по спортивному залу в вахтовом поселке уже в 2025 году.
 
  «Уверен, что работа трудового коллектива «Севералмаза» будет способствовать дальнейшему развитию предприятия. Мы будем и дальше обеспечивать для работников Общества достойные условия труда и содействовать развитию Архангельской области», – сказал глава АЛРОСА по итогам визита.

08 июль 16:27 | : Экономика

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