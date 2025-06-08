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Пивзавод купца Суркова станет площадкой Фестиваля уличных театров в Архангельске

С 26 по 29 июня в Архангельске пройдет XXXI Международный Фестиваль уличных театров.  И одной из самых ярких площадок станет креативное пространство пивзавода А. Суркова, которое создала Группа Аквилон! 

 Гостями столицы Поморья станет более 250 артистов из России и Белоруссии. Напомним, что фестиваль уличных театров в Архангельске - старейший и крупнейший уличный фестиваль России. Он существует с 1990 года, а его бессменный организатор — Архангельский молодёжный театр. Как отметил на предваряющей событие встрече с журналистами основатель и президент фестиваля Виктор Панов,  это знаковое культурное событие для региона в целом. При этом все выступления открыты для посещения. 

 Впервые представления пройдут  на территории воссозданного Группой Аквилон пивзавода Альберта Суркова. 

 - Великое дело сделали - восстановили пивзавод, причём отнеслись к этому современно. Можно было восстановить его таким, какой он был раньше, но получилось то, что нужно сегодня. Теперь эта территория может использоваться для многих разных целей. Там будет и общепит, в том числе с историческими мотивами, и творческие мастерские, и там есть площадка для выступления творческих коллективов. И в этот раз мы впервые на фестивале уличных театров задействуем эту замечательную площадку!, - рассказал Виктор Панов. 

 28 июня в 17:45 на креативной площадке пивзавода «Хор Дурацкого» из Санкт-Петербурга покажет импровизационное шоу о самом вкусном – о еде! Песни о продуктах и блюдах будут приправлены танцами, музыкой и щедрой порцией хулиганства. Зрителей ждёт «музыкальное безумие на грани спектакля, перфоманса и званого ужина»: где-то недосолено, местами подгорело, но главное – приготовлено с любовью. 

 В 18.45 питерский дуэт «Ира» представит музыкальный калейдоскоп, собранный из песен, которые могла бы петь вся Россия, но почему-то ещё не поёт. Здесь мелодии и слова сочетаются с мелкими неувязками, неловкими паузами и щепоткой глупости, создаётся дружелюбная, тёплая атмосфера, в которой хочется остаться подольше.

 А затем в 19:45, сцену захватит Tinto Brass Band - взрывной микс концептуального уличного театра и духового оркестра. Здесь можно будет послушать популярные музыкальные хиты от классики до саундтреков из кино, от джаза до хип-хопа – в авторских аранжировках и под звук медных труб. Ребята не просто сыграют: устроят настоящий музыкально-танцевальный карнавал. 

 29 июня в 18:30 настоящим возвращением года станет выступление театра «Странствующие куклы господина Пэжо»: этот коллектив в Архангельске ждали больше 10 лет. На площадке пивзавода театр представит лирический и смешной интерактивный спектакль «Месяцы», наполненный нежными парадоксами детской поры, когда под одеялом умещался волшебный мир, наполненный тайнами и фантазиями... 

 Напомним, что после длительного запустения и разрушения комплекс зданий пивоваренного завода Альберта Суркова в Архангельске обрел новую жизнь. В этом историческом месте открылось новое общественное пространство для креативных индустрий и еще один объект для привлечения гостей столицы Русского Севера.

 Комплекс зданий пивоваренного завода с 1990-х годов не использовался, а его содержание и надлежащее обслуживание не проводились. Со временем начались процессы разрушения несущих конструкций, грозивших последующим руинированием пивзавода, и в результате все здания были признаны аварийными. Но в мае 2014 года новым владельцем завода стала Группа Аквилон, которая предложила свой вариант решения чрезвычайно сложной задачи по восстановлению памятника промышленной архитектуры регионального значения.

 Потребовались археологические раскопки, работа в архивах, государственная историко-культурная экспертиза Министерства культуры России и более 750 млн рублей инвестиций для того, чтобы комплекс зданий пивзавода Суркова был реконструирован и вновь стал привлекательным местом. Все проведенные работы соответствуют требованиям охранного обязательства и законодательства Российской Федерации.

 

23 июнь 10:46 | : Экономика / Будни

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